Governo esclarece deputados sobre o âmbito de aplicação da lei da protecção dos consumidores

Às questões apresentadas pelos deputados da 1.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), sobre o âmbito de aplicação da proposta de lei de protecção dos direitos e interesses do consumidor, o Governo esclareceu que, nas compras online, só estão abrangidos os operadores de Macau que tenham escritório no território, domínio “.mo” e conta num banco de Macau. Ho Ion Sang explicou ainda que este é um diploma que servirá de reserva.

André Vinagre

O Governo e os deputados da 1.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) estiveram reunidos ontem para discutir na especialidade a proposta de lei de protecção dos direitos e interesses do consumidor. O encontro foi utilizado pelo Executivo para explicar aos deputados o âmbito da aplicação do diploma, mais especificamente no que toca às transacções online: apenas são abrangidos operadores de Macau que tenham um escritório físico no território, que tenham um endereço IP de Macau, que tenham um domínio online que termine em “.mo” e que tenham uma conta em patacas num banco de Macau.

Os deputados estiveram reunidos com o Governo durante duas horas, tempo que foi usado para discutir o segundo artigo da proposta de lei. Este artigo não especifica as compras e vendas online, diz apenas que são abrangidos os “operadores comerciais e os consumidores que tenham lugar na RAEM”. Segundo Ho Ion Sang, os deputados questionaram: “No caso das vendas online ou por telefone, quando o operador comercial tem o estabelecimento fora da RAEM ou quando o mediador comercial não é da RAEM, é aplicada ou não esta lei?”. Neste caso, não são abrangidas essas empresas, respondeu o Governo.

Mas como é que se verifica se as operadoras comerciais com comércio online estão estabelecidas em Macau? “Esse operador tem de ter uma ligação a Macau, por exemplo, o operador comercial tem de ter escritório em Macau, uma loja física para gerir os seus negócios online. No futuro também se vai verificar se o operador tem um endereço IP ou o nome do domínio ‘.mo’ ou se tem conta num banco de Macau, sobretudo uma conta em patacas que sirva de meio de pagamento electrónico”, explicou o presidente da comissão.

Excluídos desta proposta de lei ficam os “operadores comerciais e os consumidores no âmbito de contratos de jogo de fortuna ou azar, de prestação de cuidados de saúde, de serviços jurídicos, de contabilidade e auditoria, de serviços de ensino e de serviços financeiros relativos a valores mobiliários ou a bens e serviços cujo preço flutue de acordo com o mercado financeiro”, lê-se no articulado. “O Governo diz porque é que foi afastado o sector do jogo: porque são contratos celebrados entre a companhia de jogo e o jogador para a realização de jogos de fortuna ou azar. Acresce que esta actividade está sujeita à fiscalização da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos. Já existe uma entidade fiscalizadora”, citou Ho Ion Sang.

Sobre a exclusão dos serviços de cuidados de saúde, o Governo respondeu que se deve à dificuldade na comparação dos critérios de qualidade e preços destes serviços e que actualmente já existe a lei do erro médico. Já os serviços jurídicos, de contabilidade e auditoria foram retirados devido à especificidade das funções e porque “é difícil avaliar se os actos por eles praticados constituem ou não infracções à proposta”.

O Executivo explicou ainda aos deputados que esta será uma lei de reserva. “Esta proposta de lei é uma reserva, trata-se de uma aplicação subsidiária, aplicável a partes onde a lei própria não toca. Temos muitos diplomas que têm a ver com os direitos dos consumidores”, indicou Ho Ion Sang, dando o exemplo da nova lei dos táxis, que já regula o funcionamento do sector.

Estas foram apenas explicações preliminares dadas pelo Governo. Ho Ion Sang referiu que o Governo pode ainda alterar a proposta de lei de acordo com as indicações dos deputados, que, segundo disse o presidente da comissão, ainda não têm uma posição definida quanto às explicações do Executivo.