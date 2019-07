Regulamentos que motivaram queixas dos trabalhadores da TDM revogados

O deputado Sulu Sou apresentou, a 20 de Maio, uma interpelação sobre o regulamento de carreiras do pessoal da estação e sobre o regulamento dos cargos de gestão. A 5 de Julho, Manuel Pires, presidente da comissão executiva da TDM, respondeu. No esclarecimento, divulgado na sexta-feira pelo deputado, o responsável da TDM garantiu que as novas regras iriam ter como objectivo “a captação de novos recursos humanos, bem como reforçar as perspectivas de desenvolvimento das carreiras de pessoal”. Os dois regulamentos foram entretanto revogados.

Em causa estavam os dois regulamentos que motivaram queixas dos trabalhadores da TDM, que alegavam que o novo regime iria favorecer os administradores e prejudicar os trabalhadores nos salários e na progressão na carreira. O presidente da comissão executiva respondeu que, após as sessões de esclarecimento, que aconteceram nos dias 16 e 17 de Maio, “deu-se início à reanálise do estudo das carreiras no sentido de encontrar melhores soluções que vão ao encontro das expectativas e dos direitos dos trabalhadores”. Assim, a 31 de Maio, referiu Manuel Pires, “foi aprovada a revogação dos dois mencionados regulamentos”.

O regulamento das carreiras do pessoal da TDM “tinha como objectivo a captação de novos recursos humanos, bem como reforçar as perspectivas de desenvolvimento das carreiras de pessoal, salvaguardando os direitos adquiridos e tendo em atenção a necessidade de equilíbrio orçamental e financeiro”. Quanto ao regulamento dos cargos de gestão da TDM, o responsável frisou que visava “a definição de novos cargos de gestão e regras para o seu exercício, bem como os requisitos para atribuição de índices aquando da integração”.

Em meados de Maio, os deputados Sulu Sou, José Pereira Coutinho e Agnes Lam receberam queixas de trabalhadores de diferentes departamentos da TDM. Ao PONTO FINAL, Manuel Pires referiu na altura que tinha sido feito “um esclarecimento errado”, mas que, na realidade “não há qualquer prejuízo, nem há qualquer perda de direitos para qualquer trabalhador”. A.V.