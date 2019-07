Deputados com dúvidas sobre quando começa a relação laboral entre TNR e empregador

A nova proposta para impedir que turistas possam procurar trabalho em Macau está a levantar muitas dúvidas aos legisladores. Os deputados têm já uma lista de perguntas ao Governo, e querem clarificar conceitos.

A proposta de alteração à lei da contratação de trabalhadores não-residentes começou, ontem, a ser discutida na 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), e tem como ideia forte a de impedir os turistas de procurarem emprego em Macau, e assim obterem o estatuto de trabalhador não-residente. Mas os deputados têm muitas dúvidas técnicas e jurídicas de como é que esta proposta pode ser efectivada. A maior questão é sobre quando é que o contrato entre as partes passa a ter efeito.

O artigo 4º desta lei é o único que sofrerá o acrescento de um novo ponto. No mesmo, é exigido ao trabalhador um título de entrada para fins de trabalho para poder entrar no território. Para que isso se efective está também inscrito que “a entrada tem de ser feita a partir de local fora da RAEM”. A excepção é apenas para os casos de renovação.

Esta questão levantou outras dúvidas aos deputados, nomeadamente de onde é que pode ser feita essa entrada, se da terra-natal do trabalhador ou de qualquer outra parte. “Pode ser a partir de qualquer local ou tem de ser da sua terra-natal? Os deputados defendem que é do local de origem”, afirmou o presidente da 3.ª Comissão Permanente da AL, Vong Hin Fai.

Quando é que começa?

Há ainda dúvidas sobre quando se inicia a relação laboral. “Temos de saber quando é que a relação laboral começa, porque isto envolve o custo de transporte para o repatriamento”, explica Vong. “Ao entrar em Macau têm de ter um título de entrada de trabalho, e este novo regime pode criar novos problemas”, sublinhou o presidente da 3.ª Comissão Permanente da AL.

Dadas as muitas questões que o diploma levantou aos deputados, Vong Hin Fai disse que espera que o Executivo possa esclarecer as dúvidas e que vai enviar uma lista de perguntas para que as que existem possam ser dissipadas. Outra questão que os deputados querem ver resolvida é a do cenário hipotético em que ao entrar em Macau, o trabalhador pode não conseguir assinar o contrato naquele dia. “Como é que isto se resolve? Temos de saber quando é que a relação laboral começa, porque isto envolve o custo de transporte para o repatriamento”, defende o deputado.

Vong Hin Fai pensa que pode não ser suficiente rever apenas o artigo 4º, segundo o deputado, porque a problemática é mais complexa. “Será que o Governo tem de rever outros diplomas legais sobre a imigração e entrada e saída?”, questionou Vong, dando como exemplo o artigo que regula a concessão de autorização de contratação e de permanência de trabalhadores não-residentes ou o pagamento e destino das taxas a cobrar. A assessoria da AL chamou a atenção ainda para que esta lei apenas se aplica aos trabalhadores não especializados e aos trabalhadores domésticos. Os trabalhadores especializados não são abrangidos pelo articulado.