Estrelas do PSG estarão nos relvados de Macau

A partida entre o PSG e o Inter de Milão, agendada para o próximo sábado, deverá contar com a presença das principais referências do emblema francês. O grupo Accor divulgou uma fotografia da equipa de Paris antes da partida para a Ásia onde surgem vários dos jogadores principais do PSG, incluindo o brasileiro Neymar, que poderá até estar de saída do campeão francês. Kylian Mbappé, Edinson Cavani, Marco Verratti, Jesé Rodríguez e Kevin Trapp, que tem vindo a ser apontado ao FC Porto, são outros dos jogadores presentes na comitiva francesa que já se encontra em Shenzhen. O jogo entre o PSG e o Inter de Milão, recorde-se, irá decorrer no próximo sábado, às 19h30, no Estádio de Macau. O emblema francês irá também defrontar o Sydney FC, na terça-feira, em Suzhou, noutro encontro de carácter amigável, enquanto que no dia 3 de Agosto, em Shenzhen, irá medir forças com o Rennes na final da Supertaça de França.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...