Bastará aval de juiz para aceder a dados de crimes informáticos no estrangeiro 

Com a vulgarização dos serviços de computação em nuvem, as provas criminais estão em muitas situações guardadas num servidor situado fora da RAEM, e as autoridades querem agilizar a forma de obter provas fora de Macau. Penas para crimes informáticos também vão ser agravadas com as emendas que o Governo quer fazer à Lei de Combate à Criminalidade Informática.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofinal@gmail.com

A evolução do crime informático fez com que os grupos que se dedicam a este tipo de prática deixassem de armazenar os dados e as provas da sua actividade nos seus computadores, e passassem a usar serviços da “nuvem” alojados em servidores fora da RAEM. Este fenómeno leva o Governo de Macau, conforme anunciou ontem o Conselho Executivo, a querer alargar o seu raio de acção no combate à criminalidade além-fronteiras. A alteração legal agora proposta pressupõe que a autorização de um juiz seja suficiente para obter dados informáticos no estrangeiro a partir do território.

Essa é uma das ideias fortes das alterações propostas pelo Governo à Lei de Combate à Criminalidade Informática, que é justificada pelas “mudanças que ocorrem nas formas e modelos de ‘modus operandi’ dos criminosos, impõe-se a necessidade de acompanhar a evolução dos tempos e de proceder-se, em tempo oportuno, à revisão da lei vigente, colmatando, atempadamente, as correspondentes lacunas”.

No documento apresentado pelo Executivo, e que será levado a votação na Assembleia Legislativa, está escrito que, atendendo à vulgarização dos serviços de computação em nuvem, “as provas criminais podem estar, com toda a probabilidade, conservadas num servidor situado fora da RAEM”.

O Executivo diz que teve como referência a experiência na execução da lei e o modelo legislativo a nível internacional relativamente a este tipo de questões, e quer “sob a autorização da autoridade judicial”, poder “extrair cópia dos dados informáticos que possam encontrar-se fora da RAEM”. Isso ajudará a consolidar provas no processo penal, “desde que tais dados sejam legitimamente acessíveis ou obteníveis a partir do sistema informático situado na RAEM”.

O director da PJ, Sit Chong Meng, acrescentou, em conferência de imprensa, que, até agora, “o que estávamos a fazer, era através da cooperação judiciária”. “Quando temos provas suficientes de que alguém praticou um crime e de que as provas estão armazenadas fora de Macau, solicitamos ao juiz para obter a cooperação judicial fora da RAEM”, explicou. Depois, o que as normas pediam é que o juiz realizasse “um despacho que cooperação judiciária, entregando-a à outra parte para que essa jurisdição possa extrair as cópias e nos envie. Normalmente, este é o circuito de trabalho”.

Difundir publicidade e angariar prostitutas

O Conselho Executivo também está preocupado com a utilização de dispositivos informáticos para simular emissoras de telecomunicações móveis, e quer punir criminalmente esta prática com pena de prisão até três anos ou pena de multa. Sit Chong Meng disse que, relativamente a este crime, em 2017, “houve sete casos de estações simuladas que conseguimos combater”. Em 2018, o número subiu até 19 casos. “Estas situações têm causado grandes incómodos aos cidadãos e aos turistas. Todos já devem ter recebido nos telemóveis muita publicidade, que vêm dessas emissões. Conseguimos também verificar que existe uma rede de prostituição transfronteiriça. É um grupo que pratica publicidade e aliciação, e há muitos que estão a aproveitar as emissões simuladas para emitir e difundir todo o tipo de crime”, concretizou.

O documento do Governo diz ainda que, caso se verifiquem circunstâncias agravantes, nomeadamente se o objectivo for lucrativo ou se a estação simulada for utilizada para facilitar a prática de outro crime, ou para transmitir qualquer tipo de publicidade proibida por lei ou para disseminar, divulgar informações pornográficas ou actividades de jogo ilícito, o crime é punido com pena de prisão de um a cinco anos.

Segredo profissional

Um outro ponto revisto agora, é o da autonomização do crime de violação de segredo profissional. A ideia é que quem, no exercício das suas funções ou por causa delas, tomar conhecimento da vulnerabilidade crítica da segurança, de sistema, dispositivo ou programa informático revelar esse facto a outrem, e proporcionar que seja cometido um crime, será punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa.

Por fim, há ainda a proposta de reforço das penas dos crimes cometidos, neste âmbito, no caso de os alvos serem instituições do Governo Central estabelecidas em Macau, sugerindo-se que as penas sejam agravadas em um terço, nos seus limites mínimo e máximo. O Governo sugere aos deputados que esta lei entre em vigor a 22 de Dezembro deste ano, segundo o director da PJ para poder “harmonizar com a lei de cibersegurança”.