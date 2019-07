Ho Iat Seng não vai visitar associações ligadas aos democratas

A Associação Novo Macau e a União para o Desenvolvimento Democrático de Macau não estão no roteiro de visitas de Ho Iat Seng durante as deslocações a associações na pré-campanha. Sulu Sou diz que “eles só ouvem o que querem ouvir”. O gabinete de campanha do ex-presidente da Assembleia Legislativa diz que a agenda está cheia e não contempla este sector. “Há mais de 10.000 associações em Macau”, explicam.

Ho Iat Seng tem andado numa roda viva de visitas a associações de Macau num período de campanha pré-eleitoral em que o candidato — que hoje de manhã formaliza a intenção de se candidatar a Chefe do Executivo — recolhe opiniões dos diversos sectores da sociedade. A ideia, nesta fase, é ouvir as opiniões e ideias dos vários quadrantes da comunidade da RAEM, mas as associações ligadas aos democratas não estão na lista do ex-presidente da Assembleia Legislativa.

Sulu Sou, deputado e vice-presidente da Associação Novo Macau (ANM), confirmou que até ao momento não receberam nenhum contacto da candidatura de Ho Iat Seng. O deputado diz ainda que não rejeitaria um pedido de visita, mas que “teria de ser primeiro analisado”. Não apenas por ele, mas por todo o colectivo da Novo Macau. “Deveríamos discutir, primeiro”, afirmou.

Aparentemente, os democratas não vão ter de o fazer, porque dois elementos da candidatura — daquele que é mais forte candidato à sucessão de Chui Sai On — revelaram ao PONTO FINAL que uma visita a esta associação não está em equação. “Sim, não estamos a pensar em ir. Neste momento, temos já o programa de visitas completamente cheio”, disse fonte ligada à comunicação de campanha do candidato, que rejeitou ainda revelar a agenda completa de Ho para a semana que agora começa.

Já Iao Teng Pio, um dos três elementos que lideram a comissão de campanha, não quis liminarmente rejeitar a ideia, mas sempre foi avisando que em Macau “há mais de 10 mil associações”, e que o candidato não pode ir a todas. “Não sei, acho que não vamos”, disse ao PONTO FINAL. “Não podemos ir a todo o lado”, acrescentou.

Sulu Sou, questionado sobre se abrir a porta a um candidato que é eleito por um colégio eleitoral não seria uma cedência na luta pelo sufrágio universal — que a ANM tem encabeçado no últimos anos— foi liminar: “Penso que a discussão com qualquer agente político não pode ser confundida com apoio ao regime político”.

Ouvir os do costume

O facto de Ho já ter visitado dezenas de associações nos últimos dias — na sexta-feira foi à Casa de Portugal e ao Clube Militar e hoje é a vez da Associação de Trabalhadores da Função Pública de Macau, liderada pelo deputado Pereira Coutinho — e não ter contactado a Novo Macau, é visto por Sulu Sou com uma dose de ironia. “Eles só ouvem, o que querem ouvir”, afirma o vice-presidente da ANM. “Penso que só visitará quem pertence ao Colégio Eleitoral”, sublinhou.

O PONTO FINAL também contactou o deputado Ng Kuok Cheong, da União para o Desenvolvimento Democrático de Macau, que também afirmou não terem sido contactados pela candidatura de Ho, até agora. No entanto, não fechou a porta ao diálogo. “Estamos preparados para dar as nossas opiniões sobre o futuro de Macau, a qualquer candidato que se apresente formalmente às eleições”, afirmou.

Passado tenso

A relação entre Ho Iat Seng e a ala democrática tem tido vários episódios de mal-estar, os quais muitas vezes redundaram em conflitos abertos. No Verão do ano passado, num plenário da Assembleia Legislativa, Ho acusou Sulu de desrespeitar os trabalhos da comissão permanente. Em causa estava a Lei de Reunião e Manifestação, e ao democrata foi “liminarmente” negada uma proposta de alteração. Sulu não desistiu e afirmou que “o presidente e a Mesa [da AL] não estão acima da lei”. “Se até os pais devem explicar aos filhos as decisões que tomam, como se pode defender que o presidente e a Mesa não devem comunicar aos cidadãos e aos deputados as razões pelas quais tomam as decisões que tomam?”, questionou o deputado.

Mais tarde, isso valeu ao democrata uma dura acusação de Ho no hemiciclo, que lhe apontou ter continuado a receber o salário de deputado mesmo estando com o mandato suspenso. Em Janeiro deste ano, ambos tiveram um novo diferendo, desta vez por causa da intenção de Sulu propor alterações às leis da habitação económica e habitação social, nomeadamente no que diz respeito às idades de candidatura. Ho Iat Seng entendeu que as alterações envolvem a acção do Governo, e que, segundo as regras da AL, o deputado precisaria do consentimento do Executivo. Sulu contestou, disse que não fazia parte das regras, mas acedeu.

Último embate

Por fim, o ping-pong relativo a Tiananmen, o então presidente da Assembleia Legislativa (AL), Ho Iat Seng, rejeitou as duas propostas dos democratas para levar a plenário um voto de homenagem às vítimas da repressão do movimento pró-democracia, na Praça Tiananmen, em 1989. A primeira proposta foi enviada em conjunto por Sulu Sou, Ng Kuok Cheong e Au Kam San, mas o segundo documento, que não fazia referência à responsabilidade da intervenção militar, teve o mesmo destino da primeira carta: a rejeição.

Na altura, em declarações à TDM, Sulu disse que o presidente da AL “passou por cima da lei” por razões políticas. “O presidente disse que esta matéria não se enquadra na autonomia da Região Administrativa Especial. Foi a única razão que apresentou para a rejeição”, disse o deputado, afirmando estar “revoltado com esta decisão”.

CAIXA

Ho Iat Seng “sensível” às questões da comunidade portuguesa

O candidato a Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, mostrou-se na sexta-feira “sensível” às questões e aos problemas levantados pelos associados da Casa de Portugal, disse à Lusa a presidente da associação. Num “encontro simpático” na sede da instituição, que durou cerca de uma hora, Ho Iat Seng ouviu questões ligadas à “vida” da associação, mas também relativas ao “interesse geral” dos cidadãos portugueses radicados em Macau, apontou Amélia António. “Foram levantadas questões directamente ligadas com a vida da associação e com as dificuldades que a associação encontra no exercício das várias vertentes da sua actividade, e foram levantadas algumas questões que são do interesse geral, como cidadãos de Macau, que nos preocupam”, disse. A visita do candidato à Casa de Portugal decorreu no âmbito de uma recolha de opiniões com vista à preparação do seu programa eleitoral.

No encontro de sexta-feira, a Casa de Portugal denunciou a falta de instalações para a realização de cursos, sobretudo para crianças. “Temos cada vez mais miúdos a precisarem de aulas, a quererem aulas” e “as rendas estão cada vez mais altas, portando temos de encontrar uma solução”, disse a responsável. Segundo Amélia António, a língua portuguesa também foi alvo de discussão, com um associado a denunciar cursos de formação obrigatórios para determinadas profissões que só estão disponíveis em chinês. “Ora, tal impede o exercício da profissão por outras pessoas, o que é contra a Lei Básica e contra a declaração conjunta”, frisou a dirigente da Casa de Portugal.

Já no âmbito geral, foram manifestadas a Ho Iat Seng preocupações relativas ao ambiente, como a limpeza no centro da cidade e a necessidade do aumento de pontos de recolha de lixo, e os direitos dos trabalhadores não-residentes. “Os trabalhadores não-residentes não podem continuar a ser tratados como se não fizessem parte da economia de Macau, como se não fossem um elemento indispensável”, sublinhou Amélia António, advertindo que estes trabalhadores “são menosprezados”. Neste sentido, os associados sublinharam a questão da assistência médica, ou da sua falta, “que cria situações muito complicadas”. No ano passado, entraram em vigor novas taxas de serviços de partos no hospital público, com as trabalhadoras não-residentes a terem de pagar nove vezes mais.

De acordo com Amélia António, Ho Iat Seng “expressou a sua sensibilidade com as questões” levantadas, “algumas que já não seriam novas e que vieram corroborar alguma informação que ele já tinha”.