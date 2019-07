IPM abre candidaturas para doutoramento em Português 

O Instituto Politécnico de Macau (IPM) abriu as candidaturas para o ano lectivo de 2019/2020 do curso de doutoramento em Português. Em nota ontem divulgada, o organismo diz que “há três caminhos possíveis: Língua Portuguesa e Ensino, Tradução, e Culturas e Literaturas em Português. O IPM acolhe os candidatos que reúnam os requisitos necessários e que estejam “interessados em desenvolver estudos ao mais alto nível relacionados com a língua portuguesa”.

O Curso de Doutoramento em Português “visa o estudo aprofundado de tópicos relativos à língua portuguesa e ao ensino da língua, às comunidades e países que se expressam em português e às cultura e literatura comunitárias desses territórios, bem como, acompanhando as tendências internacionais dos estudos na área da tradução, desenvolver estudos que possam contribuir para o desenvolvimento desta mesma área”.

De acordo com a mesma nota, este curso de doutoramento tem parcerias de investigação científica com os centros de investigação da China e Portugal, com os quais se vai poder reforçar e apoiar o desenvolvimento científico dos alunos, incentivando activamente a investigação e inovação científica de alto nível nesta área. Diz o IPM que serão assim reforçadas as capacidades dos alunos em termos de investigação, inovação e independência no estudo e investigação nas áreas de língua, ensino, tradução, literatura e cultura, entre outras relacionadas com a língua portuguesa.

O IPM assinala que o curso de licenciatura em Tradução e Interpretação Chinês-Português/Português-Chinês foi recentemente aprovado pela A3ES, Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior de Portugal, e refere que em toda a China, “este foi também o primeiro curso a ter obtido o reconhecimento e a certificação internacional nesta área”. No ano lectivo de 2019/2020, o Instituto Politécnico de Macau vai abrir cursos de pós-graduação na área de língua portuguesa, incluindo os cursos de mestrado em Tradução Chinês-Português e de doutoramento em Português.