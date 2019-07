“As necessidades das instalações desportivas vão aumentar cada vez mais”

A 1 de Março de 2016, Pun Weng Kun fez o tradicional juramento na Sede do Governo perante o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, iniciando assim o seu percurso como presidente do Instituto do Desporto. Na ocasião, Pun Weng Kun mostrou-se confiante que poderia aumentar o nível de competição desportiva local, uma tarefa que, descreveu, seria um “longo processo”. Três anos depois, o responsável máximo pelo organismo que tutela o desporto local faz um balanço positivo pelos trabalhos desenvolvidos num território que, apesar de todas as suas riquezas, oferece muitos desafios.

Texto: Pedro André Santos

Fotografia: Eduardo Martins

Pun Weng Kun lidera o Instituto do Desporto há pouco mais de três anos. Em entrevista ao PONTO FINAL, o dirigente destacou a organização do Grande Prémio de Macau, logo no primeiro ano, como um dos maiores desafios que enfrentou, mas sente que o resultado foi bastante positivo. A falta de instalações desportivas continua a ser um dos grandes desafios que o organismo enfrenta num território onde abundam recursos, mas Pun Weng Kun considera que a situação irá melhorar a médio prazo. Assume o futebol como o seu desporto favorito e, apesar de algumas mazelas nos joelhos, continua a mostrar habilidades no domínio do esférico. Sobre a polémica em torno da Selecção de Futebol de Macau, Pun Weng Kun prefere chutar para canto, dizendo que o ID “respeita a decisão” da Associação de Futebol de Macau. O organismo, recorde-se, não permitiu que os jogadores viajassem ao Sri Lanka para disputar o segundo jogo de qualificação para a fase de grupos de acesso ao Mundial de 2022, alegando questões de segurança. A decisão causou polémica sobretudo porque, tanto a FIFA como as autoridades do Sri Lanka, garantiram que existiam condições de segurança, tendo a decisão causado revolta sobretudo nos jogadores da selecção.

Assumiu a presidência do Instituto do Desporto em 2016. Que balanço faz destes últimos três anos?

Sinto-me contente neste cargo que ocupo desde 2016 como presidente. Como o tempo passou tão rápido, sinto-me feliz e desenvolvi muitos trabalhos e actividades. Antes de ser presidente estive ligado a várias áreas do desporto em Macau, e assim posso usar este meu conhecimento para dar apoio às diversas actividades e eventos desportivos.

Quais foram os maiores desafios que encontrou desde que assumiu funções como presidente?

Tive dois grandes desafios, o primeiro logo em 2016, quando a organização do Grande Prémio de Macau passou para o Instituto do Desporto. Tive a sorte de ter o apoio dos colegas, e por isso o Grande Prémio foi um sucesso. O segundo [grande desafio] foi com a preparação para os Jogos Asiáticos, tivemos que preparar os atletas para que a participação de delegação desportiva tivesse sucesso. Este foi um grande desafio em 2018.

A falta de instalações desportivas foi sempre um problema em Macau. Como está a situação neste momento?

Em relação às instalações desportivas, encontrámos várias situações especiais. Hoje em dia há muitas pessoas que gostam de praticar desporto, e as necessidades das instalações desportivas vão aumentar cada vez mais. Por exemplo, o pavilhão de Mong-Há está a ser reconstruído através da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), e estamos também já quase na fase final do Centro de Formação e Estágio de Atletas, que deverá ser inaugurado no final do ano. Acredito que através deste centro podemos disponibilizar mais espaços desportivos para praticar desporto, especialmente para o desenvolvimento do desporto de alto rendimento, e assim aliviar a pressão sobre as instalações desportivas. Nos últimos anos, o Instituto do Desporto tem vindo a convidar algumas escolas para abrir mais instalações escolares e integrar na nossa rede de instalações desportivas públicas e assim disponibilizar à população mais locais para praticar desporto.

Os clubes de futebol queixaram-se várias vezes este ano porque só puderam utilizar os campos do Canídromo ou da Universidade de Macau, com condições por vezes muito deficientes. Houve algum problema a nível da calendarização de obras ou já se esperava que o campeonato decorresse assim?

Em 2018, e devido às obras do Estádio de Macau, o campo ficou encerrado quase oito meses, restando apenas os campos do Canídromo e da Universidade de Macau para a realização de jogos de futebol. Estes dois campos têm boas condições para o desenvolvimento do futebol, mas a chuva afectou o desenvolvimento das obras, por isso estes dois campos acolheram um intenso calendário de jogos de futebol. Acredito que, na próxima época, com a conclusão das obras do Estádio de Macau, as condições vão ser melhoradas, tanto para a primeira como para a segunda divisão.

E em relação ao campo da Universidade de Ciência e Tecnologia, que foi usado nos anos anteriores?

Antes, era gerido e explorado pelo Instituto do Desporto através de um protocolo de cooperação entre as duas entidades, mas em meados de 2018 a universidade [de Ciência e Tecnologia] teve a intensão de suspender o protocolo e retomar a gestão do campo. O campo foi depois submetido a obras de remodelação para um relvado artificial. O ID vai procurar condições para negociar e estabelecer um acordo para que depois possa ter mais tempo para gerir o campo e arrendar as instalações a associações desportivas para o desenvolvimento das provas. Agora estamos a aguardar uma resposta por parte da universidade.

Mas é, então, intensão do ID retomar a utilização deste estádio no próximo ano?

Sim, temos essa intenção, mas estamos à espera da resposta da universidade porque é uma instalação da própria universidade.

E o campo do Canídromo, que terá também um novo projecto já anunciado, continuará a servir para a prática do futebol?

O campo do Canídromo é um campo tradicional desde há muitos anos, por isso desejamos continuar a utilizá-lo. Está localizado na zona Norte, onde há muitas pessoas e muitos praticantes de futebol ou outras modalidades desportivas, como o atletismo. O espaço vai ser submetido a obras e espero que, durante esse período, a DSSOPT possa considerar as necessidades da população da zona Norte para a prática de desporto e tenha um calendário adequado para o desenvolvimento das obras.

O aniversário da RAEM vai proporcionar um embate em Macau entre o Southampton e o Guangzhou R&F. Quantas pessoas esperam nas bancadas?

Os ingressos já foram distribuídos aos interessados, por duas vezes, a primeira com seis mil bilhetes e a segunda com quatro mil, e todos foram levantados. Espero que os que receberam os bilhetes possam participar no evento, tanto residentes como turistas, e conto também com a presença de alguns convidados.

Qual foi o orçamento para a realização deste jogo?

O orçamento é de 10 milhões de patacas, há uma entidade responsável por promover o evento e este é o orçamento que nós pagamos. O Southampton é uma equipa de nível internacional, participam no evento com um determinado preço de mercado, o presidente [Gao Jisheng] é residente de Macau e por isso quer também comemorar este evento trazendo cá a equipa para jogar.

Menos de uma semana depois realiza-se outro grande jogo, entre o PSG e o Inter de Milão, que foi anunciado de uma forma caricata já que não tinha havido ainda um pedido oficial feito ao Instituto do Desporto.

Tanto o Instituto do Desporto como o Governo prestam atenção a este tipo de situação, muitas pessoas podem divulgar informações a nível ‘online’, mas o ID precisa de ter todas as informações concretas para poder considerar o pedido e o desenvolvimento dos trabalhos. Para o desenvolvimento de qualquer trabalho tem que haver um respeito mútuo entre as partes, o mais importante é o diálogo e também a preparação atempada.

Quanto é que vai entrar nos cofres do Governo com esta partida?

Não sei o número concreto, mas todos os valores recebidos pelo ID devem ser de acordo com a lei, temos um quadro de taxas de utilização [de instalações], por isso será de acordo com esse quadro.

Passando para a Selecção de Futebol de Macau, que ficou afastada do apuramento para o Mundial 2022 por não ter comparecido no Sri Lanka, o que causou bastante polémica. Como é que o ID analisa essa situação?

A Associação de Futebol de Macau (AFM) é um membro directo da FIFA e da AFC e já existe um diálogo estreito entre as entidades, não é bom o ID interferir nos trabalhos da AFM. Em relação a esta situação, a AFM já tinha referido que teve em consideração a segurança dos jogadores no Sri Lanka, e o ID respeita a decisão. Espero que, no futuro, se possa estreitar mais o diálogo entre a AFM e os jogadores.

A multa imposta pela FIFA será suportada apenas pela AFM?

Sim. Os subsídios atribuídos a todas as associações não integram a multa, é a própria associação que se irá responsabilizar.

O deputado Sulu Sou tem acompanhado também esta situação e divulgou recentemente o conteúdo dos diálogos entre a AFM e a FIFA e AFC, onde afirma que os jogadores estavam preocupados com a sua segurança e, por isso, estavam reticentes em ir, algo que contradiz o que os próprios jogadores disseram depois. O ID tem algum conhecimento desta situação?

O ID não tem intenção de realizar qualquer averiguação, é um assunto interno entre as partes, por isso não convém nós interferirmos nos assuntos deles.

No início de Agosto realiza-se mais um encontro de mestres de wushu, que este ano traz uma novidade com a inclusão de uma competição de kickboxing. É intenção do ID continuar a expandir este evento com mais modalidades?

Este vai ser o quarto ano que organizamos este evento e procuramos integrar elementos diferentes no calendário de acordo com o interesse por parte do público. No ano passado o encontro foi um grande sucesso porque integrámos elementos de wushu também de outras regiões, é um encontro muito bem recebido pela população. A competição de kickboxing é nova no programa e o ID vai ver o resultado desta prova, se correr bem e tiver sucesso, no próximo ano iremos integrá-la novamente no calendário.

Na próxima edição do Grande Prémio de Macau haverá mudanças ao nível da Fórmula 3, que terá carros mais potentes. Isso implicará mudanças no Circuito da Guia?

Quanto ao circuito, a organização vai respeitar as regras estipuladas pela FIA e iremos desenvolver os trabalhos de acordo com as orientações deste organismo. Devido à alteração nos carros de Fórmula 3, a organização vai introduzir algumas alterações no circuito, mas estas alterações não são muito grandes, com vista a aumentar a segurança dos participantes.

Já há uma data estipulada para anunciar o programa do Grande Prémio deste ano?

Ainda estamos na fase de inscrição, ainda não sabemos muito bem quais são os pilotos que vão participar, mas estamos confiantes que serão pilotos de alto nível. A lista definitiva deverá ser divulgada em meados de Outubro.

O Governo vai sofrer alterações, com a mudança do Chefe do Executivo. Haverá alguma alteração nas políticas para o desporto?

Quanto às directrizes ou políticas, será para continuar as mesmas que têm vindo a ser implementadas e que o Instituto do Desporto continua a desenvolver. Por exemplo, dar apoio aos atletas para a formação e obtenção de sucesso, com medalhas, e também a organização de grandes eventos. Essas são as directrizes que o ID continua a desenvolver, esta política de desporto conseguiu um grande sucesso e resultados, desde que tenha vantagens para a população em geral, o ID continuará a desenvolver estas directrizes.