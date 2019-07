A tragicomédia da vida, na estreia de Kariney Leong

Mesmo quando a vida pode parecer uma tragédia, Kariney Leong prefere vê-la como uma comédia. É isso que coloca na tela em “Life is a Comedy”, a exposição de estreia da artista de Macau, que vai acontecer na galeria MMM workshop & JUJU studio. As ilustrações são “um reflexo da sua vida”, indica o curador, José Lázaro das Dores, ao PONTO FINAL.

Esta é a primeira exposição de Kariney Leong. Na estreia, a artista de Macau escolheu retratar a própria vida e mostrá-la ao público. Em 34 ilustrações em óleo sobre tela, Kariney Leong partilha as contradições, as angústias e as preocupações pessoais através de desenhos tragicómicos. “Ela usa a comédia para expressar os seus sentimentos, mas, às vezes, os sentimentos são, na verdade, tristes”, descreve o curador da exposição, José Lázaro das Dores. A inauguração de “Life is a Comedy” acontece hoje, na galeria MMM workshop & JUJU studio, e a exposição mantém-se até 6 de Agosto.

São, portanto, 34 peças em óleo sobre tela, desenhos figurativos que vão buscar os traços à pop chinesa e à banda desenhada do Japão. “Todas as peças são de ilustração. Ela usa o desenho, mas, se, falarmos na forma como ela se expressa, é pop chinesa, mas também é influenciada por livros de banda desenhada japoneses”, notou o curador.

“Esta é a primeira exposição dela e grande parte da exposição é sobre como usar o modo cómico para encarar o dia-a-dia. Nas peças podemos ver desenhos, ela usa-os para ser como um reflexo da sua vida”, referiu José Dores, acrescentando que “ela tenta encarar os problemas de maneira positiva”, sublinhando: “O tipo de comédia dela é uma comédia triste. Ela usa a comédia para expressar os seus sentimentos, mas, às vezes, os sentimentos são, na verdade, tristes, apesar de ela sorrir”.

Para o curador da exposição, “a felicidade dos artistas gera-se, normalmente, da tragédia”. “O contraste e o impacto das peças de Kariney Leong permitem-nos fazer um auto-exame ao preço da felicidade”, explicou José Dores. Esta série apresentada “vai revelar a fundo todos os pensamentos escondidos e sentimentos”, indicou a própria artista citada pelo comunicado da galeria. A artista conclui que “as imagens coloridas entrelaçadas com as camadas de cores contrastantes são como as várias contradições nas nossas vidas em diferentes situações”. “Se encontrarem um momento familiar, não fiquem surpreendidos, apenas riam, já que isto é comédia”, diz a artista local.

Kariney Leong é de Macau, tem 24 anos, estudou Artes Visuais no Instituto Politécnico de Macau (IPM) e, em Outubro, vai emigrar para o Japão, para inicialmente estudar japonês e depois continuar a formação na área da arte. “Life is a Comedy” é “só o início” da sua vida enquanto artista, referiu José Dores.