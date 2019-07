Chineses sem pedalada para os ‘Saints’ 

O Southampton derrotou ontem a equipa chinesa do Guangzhou R&F, por 4-0, em partida que serviu para assinalar os 20 anos da RAEM. Perante um estádio muito bem composto, a formação britânica não deu qualquer hipótese ao adversário, apesar de ambas as equipas terem recorrido a jogadores jovens e com menos rodagem.

Pedro André Santos

Foram quatro golos sem resposta, mas se tivessem sido oito também não surpreenderia quem ontem se deslocou ao Estádio da Taipa para assistir à partida entre o Southampton e o Guangzhou R&F, que assinalou os 20 anos da RAEM. A expectativa era grande, ou não estivéssemos a falar de um clube da ‘Premier League’, que em Macau defrontava o actual nono classificado da Superliga Chinesa. No entanto, as equipas optaram por utilizar jogadores jovens e com menos experiência neste encontro, apesar de o Southampton ter alinhado com algumas das suas principais referências, como Fraser Forster, Maya Yoshida ou Shane Long.

Não foi, por isso, de estranhar que os ingleses se adiantassem cedo no marcador numa altura em que relógio assinalava apenas um minuto de jogo. O golo foi do jovem Che Adams, uma das contratações para esta temporada, mas quem se destacou foi o guarda-redes chinês Jiang Jihong, que ficou muito mal na fotografia. Aos 18 minutos, o guardião chinês voltou a justificar a pouca utilização ao longo da temporada, oferecendo praticamente a bola a Shane Long, que através de um remate em arco de belo efeito viria a fazer o 2-0.

Era uma partida praticamente de sentido único mas que fazia o público vibrar nas bancadas. Claramente a favor do Guangzhou R&F, os adeptos gritavam quase como se de um golo se tratasse em cada investida dos avançados chineses à baliza contrária, momentos que se contam pelos dedos de uma mão ao longo dos 90 minutos. O guarda-redes chinês voltou a estar em evidência ao minuto 30, desta vez pela positiva, ao defender uma grande penalidade. Não conseguiu, contudo, impedir o terceiro golo dos ‘Saints’ aos 38 minutos, por intermédio de Yan Valery.

A segunda parte trouxe mais do mesmo, só que desta vez os jogadores ingleses revelaram menos eficácia na concretização. Ora acertando no poste, ou através de boas intervenções do guarda-redes adversário, as redes só voltariam a balançar no período de descontos através de um golpe de cabeça de Chistoph Klarer, jovem que representou a equipa sub-21 inglesa na temporada passada.

No final, e sem surpresa, o troféu do torneio foi entregue ao clube inglês pelas mãos de Alexis Tam, secretário dos Assuntos Sociais e Cultura, seguindo-se breves momentos em que alguns jogadores do Southampton deram autógrafos aos adeptos. Um deles acabou por levar para casa as luvas do gigante guardião inglês, que com os seus 2,01 metros de altura não teve qualquer dificuldade em chegar às bancadas.

Rescaldo também com reservas

Darko Buser, treinador da equipa de reservas do Guangzhou R&F, foi o primeiro a apresentar-se na sala de imprensa para a habitual conferência depois do jogo. O treinador principal, Dragan Stojkovic, terá ficado do outro lado da fronteira, porventura a preparar a estratégia para o jogo do próximo fim-de-semana. Sobre a partida, Buser começou por destacar a diferença entre as duas equipas, recordando que o Southampton tem um grande historial a formar talentos, casos de Matt Le Tissier, Theo Walcott, Alan Shearer ou Gareth Bale, enquanto que o Guangzhou R&F é um clube “muito novo”, fundado apenas em 2011. “Tivemos um jogo no sábado e temos outro jogo importante no fim-de-semana, por isso tentámos trazer a melhor equipa dentro do possível, mas o objectivo era que os mais novos ganhassem experiência”, disse aos jornalistas.

Ainda sobre a diferença entre as duas formações no rectângulo de jogo, Darko Buser referiu que se deveu também à estratégia do adversário. “Sair a jogar foi muito difícil para os nossos jogadores porque o Southampton pressionou muito. Acho que tivemos só um remate à baliza e outro que foi fora, mas há que dar o mérito ao Southampton. Não conseguimos aguentar o ritmo, sobretudo nos primeiros 45 minutos. Mas a realidade é esta, há uma grande diferença entre os jogadores com menos de 23 anos do Southampton e os nossos”, acrescentou.

Do lado do conjunto inglês não foi possível ouvir reacções do técnico Ralph Hasenhuttl, que terá seguido directamente para o aeroporto após o jogo, segundo foi referido. As despesas da análise da partida couberam, assim, aos jogadores Maya Yoshida e Che Adams. O japonês destacou a possibilidade de ver os jovens do clube em acção, discurso reiterado pelo colega no minuto seguinte.