Lionel Leong diz que “promotores de jogo têm de operar de acordo com as leis”

O secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, afirmou, na sequência da polémia que envolve a Suncity, que o Governo de Macau monitoriza o desenvolvimento da indústria de jogo de acordo com a lei, alertando que a todas as empresas do sector e promotores de jogo têm de operar de acordo com as leis e regulamentos locais.

De visita à província de Jiangsu, e convidado a comentar as notícias de um órgão de comunicação ligado à agência Xinhua, em que o grupo de Alvin Chau é acusado de promover o jogo on-line, prática ilegal na China, Leong frisou que o Executivo supervisiona a indústria do jogo em conformidade com a lei e, em situações anteriores, quando detectadas práticas de empresas do sector que poderiam estar a violar a lei de Macau, o Governo acompanhou, de perto e de imediato, a situação.

Leong acrescentou ainda que o Governo tem preconizado muitas iniciativas relativas ao jogo responsável, incluindo a emissão de serviço de mensagens curtas (SMS) de alerta aos visitantes pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos para não praticarem jogos online, além de promoções em ecrãs electrónicos instalados nos postos fronteiriços e meios de comunicação social.

O presidente executivo do Grupo Suncity, Alvin Chau, negou este sábado qualquer envolvimento em actividades de apostas ilegais online e lamentou o impacto causado ao Governo e às concessionarias do território. “O Grupo Suncity lamenta profundamente todo este inconveniente causado ao Governo de Macau e o possível impacto negativo causado às concessionárias do território”, disse Alvin Chau durante uma conferência de imprensa. O Suncity é o maior angariador do mundo de jogadores de grandes apostas, com mais de 40% do mercado das apostas VIP em Macau, com 17 salas no território em todas as grandes concessionárias e subconcessionárias: Melco, MGM, Sociedade de Jogos de Macau (SJM), Galaxy, Sands e Wynn. J.C.M.