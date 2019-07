Ho Iat Seng esmaga no Colégio Eleitoral e corre sozinho para Chefe do Executivo

Candidato conseguiu seduzir 378 elementos dos 400 que compõem o Colégio Eleitoral, e com esse número invalida que qualquer outro dos 12 que manifestaram interesse em concorrer ao lugar tenha possibilidade de o fazer. Agora falta pouco mais de um mês para que Ho seja o terceiro Chefe do Executivo eleito desde a passagem da administração portuguesa.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofinal@gmail.com

Havia poucas dúvidas, agora resta nenhuma. Ho Iat Seng fará sozinho a caminhada triunfal para ser eleito Chefe do Executivo, a 25 de Agosto, e assim tornar-se o terceiro líder eleito da RAEM, sucedendo a Edmund Ho e a Chui Sai On. A confirmação foi dada, ontem, pelo próprio candidato que, ao apresentar a sua propositura, anunciou que havia conseguido 378 assinaturas dos 400 membros da Comissão Eleitoral (CE). Ou seja, alcançou o apoio de 95% do universo de votantes.

Ora como cada candidatura necessita que pelo menos 66 elementos do CE lhe manifestem apoio — e segundo o que está inscrito no segundo ponto do artigo 37 da Legislação Eleitoral cada membro só pode apoiar um candidato — não há espaço para que mais ninguém consiga alcançar esse número.

Ho, durante a entrega dos documentos legais necessários à formalização da candidatura, no edifício da Administração Pública, estava visivelmente satisfeito. E, na altura da primeira vitória, quis distribuir os louros por todos os elementos da equipa que o tem acompanhado. Aproveitou ainda para desmentir que possa ficar mais relaxado por não ter concorrência. “Vou-me esforçar o mais possível, e agradeço muito à minha equipa e aos meus representantes, que têm muita experiência jurídica. Obrigado aos coordenadores da nossa candidatura que estiveram muito bem”, disse Ho Iat Seng, numa sala cheia de elementos da comunicação social. “Por causa deles tivemos estas assinaturas”, acrescentou, fazendo ainda menção aos voluntários que nestes dias têm trabalhado na sede de candidatura na Avenida da Praia Grande.

Não chegou aos 400, porque….

O futuro candidato diz que as 378 assinaturas que conseguiu, pertencem a elementos de todos os sectores, e são o resultado de duas semanas de intensos contactos com mais de 70 associações locais. “Ouvi as sugestões de diferentes associações, e tivemos visitas de diferentes pessoas que não são de membros da comissão eleitoral”, explicou o ex-presidente da Assembleia Legislativa.

A diferença entre o número de assinaturas e a totalidade dos elementos do CE foi justificada por Ho com as “pessoas [que pertencem ao órgão] que estão fora de Macau”. “As que não estão ainda podem ser enviadas amanhã, mas há possibilidade de haver um tufão”, disse o homem que corre para o lugar de Chefe do Executivo. As visitas de Ho Iat Seng e da sua equipa a muitas associações da cidade foram muito bem vistas por largos sectores da sociedade, ainda assim houve também quem encontrasse nas escolhas do candidato motivos de queixa, apontando que este apenas percorreu as alas tradicionais do tecido social da RAEM.

O PONTO FINAL, na edição de ontem, noticiou que as duas associações de democratas ficaram de fora do périplo de Ho. No entanto, este rejeita as críticas e explicou que na sociedade de Macau, no seu entender, “não há partes opostas”. “Visitei diferentes associações de Macau, de diferentes pessoas, eu esforcei-me o mais possível. Fui a mais de 70 associações, e aquelas a que não cheguei, podem contactar a minha candidatura. Todos são bem-vindos”, considera.

O que se segue, do senhor que se segue

Depois dos contactos com os elementos das associações, Ho diz que vai agora entrar num outro momento do percurso até assumir a chefia do Governo. “Vou preparar o meu programa político. O meu primeiro trabalho foi o de assegurar as assinaturas e ouvir opiniões para escrever o meu programa político”, explicou.

Em relação à campanha formal, que começa a 10 de Agosto, prometeu mais uma vez que a inexistência de adversários não lhe vai tirar dinamismo. “Vou-me esforçar mais, e visitar os residentes na rua”, avisou. Sobre a votação que terá nas eleições preferiu não fazer prognósticos. “Não sei se o meu programa político vai satisfazer os membros dos Comissão Eleitoral”, disse. Em relação à composição do futuro Governo, mais uma vez Ho fechou-se em copas. “Não tenho considerações”, rematou.