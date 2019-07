Pereira Coutinho diz que Ho é “honesto”, mas “pode não estar rodeado das melhores pessoas”

Numa visita de menos de uma hora, Ho Iat Seng foi recebido por uma sala repleta de funcionários públicos e por cartazes que apelavam a uma “recepção calorosa”. Em clima de festa, Pereira Coutinho e Rita Santos falam de uma visita histórica e acreditam que esta será a primeira de muitas. No fim, o deputado deixou muitos elogios ao candidato, mas também manifestou receios de que os interesses instalados em Macau possam manter-se.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofinal@gmail.com

Em 2015, Ho Iat Seng acusou Pereira Coutinho de não conhecer a Lei Básica. No início do ano passado, foi a vez do deputado ameaçar o então presidente da Assembleia Legislativa (AL) com uma acção em tribunal. Mas ontem, durante a visita do candidato à sede da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM), a pouco mais de um mês de Ho se tornar o próximo Chefe do Executivo, não houve qualquer animosidade. Nem resquícios. Só sorrisos, muitos, de ambas as partes e uma “calorosa recepção”.

Aos jornalistas, Pereira Coutinho disse que as divergências entre os dois são águas do passado. E essas não movem o futuro. “Foram acidentes de percurso, como sabe na AL temos uma postura diferente. Ele tem a sua responsabilidade e toma decisões a nível colegial. Quem manda na AL não é o presidente, é a mesa. São eles que tomam as decisões mais importantes”, relativizou.

Depois de uma sessão, perante 200 funcionários públicos de Macau, em que não houve tradução para os jornalistas portugueses, o também conselheiro das comunidades portuguesas começou por dizer que conhece o candidato desde a década de 1980, e é seu amigo há muitos anos. A história que os liga começou em tempos bem diferentes. “Naquela altura, ele não era ninguém cá em Macau, nem tinha qualquer cargo político, e eu era um mero funcionário público”, recordou.

Pereira Coutinho gosta dos sinais que vê na candidatura do amigo, mas baixa as expectativas. “Vamos ver o que vai acontecer”, diz. Define Ho como “uma pessoa honesta nas intenções”, mas, no entanto, está preocupado com “a equipa dele”. “Muitas vezes, pode não estar rodeado das melhores pessoas para encontrar as melhores soluções, e para resolver os problemas”, defendeu. “A capacidade de boa governação, a transparência, e o combate à corrupção, tudo isto tem a ver com a equipa dele”, acrescentou.

O deputado que representa o sector dos trabalhadores da Função Pública diz que, com as novas funções que se prepara para assumir, tudo será diferente para Ho. “Tem de ter estômago, mas ficámos sensibilizados de ele vir cá ouvir-nos”, referiu. Pereira Coutinho afirmou que o ex-presidente da AL lhe disse estar atento a tudo o que ele diz. E de seguida puxou dos galões da associação que dirige, e contabilizou que, juntos, ele, a presidente da Mesa da Assembleia Geral, Rita Santos, e o vice-presidente, Leong Van Chai, têm “mais de 150 anos de Função Pública”.

A raiz do mal

Pereira Coutinho aproveitou ainda o momento para fazer uma análise dos últimos 20 anos em Macau, que, segundo o deputado, criaram um conjunto de vícios que não são fáceis de “desenraizar”. “Há os que se sentaram numa poltrona há duas décadas. É o tempo que alguns directores [de serviço] lá estão, e criaram algum mal-estar na sociedade. Eles não trabalham”, acusa.

O deputado que representa a ATFPM, sempre ladeado por Rita Santos, acredita que Ho Iat Seng “não é pessoa para dar cobertura” a estes comportamentos. E defendeu ainda a capacidade de redenção do candidato, mesmo em relação aos erros do passado. “Naquilo em que, no passado recente, meteu a pata na argola, como ao despejar o Sulu Sou, ou ao despedir os dois juristas portugueses, já deu a mão à palmatória. E voltou a contratar mais quatro juristas para a AL”, reconhece. “É uma medida positiva, quando se faz bem temos de elogiar. Não estamos aqui para o bota abaixo. Mas quando é para chamar a atenção, vamos chamar a atenção”, acrescentou.

Outro ponto que tem sido também uma das lutas deste deputado é a abertura das comissões da AL aos cidadãos. “Queremos transparência na AL. É opaca. A casa do povo não pode ter as portas encerradas. Os cidadãos querem saber o que os deputados estão a fazer na comissão. É lá que acontecem as coisas mais importantes da vida de Macau”, lembrou.

A bolsa de apostas de Coutinho

Em relação ao futuro Governo, e à sua composição, Pereira Coutinho não enjeitou a possibilidade de arriscar apostas para os lugares de secretários do futuro Executivo liderado por Ho Iat Seng. Segundo Coutinho, Wong Sio Chak, secretário para a Segurança, “vai ficar”, Sonia Chan e Alexis Tam, com as pastas da Administração e Justiça e a dos Assuntos Sociais e Cultura, respectivamente, estão “tremidos”. O secretário das Finanças, Lionel Leong, “vai embora”. “Está farto disto. Ele é um dos melhores secretários, embora tivesse algumas opiniões diferentes em termos da lei laboral e da legislação sindical”, lembra. Raimundo do Rosário, que tem a pasta dos Transportes e Obras Públicas, é “para continuar”. “Ele quer ficar”.

Mas este último não evitou as críticas de Coutinho. “Raimundo, uma vez veio à AL e disse que não era funcionário público. Chegar ao desplante de dizer isto. Ele vive com o dinheiro de quem? Do Governo de Portugal? Não se dizem estes disparates”, criticou. Este foi o mote para Pereira Coutinho questionar se os directores “são todos avaliados, porque é que os secretários não o são?”

A necessidade de avaliação, na sua óptica, é fulcral para evitar males maiores. “Têm de ter consciência de que, quando cometem erros, devem pedir a demissão. Acontece em todo o Mundo, e inclusivamente em Hong Kong. Veja-se que a Carrie Lam arranjou um grande cagaçal porque não soube pedir a demissão do cargo. Se Macau não aprender a lição vai acontecer aqui o mesmo”, prognostica.

E conclui a dizer que sempre defendeu a alteração dos secretários, porque alguns “não servem”. “Insistem nos erros, camuflam os problemas e não têm coragem de assumir os erros”, identificou.

Os que “mamaram durante 20 anos”

Pereira Coutinho, qualificando-se como “muito entrosado na comunidade chinesa”, usou esse argumento para defender que sente, daquele que é o grupo mais vasto da população da RAEM, um ‘feedback’ muito positivo em relação a Ho.

O mesmo deputado diz, no entanto, que sente a revolta quando se fala dos “grupinhos dos interesses instalados que mamaram durante 20 anos a maioria da riqueza de Macau”.

Se Ho terá força para os contrariar, não sabe. “Vamos ver até onde ele chega”, explica. Mas olha para o futuro com optimismo. “A nossa sorte é que o Governo Central apoia o Chefe do Executivo. É um dos mais fortes para pôr as coisas em ordem, combater a corrupção, e assim haver mais transparências na Administração Pública”, afirmou.

O presidente da ATFPM acredita que Ho marca um antes e um depois, após um interregno na história chamado Chui Sai On. “Sobre ele, não há nada a referir. É uma boa pessoa, mas praticamente não teve capacidade de resolver os problemas. A culpa não é toda dele. A equipa, e alguns directores, fizeram-lhe a cama”, relembra. Já esta visita do muito provável novo líder do Executivo à associação, é vista por Pereira Coutinho como apenas “a primeira vez” de muitas. A promessa de novos encontros, segundo o deputado, foi deixada por Ho Iat Seng, e que a avaliar pelas despedidas calorosas, com abraços demorados e mais rasgados sorrisos, poderá mesmo concretizar-se.