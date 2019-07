Si Ka Lon diz que medidas do Governo para promover reabilitação urbana foram insuficientes

O deputado considera que os benefícios fiscais e as alterações legais não chegaram para dinamizar a recuperação urbana da cidade. Si Ka Lon, em interpelação escrita, critica a opacidade da “Macau Renovação Urbana”. Governo defende a sua política, e garante que aquele organismo vai, no futuro, “promover desenvolvimento dos trabalhos de renovação urbana”.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofinal@gmail.com

Si Ka Lon está preocupado com “as condições de habitabilidade dos residentes dos bairros antigos” — que, na sua opinião, “são péssimas” — e quer que o Governo encontre soluções para salvaguardar “a segurança habitacional”. O deputado eleito por sufrágio directo, em interpelação escrita, diz que as medidas impostas pelo Executivo para promover a reabilitação urbana não estão a funcionar. Em resposta, o Governo defende as suas ideias e diz que a Macau Renovação Urbana, depois de resolver o contencioso do Pearl Horizon, irá “promover desenvolvimento dos trabalhos de renovação urbana”.

O deputado concretiza que as medidas do Governo, nomeadamente o “Regime de benefícios fiscais para a reconstrução de edifícios” e o “Regime jurídico de habitação para alojamento”, “não foram suficientes para promover a renovação urbana”. Si Ka Lon quer ver o Governo a legislar sobre esta matéria, e diz que tem pedido ao Executivo para efectuar estudos. Mas, até agora, do outro lado, segundo o deputado, apenas silêncio.

O mesmo eleito por sufrágio directo critica ainda a “Macau Renovação Urbana”, constituída com um capital social de 100 milhões de patacas, e cuja “situação do seu funcionamento não foi publicada”. Essa situação, explica, tem levantado algumas dúvidas na população e questões sobre se não houve “desperdício do erário público”. Por essas razões, o deputado queria saber quando é que o Governo irá divulgar mais informações sobre a referida sociedade. E pergunta também se o Governo de Chui Sai On, tendo por base a legislação das regiões vizinhas, irá ou não impulsionar a renovação urbana junto da zona-piloto do Iao Hon.

Na resposta, o Governo começa por recordar o trabalho que fez nesta matéria, e que Si Ka Lon já tinha considerado insuficiente. Depois explica ao deputado que a sociedade que ele considera pouco transparente, pertence “integralmente ao Governo da RAEM” e é responsável pela coordenação e promoção de acções associadas à renovação urbana. Na mesma missiva, remetem Si Ka Lon para o Regulamento Administrativo nº 12/2019, onde dizem estar “de forma detalhada a composição” da Macau Renovação Urbana.

Mais à frente, Lui Dexue, director da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, explica a Si Ka Lon que embora a prioridade da Macau Renovação Urbana seja tratar das candidaturas à habitação para troca do projecto Pearl Horizon com os do lote “P” dos Novos Aterros da Areia Preta, o trabalho principal da sociedade no futuro será “promover o desenvolvimento dos trabalhos de renovação urbana”. E finaliza a afirmar que o enquadramento legal agora criado permite que, nos Novos Aterros da Areia Preta, se possa “promover activa e eficazmente os trabalhos de reabilitação urbana”.