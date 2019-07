Sulu Sou pede que cães vadios sejam esterilizados, em vez de eutanasiados

Numa interpelação escrita que será apresentada hoje ao Governo, Sulu Sou instou o Executivo a esterilizar os animais vadios, em vez de os abater. Além disso, o democrata pediu mais apoios para as organizações de defesa dos animais, que, segundo diz, “têm vindo a fazer o trabalho do Governo durante anos”.

André Vinagre

Macau não é uma cidade amiga dos animais, diz Sulu Sou. Numa interpelação que será remetida hoje ao Governo, o deputado pró-democracia questionou o facto de o Governo ter abandonado o programa de esterilização de animais vadios e de utilizar a eutanásia para controlar as populações. Na mesma interpelação, Sulu Sou clamou por mais apoios do Executivo a associações de defesa dos animais.

“O Governo tem apanhado e matado animais vadios. Esta política impede que Macau se torne numa cidade amiga dos animais”, escreveu Sulu Sou na sua interpelação, cujo destinatário é o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM). Segundo os números apresentados pelo legislador, desde que a Lei de Protecção dos Animais entrou em vigor, em 2016, “o Governo apanhou 955 cães e 676 gatos”. Destes, 348 cães, ou seja 36,44%, foram eutanasiados. O mesmo aconteceu com 115 gatos, o que representa 17% do total. “Eram vidas inocentes”, lamentou Sulu Sou.

O parlamentar destaca o papel das organizações de protecção dos animais em Macau, dizendo que o seu trabalho tem sido “notável”. “Elas salvam muitos animais da morte”, referiu. O deputado faz referência ao método de apanhar, esterilizar, vacinar e devolver (TNVR, na sigla em inglês). Este método tem como objectivo controlar as populações de animais vadios nas ruas sem que haja necessidade de recorrer ao abate. Com este programa, os animais seriam apanhados, esterilizados, vacinados e, depois, devolvidos ao local onde tinham sido encontrados.

Segundo Sulu Sou, esta é a solução que as organizações que se dedicam à recolha de animais vadios pedem que o IAM adopte. “Mas tem sido ignorada durante muitos anos”, notou. Em 2007, o Governo começou a implementar este método aos gatos vadios, mas, em 2015, o Executivo deixou de aplicar este sistema. “Vão perder-se mais vidas”, referiu o deputado eleito pela via directa. Assim, questiona: “Muitos países implementaram a TNVR, mas o Governo de Macau deixou de o fazer em 2015. O Governo vai considerar voltar a aplicar este programa? Vai considerar alterar a Lei de Protecção dos Animais com este propósito?”.

“As organizações de protecção dos animais têm vindo a fazer o trabalho do Governo durante anos. O Governo vai-lhes dar mais recursos financeiros e terrenos?”, pergunta Sulu Sou ao IAM, acrescentando: “O Governo vai alargar o serviço público de veterinário para ajudar estas organizações?”. O democrata questiona ainda: “O Governo concorda que não é prático e é errado eutanasiar os animais vadios?”