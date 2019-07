Pereira Coutinho: “Não podemos ter mulheres de primeira e de segunda classe”

José Pereira Coutinho mostrou-se insatisfeito com a proposta de Lei das Relações de Trabalho, particularmente com os 70 dias da licença de maternidade, que, para o deputado, são “absolutamente insuficientes”. Nesta proposta de lei estão previstos 70 dias de licença de maternidade, enquanto a função pública tem direito a 90. Pereira Coutinho e Sulu Sou consideram que se trata de discriminação.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A proposta de alteração à Lei das Relações do Trabalho está a ser discutida na especialidade pela Assembleia Legislativa (AL). Na última reunião, os deputados debateram os dias de licença de maternidade, que o diploma prevê que sejam 70. Vong Hin Fai, presidente da comissão que está a analisar a proposta, tinha indicado, citado pela TDM – Rádio Macau, que alguns deputados entendiam que havia discriminação pelo facto de a função pública ter direito a 90 dias. José Pereira Coutinho, Sulu Sou e Lei Chan U foram os deputados que se mostraram contra os 70 dias, indicou o presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM). Coutinho diz mesmo que “não podemos ter mulheres de primeira e de segunda classe”.

Ao PONTO FINAL, José Pereira Coutinho indicou que apenas ele próprio, Sulu Sou e Lei Chan U se manifestaram acerca dos 70 dias de licença de maternidade, reclamando mais. “Todos os outros são um rebanho”, criticou Coutinho. Tanto Pereira Coutinho como Sulu Sou referiram a este jornal que as convenções internacionais falam em 98 dias no mínimo. “Acho que [o número de dias da licença de maternidade] deveria seguir os padrões mínimos internacionais de 98 dias”, referiu o deputado democrata. O presidente da ATFPM explicou: “As convenções internacionais frisam que o mínimo são 98 dias. Tanto a lei laboral como a lei especial que regula as relações dos trabalhadores da função pública devem ser revistas para situarem um mínimo de 98 dias. Isto porque já há alguns países, como a Mongólia, que há anos que têm 120 dias de maternidade”.

Para Pereira Coutinho, 70 dias “é absolutamente insuficiente”. O presidente da associação que representa os funcionários públicos de Macau considera que há discriminação, já que a função pública tem direito a 90 dias. “Desde os anos 80, os trabalhadores da função pública já tinham direito a 90 dias da licença de maternidade pagos”, referiu, acrescentando que esta discrepância viola o artigo 25 da Lei Básica, que diz que “os residentes de Macau são iguais perante a lei, sem discriminação em razão de nacionalidade, ascendência, raça, sexo, língua, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução e situação económica ou condição social”. “As mulheres de primeira classe são aquelas que estão na função pública e têm direito a 90 dias, as outras que estão no privado têm direito a 70? Isto viola o artigo 25 da Lei Básica”, afirmou. “Falta cá em Macau um tribunal Constitucional, de fiscalização abstracta e contínua das leis”, apontou o legislador.

Recorde-se que, na votação na generalidade desta proposta de lei, Lionel Leong, secretário para a Economia e Finanças, justificou os 70 dias de licença de maternidade com o maior esforço que as empresas e o Governo teriam de fazer. O diploma, que aumenta o número de dias de licença de maternidade de 56 para 70, prevê que, nos primeiros três anos, o pagamento dos 14 dias adicionais seja subsidiado pelo Governo, no caso de trabalhadoras residentes de Macau.

Sobre a proposta de alteração à Lei das Relações de Trabalho, Pereira Coutinho diz que o diploma parece “uma manta de retalhões” e que “a lei laboral deve ser revista na sua totalidade”. “Existem muitos problemas na prática derivados das relações laborais que exigem uma alteração profunda da presente lei”, indicou.