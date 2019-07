Crime de violência doméstica aumenta mais de 400% no último ano

“A sociedade de Macau é tranquila e estável, existindo hoje uma relação harmoniosa entre a polícia e a população”, disse Sit Chong Meng, director da Polícia Judiciária (PJ), na cerimónia de atribuição de louvores a funcionários do organismo. Sit Chong Meng disse também que o número de crimes de violência doméstica aumentou, tal como o crime de ofensa grave à integridade física, extorsão e fogo posto.

Para Sit Chong Meng, “a sociedade de Macau é tranquila e estável, existindo hoje uma relação harmoniosa entre a polícia e a população”. No discurso que fez na cerimónia de entrega de condecorações a mais de uma centena de funcionários da Polícia Judiciária (PJ), o director do organismo fez a mais recente actualização dos números da criminalidade em Macau, que mostram que o crime de violência doméstica aumentou, entre Junho de 2018 e Maio de 2019, de três para 17. Também as ofensas graves à integridade física, as extorsões e os crimes de fogo posto aumentaram. Por outro lado, os roubos, os raptos e os homicídios decresceram.

“Após uma divulgação intensiva da repressão da violência doméstica por parte da polícia e da sociedade, o público em geral tem um conhecimento mais profundo sobre as disposições da lei de prevenção e combate à violência doméstica, sobre a defesa dos seus direitos e interesses”, referiu Sit Chong Meng, para acrescentar depois que, entre Junho do ano passado e Maio deste ano, se registaram 98 inquéritos que envolviam actos que provocaram lesões entre os membros da família. Depois da investigação, verificou-se que 17 constituíam o crime de violência doméstica. No período homólogo do ano passado, três tinham preenchido os requisitos legais para o crime, o que se traduz num aumento de 466%.

Nas estatísticas agora divulgadas por Sit Chong Meng, verifica-se que, na comparação entre Junho de 2017 e Maio de 2018, e Junho de 2018 e Maio de 2019, também se registaram mais ofensas graves à integridade física, o número subiu das sete para as oito, os sequestros aumentaram dos nove para os 11, o número de casos de extorsão aumentou dos 53 para os 61, e o crime de fogo posto subiu dos 50 para os 58. A maior subida foi nos casos de agiotagem para jogo: de 489 para 585.

Em sentido inverso, neste mesmo período, os homicídios desceram dos quatro para os três, os sequestros associados à agiotagem diminuíram dos 389 para os 339, não se registaram raptos e também decresceu o número de crimes de associação criminosa, roubo e tráfico de estupefacientes. Sobre os crimes relacionados com drogas, “registou-se, em geral, uma tendência de diminuição nos últimos anos, demonstrando que o trabalho de combate à droga em Macau está a resultar”, garantiu Sit Chong Meng, que falou ainda sobre os recentes casos de jovens de Hong Kong que servem de correios de droga para Macau: “A PJ tem intensificado o combate, com os investigadores a utilizarem diferentes meios para identificar e localizar rapidamente os traficantes, além do reforço da troca de informações com as polícias dos territórios vizinhos, tendo este trabalho policial alcançado resultados assinaláveis”.

A PJ indicou também que, de Janeiro a Junho de 2018, foram instaurados oito processos no âmbito do jogo online ilegal, enquanto no mesmo período deste ano foram instaurados sete processos. “Da investigação, não se encontraram quaisquer provas ou indícios envolvendo cidadãos de Macau, nem nenhuns autores e servidor de site em Macau”, indicou o organismo.

Nesta cerimónia, que contou com a presença do secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, a PJ atribuiu mais de uma centena de louvores: dez menções honrosas de mérito excepcional, 116 louvores individuais a funcionários, louvores colectivos a quatro equipas de trabalho e a oito subunidades de investigação criminal.