Deputados questionam financiamento de licença de maternidade para TNR

As alterações à lei das relações de trabalho, que estão a ser discutidas na Assembleia Legislativa, fazem com que também os pais possam gozar dias com o bebé sem que fiquem sem salário. Até aqui, apenas podiam pôr dois dias de faltas justificadas. Os deputados querem saber quem paga os 14 dias que a nova lei concede às mães de licença, no caso das trabalhadoras não-residentes.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofinal@gmail.com

Macau poderá vir, num futuro próximo, a conceder uma licença de paternidade de cinco dias úteis. Até aqui, o pai apenas pode dar duas faltas justificadas em caso de nascimento ou adopção, mas não são remuneradas. Esta é uma das propostas anunciadas pelo presidente da 3ª Comissão da Assembleia Legislativa, Vong Hin Fai, que discute as alterações à lei do trabalho em vigor. No entanto, Vong diz que será necessário perceber porque é que o Governo quis colocar na letra da lei que são “dias úteis”, e os deputados vão querer perceber qual o conceito que o Executivo quer adoptar, se “inclui ou não o descanso semanal”.

O deputado eleito por via indirecta falou ainda das burocracias que o progenitor terá de ultrapassar para poder ter direito à licença. Será necessário comunicar o nascimento à entidade empregadora e entregar a certidão emitida pelo Governo. Vong chamou ainda a atenção para algumas situações dúbias em que o pai não é o marido da progenitora, e daí a necessidade de ter acesso à certidão de nascimento. “Quem decide quem entra [no documento] é a mulher”, disse, acrescentando ainda ser necessário um documento em que o pai coloque os seus dados atestando que é o progenitor, os dados da mulher e os da criança.

Quem paga às TNR?

Uma outra alteração já discutida na semana passada foi a passagem da licença de maternidade dos 56 dias actuais para 70 dias. Os 14 dias de diferença serão assegurados pelo Governo durante três anos. Mas para serem pagos há três requisitos a preencher: estar nos primeiros três anos da entrada em vigor da presente lei, a relação de trabalho ter completado um ano, e a trabalhadora ser residente da RAEM. Aos deputados intriga o facto de o Executivo ter posto como terceira condição a trabalhadora ser residente da RAEM, uma vez que os 70 dias são para todas as mães que tenham os filhos em Macau.

Ora se só as residentes recebem os 14 dias através de uma compensação pública, de onde sairá esse dinheiro para as TNR? “Não é uma questão técnica, mas uma opção política. Porque é que o Governo prevê o terceiro requisito? Porque é que tem de ser residente? Temos de perguntar porquê? Se for uma TNR, quem é que dá a remuneração de 70 dias? Deve ser o empregador, mas não sabemos”, atirou o deputado. “Estamos preocupados com este terceiro requisito”, concluiu.

Quando o feriado calha num fim-de-semana

Em cima da mesa, nesta revisão da lei, está uma outra medida que alegadamente favorece os trabalhadores. Estes vão passar a ser compensados quando um feriado coincide com um dia de descanso. Segundo Vong Hin Fai, quando houver sobreposição do período de descanso remunerado com um dia de feriado obrigatório, “o empregador deve determinar nos 30 dias seguintes que o trabalhador goze o período de descanso remunerado”.

O deputado afirmou que, ao longo dos anos, este é um tema que se tem colocado com frequência. “Havendo sobreposição desses dias, no passado os trabalhadores não conseguiram ter qualquer compensação, mas a nova lei diz que, em caso de sobreposição, o empregador deve determinar que o trabalhador goze o período de descanso”, garantiu o presidente da 3ª Comissão Permanente.

Vong deu ainda exemplos para ilustrar o espírito da emenda à lei e as dúvidas que ainda há por dissipar. “Por exemplo, no dia de 1 de Maio, se o dia é de descanso e é domingo, então o empregador tem de determinar nos 30 dias seguintes que o trabalhador goze o descanso acumulado”, ilustra.

Mas a ideia levanta questões aos deputados. “Por exemplo, a 30 de Maio, que é o dia que o empregador determina o dia de descanso, pede por qualquer razão para o trabalhador se apresentar nesse dia, então como se faz essa compensação?”. Nesta segunda reunião, Vong Hin Fai diz que foram concluídos os trabalhos da primeira ronda de apreciação do projecto de lei.