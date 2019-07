Num exercício de memória, Macau mostra-se como a porta de entrada da fotografia na China

Foi através de Macau que a fotografia chegou à China, em 1844. Na altura, um geógrafo francês, Jules Itier, documentou a região e foi até perto de Cantão para tirar aquelas que ficariam como as primeiras fotografias feitas em território chinês. Os daguerreótipos são mostrados na Casa Garden, numa exposição que abrange um século da fotografia em Macau.

Texto: André Vinagre

Fotografia: Eduardo Martins

Em 1844, Macau era outra. Despida de pessoas e de edifícios altos, o que permitia uma vista desafogada da Avenida da Praia Grande para a Capela de Nossa Senhora da Penha, e ainda com o fortim de São Pedro, onde agora está o jardim de Jorge Álvares. O primeiro registo fotográfico mostrava Macau assim. O fotógrafo foi Jules Itier, um geógrafo francês que veio à boleia de uma comitiva francesa que chegava com o objectivo de assinar com a China, em Wampoa, junto a Cantão, um tratado de comércio e amizade, que deveria ser válido por dez mil anos. Os franceses atracaram em Macau e Itier foi incumbido de documentar o percurso até Wampoa através de daguerreótipos, o primeiro processo fotográfico, que consistia numa imagem fixada sobre uma placa de cobre com banho de prata.

“Os transeuntes acederam com a maior simpatia a todas as minhas exigências e muitos chineses deixaram-se fotografar, mas era preciso mostrar-lhes o interior do instrumento, bem como o objecto reflectido sobre o vidro despolido; ouviram-se então, exclamações de surpresa e risos que nunca mais acabavam”. Jules Itier documentou também a reacção dos locais à tecnologia.

O comissário da exposição, Rogério Beltrão Coelho, explica ao PONTO FINAL: “Em 1844, vem cá uma embaixada francesa para assinar um tratado com a China, que traz um amador – o Itier era amador, era geógrafo – e ele vem cá com a responsabilidade da parte comercial, e regista Macau em fotografias com o primeiro processo de fotografia, que é o daguerreótipo. Vai até Cantão. Isso é o início da fotografia na China. A fotografia na China entrou por Macau, isso é um aspecto importante”. “Poucos anos antes, a fotografia tinha sido inventada porque anteriormente as embaixadas traziam desenhadores. Com o advento da fotografia, passou a ser a fotografia a documentar esse tipo de missões”, recorda.

A exposição “Macau: 100 Anos de Fotografia”, conta a história de Itier, como o primeiro a fotografar a China, e engloba os 100 anos seguintes, numa mostra com mais de 150 imagens. Aqui, a história de Macau e a história da fotografia andam lado a lado. “Nós, através da imagem, vamos descobrir muitos pormenores da história, isto é um documento fundamental”, frisa o comissário da exposição, que é inaugurada hoje e que fica na Casa Garden até 21 de Setembro.

MACAU NA VANGUARDA

Segundo o comissário, a exposição mostra não só os “os aspectos diversos de urbanismo, de construção e de hábitos de Macau”, como também aquilo em que Macau foi pioneiro. “Macau foi pioneiro nas fotografias sobre a China; pioneiro nos nus artísticos – era a primeira vez que se fazia nus artísticos na China, de mulheres chinesas, foram feitos em Macau em 1928, na Rua da Felicidade. Um alemão fê-lo e editou um livro, que é a primeira publicação de fotografias eróticas da China”, lembra Beltrão Coelho. O alemão era Heinz von Perckhammer, que fotografou nus artísticos, nos bordéis da Rua da Felicidade, pela primeira vez na China.

Rogério Beltrão Coelho destaca, além de Itier, o fotógrafo escocês John Thomson, o inglês William Pryor Floyd, José Neves Catela, “um português muito importante que esteve em Macau entre os anos 20 e os anos 40”, e, claro, fotógrafos de Macau, como Man Fok, e de Hong Kong, Lai Fong, por exemplo. Na Casa Garden, a exposição está dividida em dois blocos: vivências, fotos de família e de grupos de pessoas; e “do bambu ao betão armado”, onde se vêem as alterações estruturais de Macau.

Esta mesma exposição foi apresentada em Lisboa, em 2017, no Museu do Oriente. Os responsáveis pelo design das duas exposições são Pedro Gonçalves e Sara Gonçalves. “Desde sempre, a Fundação Macau mostrou interesse em que ela [a exposição] viesse também a Macau, entrou em parceria com a Fundação Oriente e proporcionou-se agora”, explica Beltrão Coelho.

DOCUMENTAL NA SUA GÉNESE, ARTÍSTICA POR ACIDENTE

A exposição é “meramente documental”, assume Beltrão Coelho. “No início, a fotografia era basicamente documental, embora pudesse, acidentalmente ou não, ter uma componente artística. Eu não venho à procura de uma exposição de fotografias artísticas”. “São fotografias de edifícios, as pessoas são atraídas pelo exotismo da coisa, o ocidental chega e fotografa as tradições, as profissões, aquele exotismo que chama a atenção”, nota o antigo jornalista. “As fotografias do final do século XIX, princípio do século XX, têm todas uma grande definição, vai buscar os pormenores todos. Isso é patente nas fotografias, há essa tónica que sobressai”, destaca.

Carlos Monjardino, presidente do Conselho de Administração da Fundação Oriente, é citado no catálogo da exposição, dando, precisamente, ênfase à sua vertente documental: “Embora se trate de uma exposição de fotografia, não são as artes fotográficas que aqui se destacam mas antes o que as imagens documentam sobre a cidade, sobre as particularidades deste território asiático, sobre os costumes e tradições das suas comunidades, o seu quotidiano e até as suas condições ambientais”. Wu Zhiliang, presidente do conselho de administração da Fundação Macau vê a entrada da fotografia na China por via de Macau, mais um sinal de que o território “reforça o seu papel como ponte de intercâmbio cultural entre a China e o Ocidente”.

Mas porquê parar em 1940? “Para fazer os 100 anos”, responde, acrescentando que “a partir dos anos 50, [a fotografia] começou a generalizar-se”. Ainda assim, há excepções: “Por acaso há aí duas excepções, que são fotos dos anos 50, duas coisas muito curiosas que eu não quis deixar de pôr: é a vinda cá de dois actores, o Orson Welles e o Clark Gable. Vieram fazer dois filmes. O do Orson Welles é o ‘Ferry to Hong Kong’, e o do Clark Gable é o ‘Soldado da Fortuna’. É uma coisa engraçada porque vieram a Macau e confraternizaram com pessoas de Macau”.

UM ACERVO RECOLHIDO EM 30 ANOS

As fotografias expostas são, na sua maioria, da Fundação Oriente, mas a mostra conta também com o contributo do Musée Français de la Photographie, do Museu Militar do Porto e de particulares. “Foi um acervo recolhido por mim e pela minha mulher ao longo de 30 anos”, refere Beltrão Coelho, casado com Cecília Jorge. As peças passaram, depois, para a Fundação Oriente.

“Cheguei às fotografias investigando e, ao mesmo tempo que se colecciona, faz-se o estudo da fotografia. Estudo, esse, que eu fiz de uma forma mais alargada”, afirma o comissário, acrescentando: “É nessa investigação que se recorre a museus e instituições de várias partes do mundo, ou particulares, para tentar saber quem são os fotógrafos, qual é a história deles”.