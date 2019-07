Juiz Tong promete contenção na despesa da campanha para substituir Ho Iat Seng

O presidente da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL), constituída para coordenar a eleição suplementar de que sairá o deputado – eleito por sufrágio indirecto dentro do sector industrial, comercial e financeiro – que vai assumir o lugar de Ho Iat Seng no hemiciclo, diz que a orientação geral é de gastar menos com a campanha. Cada candidato, segundo a lei, pode gastar até 3,54 milhões de patacas.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofinal@gmail.com

O presidente da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL), Tong Hio Fong, prometeu, ontem, durante a primeira reunião deste órgão, que “na eleição suplementar vamos tentar reduzir as despesas, vamos poupar mais dinheiro”. “Esta é a nossa orientação”, acrescentou. Desta votação suplementar, que vai decorrer a 24 de Novembro, sairá o deputado – eleito pela via indirecta dentro do sector industrial, comercial e financeiro – que vai substituir Ho Iat Seng no hemiciclo. Tong deu alguns exemplos de poupança durante este período, como “os computadores, ou as urnas, que podem ser reaproveitados para esta eleição suplementar”.

O Presidente da CAEAL disse ainda que, em relação à propaganda eleitoral, e aos locais em que ela poderá ser exibida durante a campanha, também “vamos reduzir”. “Vamos fazer o mais possível para reduzir a despesa, mas ainda precisamos de calcular a despesa concreta”, explicou o juiz Tong. A publicação desse valor remeteu apenas para a próxima reunião.

Antes, este responsável tinha revelado que a partir de amanhã, os interessados podem levantar os respectivos formulários para constituir a comissão de candidatura de acordo com a lei da Assembleia Legislativa.

Posteriormente, têm de constituir a comissão de candidatura e de seguida angariar 20% das pessoas colectivas inscritas no caderno de recenseamento publicado em Janeiro de 2019. No sector industrial, comercial e financeiro estão inscritas 107 pessoas colectivas, o que quer dizer que cada candidato, para poder ser considerado, terá de ter o apoio de pelo menos 21 pessoas colectivas.

O calendário

A 28 de Agosto já vão poder ser entregues os documentos à CAEAL e, de acordo com os procedimentos legais, “vamos apreciar se os formulários correspondem com as exigências da lei”. A campanha vai decorrer durante de 14 dias, entre 9 de Novembro e 22 de Novembro. Por fim, a 10 de Dezembro, o resultado será ractificado em Boletim Oficial, mas terá de ser reconhecido pelo Tribunal de Última Instância.

Há dois anos, na última eleição, este mesmo sector teve lucro com a votação. A receita foi maior do que os gastos. Questionado se isso será tomado em linha de conta na atribuição de subsídios, Tong Hio Fong avisa que “não há exigências na lei de como tratar isto”. “Se calhar, nas próximas reuniões vamos discutir como tratar do assunto”, rematou. Além do presidente Tong Hio Fong, integram ainda a CAEAL os vogais Lai U Hou, José Tavares, Kou Peng Kuan, Iong Kong Leong e Victor Chan.