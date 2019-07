Governo promete discutir com Hong Kong zona de tomada e largada de passageiros na nova ponte

Si Ka Lon, presidente da comissão de acompanhamento para os assuntos da administração pública, indicou que os deputados esperam que o Governo de Macau “tome parte activa” na discussão com Hong Kong de uma zona, à saída da ponte HMZ, que permita a tomada e a largada de passageiros. Segundo o deputado, o Governo comprometeu-se a negociar, mas não adiantou nenhuma data.

A Comissão de Acompanhamento para os Assuntos da Administração Pública, liderada pelo deputado Si Ka Lon, reuniu-se ontem para assinar os relatórios dos temas que estavam em discussão: a utilização das instalações fronteiriças da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e a gestão das licenças especiais dos veículos, e também a fiscalização aos guias turísticos ilegais no posto fronteiriço de Macau da nova ponte. O presidente da comissão referiu que o Governo se comprometeu a “discutir de maneira activa com Hong Kong” a construção de uma zona de tomada e largada de passageiros no posto fronteiriço da região vizinha, para que os carros possam voltar para trás sem terem de entrar em Hong Kong.

“A comissão e os cidadãos esperam que os veículos de Macau, mesmo que não entrem em Hong Kong, consigam aceder à ponte e circular na ponte. Esperam que, pelo menos, haja um lugar para a tomada e a largada de passageiros”, indicou Si Ka Lon, acrescentando: “A comissão espera que o Governo tome parte activa para discutir com a parte de Hong Kong para, pelo menos, permitir que haja um lugar para a tomada e largada de passageiros”. O deputado anunciou ainda que o Governo de Macau assumiu essa promessa. Ainda assim, “quanto à calendarização, o Governo ainda não adiantou mais detalhes”. Si Ka Lon disse mesmo que “só assim é que podemos aproveitar economicamente esta ponte”.

O secretário desta comissão, Zheng Anting, voltou a uma questão que tinha sido apontada na última reunião da comissão, o escasso número de quotas para veículos privados de Macau circularem na ponte. “Esperamos também que possamos ter mais quotas para que os veículos de Macau possam entrar em Hong Kong”. Também ele garantiu que “o Governo de Macau tem dialogado” com as autoridades da região vizinha. Questionado sobre o qual o número ideal de licenças para veículos de Macau, Zheng Anting disse apenas que “actualmente não conseguimos dizer qual o número mais conveniente”. Recorde-se que, actualmente, há 600 licenças para que veículos de Macau atravessem a ponte inaugurada em Outubro do ano passado. Os donos das licenças pagam 30 mil patacas anualmente.

Sobre as ligações directas, de autocarro, entre o lado de Macau da nova ponte e o aeroporto de Hong Kong, Si Ka Lon disse que as duas partes estão a negociar, “mas ainda não existe uma solução definitiva”. Quanto aos guias turísticos, o presidente da comissão disse apenas que espera que o Executivo defina com maior exactidão os critérios de definição de guia turístico ilegal e que determine “estratégias para recolha de provas com vista a dar resposta às solicitações dos residentes”. De acordo com o deputado, “a maior parte das queixas tem a ver com irregularidades praticadas nas Portas do Cerco”.

SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO É O TEMA QUE SE SEGUE

Depois da assinatura dos relatórios sobre os guias turísticos ilegais e as instalações fronteiriças da nova ponte, os deputados desta comissão vão debruçar-se sobre a lei da salvaguarda do património, particularmente sobre as “zonas de tampão”, ou seja, as zonas limítrofes do património classificado.

Segundo Si Ka Lon, “recentemente muitos deputados receberam queixas” de proprietários de imóveis destas zonas, já que, quando pretendem vender o imóvel, são obrigados a consultar o Instituto Cultural (IC). “Por exemplo, um edifício que não tenha um grande valor, mas que os pequenos proprietários queiram vender a fracção em causa, há que obter opinião do IC e isto perturba o cidadão e, por isso, a comissão quer saber a situação de aplicação da lei”, referiu. Si Ka Lon detalhou que uma parte das queixas são de proprietários de imóveis junto ao Farol da Guia. O presidente da comissão esclareceu que os deputados só querem inteirar-se da situação da aplicação da lei da salvaguarda do património, o que não significa que querem ver o processo simplificado, referiu.