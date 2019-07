Quase por unanimidade, Kou Hoi In foi eleito presidente da AL

Em 32 deputados, 29 votaram em Kou Hoi In para suceder a Ho Iat Seng como presidente da Assembleia Legislativa. Houve ainda dois votos brancos e um voto em José Pereira Coutinho. Sulu Sou, ao depositar o voto na urna, gritou “abram as comissões!”. “Espero poder fazer bem o trabalho e, assim, promover o desenvolvimento da economia de Macau”, disse Kou Hoi In na tomada de posse.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Kou Hoi In, Kou Hoi In, Kou Hoi In. O nome foi repetido por outras 26 vezes. No total, o deputado à Assembleia Legislativa (AL) há mais tempo no cargo obteve 29 votos dos colegas parlamentares, num universo de 32, o que se traduz numa percentagem de 90,6%. Pelo meio, Chan Hong, uma das escrutinadoras desta votação, a par do próprio Kou Hoi In, ainda disse duas vezes “voto branco” e uma “José Pereira Coutinho”. Kou Hoi In foi, então, eleito presidente da AL, cargo que era ocupado por Ho Iat Seng, agora candidato a Chefe do Executivo.

“Agradeço a confiança dos meus colegas”, começou por dizer o deputado que chegou ao hemiciclo em 1991. No pequeno discurso após a votação, Kou Hoi In garantiu: “Vou envidar os maiores esforços para cumprir as tarefas e missões de fiscalização dos trabalhos do Governo em prol do desenvolvimento de Macau”. Antes disso, foi Sulu Sou o protagonista. Ao depositar o seu voto na urna, gritou “abram as comissões!”, uma batalha que o democrata tem travado, instando a que as reuniões das comissões da AL sejam abertas aos outros deputados e aos jornalistas.

A comitiva saiu, então, da AL em direcção ao Centro de Ciência. Ouviu-se a “Marcha dos Voluntários”, o hino chinês, e Chui Sai On, Chefe do Executivo, surgiu para dar posse ao novo líder do hemiciclo. Estiveram presentes na cerimónia 29 dos deputados, faltaram José Pereira Coutinho, que explicou ao PONTO FINAL que teve de “voltar com urgência ao escritório para atender um cidadão”, e também Ng Kuok Cheong e Sulu Sou. Kou Hoi In respondeu ao democrata sobre a questão das comissões, reafirmando que esta é uma decisão que cabe às próprias comissões. “Não é o plenário que vai decidir a abertura ou não ao público das reuniões das comissões e, por isso, remeto essa decisão às próprias comissões”, afirmou Kou Hoi In na primeira intervenção enquanto presidente da AL.

Kou Hoi In desvalorizou a ausência dos três deputados da cerimónia de tomada de posse: “Não vejo problema com a falta de alguns deputados da cerimónia porque cada um tem a sua agenda de trabalho e, de acordo com a sua vontade, também decidem se vão participar ou não na cerimónia.

Sobre os maiores desafios no cargo de presidente da AL, Kou Hoi In falou na produção legislativa e na diversificação económica de Macau. “Da nossa parte, como órgão legislativo, também temos de trabalhar na produção legislativa no sentido de contribuir para o bem-estar da população”, referiu, acrescentando que “é um dos pontos essenciais contribuir para a diversificação económica de Macau”. “Estamos nesta fase crucial da história de Macau, se não trabalharmos nesse sentido podemos ser marginalizados”, afirmou. “Como sabemos, cabe à Assembleia Legislativa a fiscalização do trabalho do Governo e, portanto, espero poder fazer bem o trabalho e, assim, promover o desenvolvimento da economia de Macau e contribuir para a prosperidade”, concluiu.

A EXPERIÊNCIA E A “PERSONALIDADE ORTODOXA”

Em reacção à eleição, Agnes Lam disse que já esperava: “Nós discutimos quem deveria ser o presidente nas passadas duas semanas e, portanto, é algo que já estávamos à espera”. A deputada deu destaque à experiência de Kou Hoi In no hemiciclo e recordou: “Da primeira vez que ele foi eleito, eu ainda andava no secundário. Por ele ser muito experiente é que eu acho que compreende muitos dos problemas, então, enquanto presidente, acho que ele vai tentar resolver alguns dos problemas do sistema político”.

“No passado falei com ele sobre várias questões e ele mostrou-se sempre aberto à discussão e tentou sempre explicar os regulamentos de forma clara. Ele está muito familiarizado com os regulamentos e com as leis. Como ele está na AL há muito tempo, ele talvez tenha as suas próprias ideias sobre como deve funcionar”, concluiu a parlamentar.

Vong Hin Fai mostrou-se “satisfeito” pela eleição de Kou Hoi In e concordou com a colega Agnes Lam, ao dizer que a mais-valia do recém-eleito presidente da AL é a experiência: “Ele é o deputado mais antigo da AL. A meu ver, esta é uma das razões [para ele ter sido eleito]”. O presidente da 3.ª Comissão Permanente da AL terminou, dizendo que Kou Hoi In vai dar continuidade ao trabalho realizado por Ho Iat Seng. Haverá, então, diferenças entre Ho e Kou? “O seu papel principal é ser a ponte entre o Governo e os deputados, para que toda a legislação possa ser aprovada sem problemas, por isso acho que não fará nada de muito diferente”, afirmou Chan Chak Mo, que também já previa que Kou Hoi In fosse eleito, mas não com uma margem tão alargada. “Já era esperado porque o senhor Kou tem um longo historial na Assembleia legislativa, ele tem feito um trabalho muito bom e é uma pessoa equilibrada”, indicou o deputado que também é presidente da 2.ª Comissão Permanente.

Por outro lado, José Pereira Coutinho, que não compareceu à cerimónia, ao PONTO FINAL, criticou o novo presidente do hemiciclo: “O novo presidente fez parte da Mesa que correu com dois experientes juristas portugueses [Paulo Taipa e Paulo Cardinal] e tomou parte na decisão de suspender o meu colega deputado Sulu Sou sem instaurar processo de averiguações e sem elaborar o respectivo parecer chutando a bola para o plenário. Assume a presidência com estas duas manchas recentes que não podemos esquecer”.

O presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) referiu ainda que espera que o novo presidente “contribua para abertura das portas das comissões da AL, introduzindo mais transparência”. “O novo presidente da AL tem uma personalidade ortodoxa e não acredito que traga modernidade na AL”, acrescentou. Nesta votação, Pereira Coutinho teve um voto. Questionado sobre se sabia de quem é que era esse voto, respondeu apenas: “Eu não votei em mim próprio”. O deputado Sulu Sou confirmaria mais tarde ao PONTO FINAL ter sido ele a votar em Pereira Coutinho.

Sulu Sou, que também faltou à tomada de posse, afirmou ao PONTO FINAL que “ele tem a responsabilidade de defender a dignidade da AL e tem a responsabilidade de fiscalizar o Governo”. “Ele não pode ser um ‘yes-man’ do Governo”, notou, concluindo que “é necessário que ele expresse claramente uma atitude de abertura no sentido de abrir as reuniões das comissões para restaurar a confiança na AL”.