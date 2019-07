O treino que os grandes não quiseram e que os miúdos aproveitaram

Sob chuva, que adiou o treino por meia hora, a Selecção de Macau de sub-18 mostrou-se a uma equipa do Southampton desfalcada dos maiores nomes, contradizendo o Instituto do Desporto quando, nos comunicados oficiais, dizia que viriam a Macau os “jogadores afamados” da equipa inglesa. Do lado de Macau estiveram futebolistas das camadas jovens, já que os seniores não quiseram ir a treino.

TEXTO: ANDRÉ VINAGRE

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Estava marcado para as 19h15, o treino conjunto entre a Selecção de Macau e os “jogadores afamados” do Southampton. Nada daquilo que estava programado se cumpriu: o treino não começou às 19h15, atrasou meia hora devido à chuva intensa e à trovoada que se abateu sob a Taipa; o treino conjunto não foi conjunto, porque cada equipa fez os exercícios separadamente; a Selecção de Macau não era a Selecção de Macau, era, sim, uma equipa de jogadores jovens chamados pelo Instituto do Desporto (ID) para colmatar a ausência dos seniores; e os “jogadores afamados” do Southampton não são assim tão tantos, o clube inglês trouxe a Macau uma equipa composta, em grande parte, por jogadores das camadas jovens.

Sob a chuva que atrasou o treino em meia hora, entram no relvado do Estádio Olímpico de Macau, na Taipa, 20 jogadores do Southampton e 22 do lado de Macau. Depois da polémica desistência da Associação de Futebol de Macau (AFM) do jogo com o Sri Lanka, a segunda mão da eliminatória a contar para o Mundial de 2022, os jogadores seniores não compareceram neste treino com os ingleses. Em substituição, a AFM fez com que a equipa de sub-18 estivesse presente. Do lado dos ingleses, Ralph Hasenhüttl, o treinador austríaco dos ‘Saints’, trouxe a Macau um misto de jogadores da equipa principal, como o guarda-redes Fraser Forster e o ponta-de-lança Shane Long, juntamente com jovens da equipa de sub-23. Cédric Soares, o internacional português que alinha na equipa da Premier League, foi um dos ausentes.

O treino conjunto, como foi anunciado, começou com a tradicional corrida em volta do relvado. Os grupos foram, depois, separados para não mais se encontrarem em campo, à excepção do jovem guarda-redes de Macau, que acabou por defender alguns remates dos ingleses, já na parte final da sessão. Macau para a esquerda, Southampton para o lado direito do relvado do Estádio da Taipa. Enquanto os jovens de Macau aproveitavam para se mostrar à equipa técnica da equipa do extremo sul de Inglaterra, que ia acompanhando e motivando os talentos locais, do outro lado, os jovens do Southampton iam testando não só o guarda-redes de Macau como os apanha-bolas, que eram obrigados a correr atrás do esférico de cada vez que a finalização pecava. O Southampton, recorde-se, terminou em 16.º lugar na Premier League. No fim, houve o prometido intercâmbio, apenas na forma de passou-bem e de uma fotografia de conjunto.

O Southampton foi a equipa escolhida pelo ID para participar no “Torneio Internacional de Futebol por Convite de Macau em Comemoração do 20.º aniversário da RAEM”. O jogo que vai colocar frente-a-frente os ingleses e os chineses do Guangzhou R&F vai acontecer hoje, também no Estádio Olímpico de Macau, pelas 20 horas.

SOB O OLHAR DO CAPITÃO

Foi do banco de suplentes que o capitão da Selecção de Macau observou o treino. “É uma experiência para os miúdos dos sub-18 para conviverem mais de perto com os jogadores profissionais. Estamos a falar de jogadores de uma liga que é a melhor do mundo. É uma experiência única para os miúdos de Macau, é algo engraçado”, começa por dizer Nicholas Torrão ao PONTO FINAL.

Mas era suposto ser a Selecção principal a partilhar este momento com o Southampton, certo? “Penso que sim”, responde, explicando a ausência dos seniores: “O treino também estava programado começar às 18h30, por isso, muitos dos jogadores da selecção principal estariam a trabalhar a essa hora e não seria possível”. Um possível boicote ao treino como forma de protesto à actuação da AFM não está fora de hipótese, mas, para o ainda capitão, retira importância a essa possibilidade: “Para mim, faz mais sentido que sejam os miúdos a treinar, para terem essa experiência”. E, além disso, “como o resto da equipa não vinha treinar, também não queria ser eu o único dos seniores”, justifica o capitão, que, diz, apenas se encontra no estádio como representante da equipa de Macau.

Grande parte dos jogadores que representam habitualmente a Selecção de Macau já tinham anunciado que iriam deixar a selecção por discordarem da AFM. Nicholas Torrão ainda não decidiu: “É uma hipótese. Há muitos jogadores que já me disseram que não querem mesmo, mas isso é algo que eu depois vou decidir, dependendo de o que é que a associação vai dizer”. “Claro que vai haver jogadores que vão levar isso até ao fim e outros que eu espero que não levem. No meu caso, ainda não sei. Por enquanto, vou esperar por uma reacção da associação para tomar uma decisão”, sublinha.

“Nós tentámos tudo para alterar e às vezes é preciso meter essa pressão na associação”, assume o jogador, que nota ainda que a AFM raramente acolhe as sugestões dos jogadores: “Há tantas ideias que já foram partilhadas com a associação. Desde a alteração ao sistema do campeonato, até à alteração da duração do campeonato, alteração ao nível da estrutura da selecção, essas sugestões nunca foram ouvidas”.

DESCULPAS NÃO CHEGAM

Para o capitão, “tem de haver não só um pedido de desculpa, tem de haver uma comunicação mais clara entre a direcção e os jogadores”. Nicholas Torrão, que adianta que vai apelar a que os jovens da selecção não abandonem a equipa, refere que “temos de ver se vai haver alguma alteração dentro da associação”. “Não sei o que é que poderá alterar. Será que poderá alterar a direcção? Será que tem de alterar só a parte da selecção ou na associação toda? É isso que nós queremos ouvir da associação, porque tem de alterar qualquer coisa”, pede. O futebolista do Benfica de Macau diz que a AFM até tem feito o seu papel no desenvolvimento do futebol em Macau, mas “pode fazer mais”, refere.

Diálogo entre a associação e os jogadores foi também o que Pun Weng Kun, presidente do ID, pediu, em entrevista ao PONTO FINAL. “A AFM já tinha referido que teve em consideração a segurança dos jogadores no Sri Lanka, e o ID respeita a decisão. Espero que, no futuro, se possa estreitar mais o diálogo entre a AFM e os jogadores”.

O deputado Sulu Sou é o instigador de uma iniciativa de protesto contra a AFM no jogo de hoje, entre o Southampton e o Guangzhou R&F. O democrata e fã assumido de futebol pediu que o público se vestisse de negro para mostrar o desagrado para com a tomada de posição da AFM que fez com que a equipa não tivesse hipótese de decidir em campo a possibilidade de vir a disputar o Mundial de 2022, no Qatar. Questionado sobre se vai ao estádio vestido de negro, Nicholas Torrão diz que ainda não sabe. “Vou sair do trabalho e venho directo para aqui, não sei”. “Não gosto de misturar a política com o futebol”, acrescenta. E será que haverá muita gente vestida de negro nas bancadas, hoje? “Espero que sim, é bom para mostrar que as pessoas não se esqueceram porque foi algo que alterou o rumo do futebol em Macau. Seria bom ver um apoio, se é a t-shirt preta então que seja a t-shirt preta. Seria bom ver um grande apoio”.