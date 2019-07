Hong Kong: “Nunca mais esqueceremos o que aconteceu naquela estação de metro”

A inacção da polícia no último fim-de-semana está a gerar muita desconfiança por parte dos organizadores das manifestações anti-lei de extradição. Os rumores de colaboração com as tríades que atacaram manifestantes estão a crescer. Apesar da tensão estar a escalar, os activistas e sindicalistas ainda não acreditam numa intervenção directa da China. Certo é que, no próximo fim-de-semana, haverá mais protestos e a forma como vão acabar é cada vez mais improvável.

Não são só os manifestantes que neste momento estão em risco em Hong Kong. Todos os cidadãos podem ser alvo dos grupos compostos por tríades que, no último fim-de-semana, atacaram indiscriminadamente pessoas na estação de metro de Yuen Long, nos Novos Territórios, e feriram 45 pessoas (uma ficou em estado grave). A ideia é defendida pela líder da Frente Civil dos Direitos Humanos (FCDH), Bonnie Leung, e pelo presidente da Confederação dos Sindicatos dos Trabalhadores, Ming Lam. Ambos têm estado na organização de algumas das manifestações que têm ido para a rua em Hong Kong nas últimas seis semanas. “Estamos todos em perigo, porque havia um enorme grupo armado a perseguir e a bater nas pessoas. Aquilo pareceu um ataque terrorista”, qualifica a activista Bonnie Leung.

E se primeiro se disse que os atacantes vestidos de branco apenas visavam os jovens que consideravam estar vestidos como manifestantes, Bonnie não é dessa opinião. A líder da FCDH diz que as imagens que, entretanto, vieram a público, são claras a mostrar que os cidadãos que nada tinham a ver com os protestos também estiveram na mira dos atacantes. “Houve quem, depois do trabalho, ou após uma noite de domingo com a família tenha ficado ferido, alguns com gravidade”, explica a líder desta associação não-governamental.

Já Ming Lam viu um grupo “bem organizado”, com um objectivo muito claro: “Atacar as pessoas que regressavam a casa”. “Penso que podemos falar de retaliação aos manifestantes, e de uma tentativa de assustar aqueles que se manifestam em paz”, conclui, atribuindo os incidentes a elementos das tríades, e a habitantes dos Novos Territórios que já ali moravam antes de aquelas terras passarem a pertencer a Hong Kong.

As imagens de pessoas a serem vergastadas e a não terem para onde fugir, sem ninguém para as auxiliar, foram tão fortes, que Leung não tem dúvidas em afirmar: “Nunca mais esqueceremos o que aconteceu naquela estação de metro. Simplesmente, não será esquecido durante as nossas vidas. É a coisa mais grave vista pelas pessoas de Hong Kong nas últimas décadas”.

Cresce o fosso entre população e polícia

Este foi mais um episódio que abalou a já precária relação entre as autoridades e os cidadãos. “Quando as pessoas não podem confiar na polícia, é muito perigoso para toda a cidade”, afirma Bonnie. O sindicalista Ming Lam considera que a Polícia se comportou de maneira muito suspeita. “Numa situação normal, eles podiam chegar lá em 10 minutos, e na realidade a esquadra de polícia mais próxima fica a dois minutos de distância”, concretiza. Não quer fazer falsas acusações, e dizer que foi um atraso deliberado, mas para que não restem dúvidas na população, Ming quer uma investigação interna da polícia, e outra realizada por uma entidade independente.

A mesma ideia também é defendida pela líder da ONG. “A única saída é estabelecer uma investigação independente, liderada por um juiz respeitado, com poder suficiente para convocar testemunhas e reunir provas”, afirma Bonnie. “Não consigo ver outra forma de a cidade avançar e podermos reconstruir a confiança”, acrescenta.

Entretanto, foram detidos seis suspeitos, com idades entre os 24 e os 54 anos, por alegadamente terem agredido pessoas durante o último fim-de-semana. O superintendente Chan Tin-chu disse que as detenções não vão ficar por aqui, depois de muitos destes atacantes terem actuado de cara destapada, e terem sido apanhados pelas câmaras de videovigilância ou por filmagens a circular nas redes sociais.

Exercícios, mas sem acção militar

No início desta semana, houve notícias de que o exército chinês esteve a fazer exercícios militares perto de Hong Kong, o que fez aumentar as suspeitas de que uma intervenção naquele território pode estar em cima da mesa. Tanto Leung como Ming desvalorizam o cenário, mas por motivos diferentes. A primeira, diz que não foi dada nenhuma desculpa à China para poder agir dessa maneira. “Não conseguirão justificar politicamente nem legalmente”, diz convictamente a activista.

Ming declara que ficaria muito surpreendido se o Exército Popular de Libertação entrasse em Hong Kong. “Isso seria um golpe no princípio “Um País, Dois Sistemas”, de acordo com a Lei a Básica”, recordando que, sem o pedido do Governo de Hong Kong, Pequim não pode entrar no território e interferir em assuntos internos. “Seria muito pouco sensato ou até mesmo estúpido fazê-lo. Não é um cenário possível, seria um desastre para a confiança do povo de Hong Kong”, afirma.

O ataque ao Gabinete de Ligação, no último domingo, que pode ser visto como um ataque directo a Pequim, é secundarizado por Bonnie. Para ela, inadmissível foi o uso excessivo de força da polícia, o uso de armas letais contra a população, o autismo do Governo, a violação da autonomia do território, durante todas estas semanas. “Depois de todos esses eventos intoleráveis, os manifestantes decidiram colocar um pouco de tinta e ovos no símbolo chinês e no Gabinete de Ligação, que não têm vida e podem ser limpos em pouco tempo, provavelmente com algum dinheiro público. Eu não faria o que eles fizeram, e não sugiro a ninguém que faça. Mas alguém pode culpá-los?”, questiona.

Certo é que as manifestações não vão ficar por aqui, e há mais um desfile pelas ruas de Hong Kong a ser organizado através das redes sociais para o próximo fim-de-semana.

Federação Internacional de Jornalistas escreve a Carrie Lam

A Federação Internacional de Jornalistas (FIJ) está preocupada com os atropelos à liberdade de imprensa desde que começaram as manifestações anti-lei de extradição em Hong Kong, e por isso decidiu tornar pública a carta que escreveu à Chefe do Executivo, Carrie Lam. Nesta carta aberta, a FIJ listou todas as recentes violações contra os órgãos de comunicação social que estão a fazer a cobertura das manifestações, entre as quais, a obstrução ao trabalho, o assédio a jornalistas e o uso de força excessiva pela polícia de Hong Kong.

A FIJ aponta ainda o dedo ao fracasso da polícia em proteger a população durante o recente ataque de indivíduos vestidos de branco que perseguiram os passageiros num metro na estação Yuen Long. Durante esse episódio, houve repórteres a serem atacados no meio do caos, e pelo menos um teve de ser enviado para um hospital para receber tratamento.

Esta organização internacional de membros da comunicação social está “extremamente preocupada com o recente aumento dos ataques contra os media em Hong Kong e condena a violência iniciada pelas autoridades, particularmente pela polícia, contra os jornalistas”.

“Os jornalistas desempenham um papel integral em qualquer sociedade democrática. Os ataques contra eles devem ser levados muito a sério e os seus agressores repreendidos, para garantir que a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão não possam ser silenciadas por uma cultura de impunidade”, escreveu o secretário geral da FIJ, Anthony Bellanger. O mesmo responsável pediu ainda ao Governo de Hong Kong que dê resposta aos recentes incidentes descritos, e ponha fim “à cultura de impunidade para crimes contra jornalistas”. J.C.M.