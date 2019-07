Governo estuda incentivos fiscais para atrair peritos internacionais de arbitragem de conflitos

A ideia do Executivo é fazer de Macau um centro internacional de peritagem, ao nível de Hong Kong e de Singapura, para dirimir conflitos entre a China e os países lusófonos. A Grande Baía e o projecto “Uma Faixa, Uma Rota” são também motivos para dar gás a esta vontade.

João Carlos Malta

Para Macau ser um centro de arbitragem internacional necessita de ter capacidade para captar árbitros de conflitos de renome mundial, mas neste momento não tem ferramentas para o conseguir. Na comissão da Assembleia Legislativa (AL) que debate a nova Lei da Arbitragem, os deputados e o Governo estão precisamente a discutir o que é necessário fazer para mudar o panorama. E há três formas já pensadas: facilitar as entradas e as saídas de Macau para estes profissionais, agilizar a autorização de trabalho, e garantir benefícios fiscais.

“O Governo vai trabalhar nessas três vias”, afirmou ontem na AL, Ho Ion Sang. O deputado explicou melhor depois o que é necessário mudar em relação à autorização de trabalho. “Os árbitros desde que recebam um trabalho para fazer, só precisam de comunicar à DSAL”, explica, acrescentando que, depois de o fazerem, estes profissionais podem entrar no território e prestar o serviço.

Segundo Ho, o Governo vai dialogar com o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, com vista a melhorar os diplomas que estão ligados a esta actividade. O mesmo deputado diz que há três aceleradores para a vontade da RAEM se tornar uma referência internacional nesta área: a Grande Baía, o projecto “Uma Faixa, uma Rota”, e Macau como plataforma entre a China e os países lusófonos. O Governo esteve ainda a estudar as experiências de Hong Kong, e na RAEHK é dado “um benefício de arrendamento ao escritório de um centro de arbitragem”. Em Macau, este tipo de vantagem ainda não é dado.

Tribunais vão dar o apoio

Ho Ion Sang afirmou ainda que a nova lei prevê uma cooperação entre os tribunais e os árbitros de conflitos. Essa entreajuda será efectivada através da “recolha e da obtenção de provas”, nomeadamente em casos em que as partes tiverem de coligir provas e não conseguirem chegar a um acordo, ou não encontrarem um árbitro consensual, o tribunal poderá indicá-los.

“Se houver uma decisão arbitral fora de Macau, os tribunais podem reconhecer esta decisão arbitral de fora”, acrescentou o legislador. Em relação a esta proposta de lei, e aos custos financeiros que daí podem advir, Ho diz que “estão de acordo com o mercado”. “Quando vamos contratar um árbitro de renome internacional ou outro que não o seja, há grandes diferenças. Isso está dependente também das oscilações do mercado”.

No futuro, a esperança dos deputados é que a arbitragem ajude a acelerar os processos, que haja sigilo, e que haja profissionais que resolvam os conflitos. Mas Ho Ion Sang ressalva que nem um juiz “é um santo que consegue resolver tudo”. Neste momento, há em Macau cinco centros de arbitragem que se vão manter, e que após “um determinado período, após a lei entrar em vigor, haverá uma ponderação para perceber o que vamos fazer com esses centros”. “O Governo vai avaliar se os vai fundir, ou não”, explica o deputado.

Demasiado pequeno

A vontade com a nova lei é, portanto, rever as normas para poder contratar mais árbitros. “Os cinco centros de arbitragem em Macau têm um uso baixo. Só o de consumo é que tem mais casos”, explica. Isso, na opinião de Ho Ion Sang, acontece pela “falta de promoção da arbitragem e a falta árbitros de renome”.

Mas nem todos concordam com esta visão, em Dezembro do ano passado, o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, revelou preferência pelos tribunais para resolver litígios em vez de recorrer à mediação ou arbitragem. “Eu não apoio muito nem incentivo a resolução [de litígios] através da arbitragem”, afirmou Raimundo do Rosário, durante o debate das Linhas de Acção Governativa. A escolha, justificou-a o governante tendo em conta o facto de Macau ser “uma terra pequena” e todos se conhecerem. “Eu gosto de ir ao tribunal porque Macau é uma terra pequena e todos se conhecem”, disse à época.