Jason Chao teme que artigo 25 possa ser usado em manifestações

O activista Jason Chao enviou ontem uma carta à imprensa dando conta das preocupações em torno do artigo 25 da proposta da Lei de Bases de Protecção Civil. O ex-presidente da Associação Novo Macau diz que o artigo 25, sobre o “crime contra a segurança, ordem e paz públicas em incidentes súbitos de natureza pública”, pode vir a ser utilizado pelo Governo de Macau em manifestações e acrescenta que a petição apresentada pela Novo Macau, que pede que o artigo em causa seja retirado, deve manter-se, apesar das alterações feitas pelo gabinete de Wong Sio Chak, secretário para a Segurança.

“O artigo 25 tem o potencial para se aplicar a uma manifestação”, afirma Jason Chao na carta que enviou às redacções. Segundo o activista, “o Governo de Macau pode accionar um alerta de prevenção se uma manifestação for considerada um ‘incidente de segurança na sociedade’”. Chao explica que, “apesar de actos violentos durante manifestações serem extremamente raros de ocorrer em Macau, os recentes acontecimentos em Hong Kong mostraram-nos que a má gestão do Governo no debate político pode escalar em matéria de segurança interna”.

Recorde-se que, na proposta de lei, estão previstas quatro categorias de incidentes súbitos que podem fazer o Governo accionar o alerta de prevenção: desastre natural, acidente, incidente de saúde pública e incidente de segurança na sociedade. Este último, diz Jason Chao, pode ter uma interpretação ampla, o que pode fazer com que sejam criminalizados os rumores relativamente a esses protestos.

Assim, Jason Chao recorda que o Executivo, no passado, já negou a entrada a jornalistas, deputados, académicos e activistas em Macau por estes configurarem uma “ameaça à segurança interna”. “O Governo de Macau tem um historial de usar a justificação da ‘segurança interna’ em circunstâncias altamente questionáveis”, concluiu o conselheiro da Associação Novo Macau. A.V.