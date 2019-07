Chui Sai On leva jovens à província de Hebei para promover “sentido patriótico”

O Chefe do Executivo deslocou-se no sábado à província de Hebei, no Norte da China, no âmbito de uma extensa “visita de estudo” liderada pelo Governo para promover o “sentido patriótico” nos jovens do território. A meses de terminar o mandato, Fernando Chui Sai On realiza uma visita de cinco dias a Hebei, última paragem de um programa de deslocações do Executivo ao interior da China, nas quais participam, ao todo, meio milhar de jovens.

Para Chui Sai On, o objectivo desta visita de estudo é “reforçar o conhecimento dos jovens de Macau sobre o invulgar processo de desenvolvimento da nação”, mas também o príncipio “Um País, Dois Sistemas”, de acordo com um comunicado. A iniciativa “Caminhar juntos na nova era”, que tem como pano de fundo o 70.º aniversário da implantação da República Popular da China e os 20 anos da transferência de administração de Macau, teve início no dia 14, em Jiangsu (Leste), e estende-se até à próxima quinta-feira.

Além do líder e dos secretários do Governo de Macau, 500 jovens distribuídos em cinco grupos participam nas deslocações, organizadas pelo Executivo da RAEM, Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau e diversos sectores da sociedade do território.

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, iniciou na quinta-feira uma deslocação de quatro dias à província de Hunan (Sul), com 50 estudantes do ensino secundário e 50 jovens locais. No âmbito da mesma iniciativa, a responsável pela pasta da Administração e Justiça, Sónia Chan, visitou Guizhou (Sudoeste) e o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, deslocou-se a Jiangsu (Centro). As duas visitas decorreram entre 14 e 17 de Julho.