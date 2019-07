“Tens de ter uma grande pancada para estares na natação”

Alexis Santos é neste momento a figura de proa da natação portuguesa. Foi o primeiro atleta deste desporto a conseguir um contrato profissional, e quebrou um enguiço que durava há três décadas para Portugal, o número de anos que o país esteve sem conquistar medalhas num Europeu de pista longa. Está até amanhã em Macau com os outros nove nadadores da selecção nacional, a preparar os Campeonatos do Mundo de Natação, que se vão disputar até ao final do mês, em Gwangju, na Coreia do Sul. A final dos 200 metros estilos não é uma miragem, é um objectivo.

Texto: João Carlos Malta

Fotografia: Eduardo Martins

Aos 19 anos, bateu o recorde de um nadador que não só era um ícone da natação portuguesa, como era também o seu ídolo. Podia ser o momento de pensar: “Está feito, consegui”. Não foi isso que se passou com Alexis Santos. “Não fiquei 100% satisfeito, nem com o tempo, nem com a minha prova. E nessa altura, já sabia que tinha de fazer melhor, e que de treinar mais para chegar onde queria”. “Viciado” em ganhar, foi o que fez, mais e melhor, até ser medalhado num Campeonato da Europa e chegar a uns Jogos Olímpicos, em 2016. O melhor ano da sua carreira até agora. Já chega? Aos 27 anos, o nadador do Sporting, diz que não, quer mais, tem sede de mais. Nesta entrevista ao PONTO FINAL fala um pouco de tudo: do início, de como chegou aqui, do que quer fazer agora, e para onde vai. Quando era mais novo, não tinha medo que os outros o vissem como o “maluquinho” que às 6h30 já andava a “ir e vir, ir e vir, ir e vir”. E, por isso, fá-lo há anos. Sem parar, e não quer parar. Os Jogos Olímpicos de Tóquio são o objectivo maior, deseja alcançar uma final, mas, para já, é na Coreia do Sul que quer dar mais um salto na hierarquia mundial da sua prova de eleição: os 200 estilos. Pelo meio, não foge a falar dos excessos dos atletas de alta competição, do doping e da eterna discussão sobre o que falta à natação portuguesa para formar um campeão.

Começou a natação aos três anos a conselho de um médico. Conte lá essa história?

Acho que é muito comum, os meus pais levaram-me ao médico, ele aconselhou-me a fazer natação porque fazia bem. Só dava para começar aos quatro anos, supostamente, mas como as minhas irmãs já lá estavam, pude entrar aos três anos. A ideia era estar bem na água, não ter medo, e começar a nadar.

Não tinha nenhum problema de saúde, portanto…

Não, a ideia era que, quando fôssemos de férias, os meus pais não estivessem preocupados de um dia mais tarde me afogar. Entrei em aulas de natação, depois na pré-competição, e de seguida na competição. Houve uma professora no Benfica que disse que tinha muito jeito, e às minhas irmãs também.

Lembra-se das primeiras sensações na água?

Aos três anos, não. Mas os meus pais falam-me de que sempre tive muito à vontade na água, e nas férias passava o tempo todo na piscina, mesmo quando já estava a tremer por todos os lados, só queria estar dentro de água. Aos sete ou oito anos, já me lembro de estar nas aulas com malta mais velha, e eu ia sempre à frente e chegava antes dos outros meninos.

Ainda se lembra do primeiro treinador?

A treinadora que quis que passasse para a competição chamo-lhe “Biga”, que ainda hoje está no Benfica, e é muito amiga da minha mãe. Essa foi a primeira que teve mais ligação connosco. Depois foi o Bruno Machado, que foi o meu primeiro, primeiro treinador, na pré-competição, como cadete.

Eles tiveram um papel fundamental?

A natação sempre foi algo natural para mim, e sempre gostei muito de água. Pouco a pouco, quando fui para pré-competição e para a competição, essa veia competitiva começou a sobressair mais, comecei a ganhar coisas desde muito novo, e cada vez queria ganhar mais e evoluir. A natação tem muito a ver com tempos, uma semana fazia um tempo, e na seguinte fazia menos dois segundos. Um mês depois, já estava noutro patamar. Consegues saber que estás a evoluir.

Nessa altura a evolução era muito rápida…

No início, todos os fins-de-semana, evoluía. Agora para tirar um décimo, tens que estar dois anos a lutar por isso, e é uma vitória. Na altura era aos segundos. Mas o ganhar, ser bom, e evoluir, deixava-me orgulhoso e queria mais. Fiquei viciado. Os meus melhores amigos, ainda hoje, são desse tempo da natação. Eles agora já não nadam, eu sou o único que o faz. Na altura, ia para o treino e divertia-me. Sabia que ia passar bons momentos lá, e o tempo do balneário era sempre uma risada. Os nossos pais passavam-se porque, literalmente, estávamos uma hora no balneário. No treino da água, na natação, não dá tanto para conviver.

O que é que definiu o seu percurso: o talento ou o trabalho?

É sempre a junção dos dois. Mas, obviamente, se não tivesse o talento, não tinha predisposição para trabalhar tanto como trabalhei. Cheguei a um nível, sem pensar muito no treino que fazia, mas o salto para júnior e para sénior foi sem dúvida com muito trabalho. Aí não há talento que chegue para chegar a uns Jogos Olímpicos (JO). Se não treinares…

É trabalho, trabalho, trabalho….

E na natação não há volta a dar. A não ser que nades os 50 livres, que sejas muito talentoso, mas mesmo assim. Em circunstâncias normais, toda agente treina muito. São 10 a 11 vezes por semana na água, mais quatro a cinco sessões de ginásio. Quase 30 horas semanais a treinar duro, se não fazes isso, vais ficar para trás, inevitavelmente.

Começa no Benfica, e aos 10 anos muda-se para o Sporting. Foi uma decisão do coração ou da razão?

Foi pela razão.

É benfiquista…

Não, eu sou sportinguista. Quando eu era mais novo era benfiquista, e, na altura, o meu jogador preferido era o João Pinto. Ele foi para o Sporting, e isso fez-me mudar. O meu pai também era do Sporting, e também me fez a cabeça. Desde muito novo que sou do Sporting. Quando o Benfica destruiu o estádio velho, no Euro 2004, ficou sem piscina. O Sporting fez melhor a transição, a piscina velha ficou até a piscina nova estar pronta. No Benfica tínhamos de ir para o Campo Grande, para o Casal Ventoso, e houve muita gente a sair, dos treinadores ficaram um ou dois. Os atletas também saíram, o meu primo mais velho também, e ele sempre foi a pessoa que mais me aconselhou na natação, porque estava por dentro. À época, disse-me que fazia todo o sentido ir para o Sporting.

Como é que é vivida essa rivalidade entre clubes na natação, é como no futebol? Entre quem é que há mais crispação?

Na natação há rivalidade, mas é tudo uma família.

A rivalidade é mais entre atletas do que entre clubes?

Sim, nem vês bem os clubes de cada um. Um dos meus melhores amigos é o Miguel Nascimento, e representa o Benfica. Quando nos pomos em cima dos blocos não há amizade, mas assim que acaba somos muito amigos, e quero que ele faça mínimos para os Jogos Olímpicos agora no Campeonato do Mundo. Por exemplo, em Portugal, quando tentamos fazer mínimo para os JO, temos a piscina inteira a puxar por nós. Naquele momento, não há rivalidades, não há clubes. E isso talvez não aconteça noutras modalidades. Na natação é mais normal, penso que é porque toda a gente sabe o que passamos até chegar ali: a quantidade de sofrimento que pomos no dia-a-dia; a quantidade de treino que fizemos; e as coisas que tivemos de recusar.

A natação é um desporto muitas vezes solitário, de repetição, e de o atleta se superar a si próprio. Neste percurso de mais de vinte anos, alguma vez pensou em desistir?

Desistir? Não pensei. Tenho as coisas definidas, e sei quando é que quero parar, e as coisas têm-me corrido sempre bem. Há alturas em que é difícil ter aquela motivação para treinar, como tinha há 10 anos. Nessa altura, eu adorava o treino, e queria treinar a toda a hora e só pensava nisso.

Já não tem tanto prazer no treino…

Já não tenho prazer no treino, ou é muito pouco. É raro os treinos em que tenho realmente prazer. É como um trabalho.

É um processo comum num nadador?

Acho que o é em todos os trabalhos, não há ninguém que esteja a fazer 20 anos o mesmo, e que ao final de um tempo tenha o mesmo prazer do que quando começou. Isso é normal. Acaba por acontecer a todos os atletas, por muito que gostes do desporto, e eu adoro a natação. Não trocava por nada. Mas chega a um ponto em que não só fisicamente, mas também mentalmente, é muito, muito desgastante.

Quando aos 19 anos bateu o recorde nacional dos 100 metros costas que durava há 16 anos e pertencia ao ícone da natação portuguesa, e seu ídolo, Nuno Laurentino, o que é que se pensa? Fiz tudo certo…

As coisas aconteceram todas muito naturalmente, e esse foi mais um passo. Sabia que, mais tarde ou mais cedo, aquele recorde ia ser meu, e eu queria muito batê-lo. Dou-me muito bem com o Nuno Laurentino, sempre foi uma referência e um ídolo, e também sempre houve muitas comparações: somos fisicamente parecidos, magrinhos, braços grandes. Isso deixou-me muito feliz, foi o primeiro recorde nacional absoluto, sendo que era dele. Era mais um passo, mas não fiquei 100% satisfeito, nem com o tempo, nem com a minha prova. E nessa altura, já sabia que tinha de fazer melhor, e de treinar mais para chegar onde queria.

Começa por ter como especialidade o estilo de costas e foi assim que se impôs em termos nacionais, mas é nos estilos (junta mariposa, costas, bruços e crawl) que se torna um nadador de craveira mundial. Porque é que se dá essa mudança?

O meu estilo mais forte continua a ser costas, mas quando passei para sénior, o Diogo Carvalho já tinha mínimos A aos 200 metros estilos, e estava um bocadinho tapado. Para começar a ir a provas internacionais, tinha de começar por costas. Apostei aí e deixei estilos mais parado, apesar de treinar sempre, porque tinha de ser. Depois comecei a evoluir, e percebi que era em estilos que os meus tempos eram competitivos.

Há sempre um estilo mais fraco, o seu é bruços…

Sim.

Treina mais bruços, por isso?

Sim, já treinei muito, e agora até estou melhor. Estou forte a bruços. Mas tenho de treinar todos os estilos. O que treino menos é mariposa, por causa dos problemas que tive no ombro. No entanto, se me desleixo num estilo vou ter de pagar.

Trinta anos depois de Alexandre Yokochi conseguir um terceiro lugar nos 200 metros bruços, nuns Europeus de piscina longa, conseguiu repetir o feito em Londres, em 2016, aos 200 metros estilos. Porque é que na natação demorámos tanto tempo a obter grandes resultados internacionais?

Tem muito a ver com a aposta que existe em Portugal, em relação à que é feita noutros países. O que nos afasta dos países super-evoluídos na natação, vai sempre aumentando. As condições de treino deles são cada vez melhores, e as nossas são sempre mais ou menos. Não estou a falar de mim em particular, mas da realidade em Portugal. Há poucas piscinas, pouco espaço nas piscinas, e os treinadores são professores de educação física, que em ‘part-time’ dão treinos. Nos EUA e em Espanha são treinadores de natação, e nada mais. Mas depois queremos chegar às grandes competições e ganhar medalhas. Essa não é a realidade, a aposta devia ser ao contrário, primeiro criar condições e ter pessoas disponíveis a 100% para estarem connosco, e depois de trabalhar, aí sim ter resultados. De qualquer forma, sei que, neste momento, temos muito potencial. Esta é a selecção mais forte que alguma vez tivémos, mas as condições continuam a não ser ideais.

A natação é um deporto individual, há outros como a canoagem, em que há o Fernando Pimenta, no ténis temos o João Sousa, no judo existe a Telma Monteiro. Ou seja, em Portugal consegue-se ter bons resultados nos desportos individuais. Mas na natação, os atletas continuam a dizer que vão tentar melhorar as marcas e dar o melhor. Porquê?

Por exemplo, o triatlo existe há 15 ou 20 anos, vamos ver como serão os resultados daqui a 100 anos. A natação está muito, muito evoluída e mesmo assim há recordes todos os anos. No atletismo para haver um recorde do mundo passa-se muito tempo. A evolução na natação é constante.

É um desporto mais competitivo do que os outros?

Não vou dizer que é o mais competitivo do mundo, que esse é o futebol. Toda a gente bem ou mal, tenta ser futebolista. Mas a natação é dos mais competitivos. Comparando o número de praticantes, por exemplo, da canoagem e da natação, percebemos que não têm nada a ver. Se calhar em Almada há mais nadadores do que canoístas no país inteiro. Mesmo no mundo, quantos canoístas há? E quantos nadadores? Não estou a tirar mérito ao Pimenta ou aos outros atletas, que são fenomenais. Mas esta é a nossa realidade com a qual tento lutar, e todos tentamos lutar, para que haja mais medalhas e mais finais.

Há bem pouco tempo tinha uma grande disputa em Portugal com o Diogo Carvalho nos 200 metros estilos, agora nesta especialidade está a emergir o Gabriel Lopes. Como vive essa rivalidade?

É a lei natural, sei perfeitamente que os recordes são para ser batidos, há sempre malta mais nova. Daqui a uns anos vai surgir o José Lopes, do SC de Braga, que está a progredir muito e que vai entrar na corrida dos 200 metros estilos. Se esta prova está tão evoluída e com tempos tão bons, é por causa disso. Existiu e existe o Diogo Carvalho, existo eu, e agora o Gabriel Lopes. O José Lopes já sabe que para entrar na luta não tem de fazer 1’58, ou 2’00 que antes dava para ir aos JO, agora tem de ir para os 1’57. A mentalidade é diferente. Isso faz falta em Portugal, porque na maior parte dos casos se fores bom numa prova, o segundo português está a não sei quantos segundos de ti.

Porque é que há o afunilamento para os 200 estilos dos melhores nadadores?

Foi com os exemplos, na altura o Nuno Laurentino nadava estilos, o Diogo Carvalho também, o exemplo que temos puxam por nós. Quando via o Diogo a nadar imaginava: “Um dia também quero nadar os 200 estilos tão bem como ele”. Não foi sorte, mas o acaso fez com que tenhamos nascido nesta fase, todos bons atletas nos quatro estilos, com capacidades de treino para chegar a este nível.

O Alexis há muitos anos que já é suficientemente bom para que todos lhe dêem palmadas nas costas e lhe digam que é fantástico. Qual é que é o clique que o faz querer ser melhor e atingir outros patamares?

Ter os objectivos bastante claros, e saber onde quero chegar, é muito importante. Tenho objectivos na cabeça, quer a nível de tempos, quer de metas quero alcançar, e isso é a minha principal motivação. Já não é nada mais do que querer ser melhor, querer um tempo, ou uma final. Isso é que me dá motivação no dia-a-dia.

Viu alguns companheiros que eram muito bons, e que ficaram pelo caminho. O que é que distingue uns dos outros?

Eu sou um “sortudo”. A minha carreira sempre correu muito bem, eu punha um objectivo e conseguia alcançá-lo. Isso alimenta-te, põe os objectivos cada vez mais elevados, e a motivação está sempre em alta. Mas se se está dois, três, quatro anos, em que não consegues evoluir, estás estagnado, e continuas a treinar tantas horas por dia, é difícil manteres-te motivado, e isso entendo perfeitamente.

Tem alguma superstição antes das provas?

Não, apenas uma rotina em que me baseio. Acordar tantas horas antes da prova, comer não sei quantas horas antes, e ir a ouvir música para a piscina. Depois ao chegar, fazer uns alongamentos…

É um momento de introspecção?

Sim, se estou a pensar nas coisas que tenho de fazer, não estou a pensar que estou muito nervoso. Ajuda-me a estar mais relaxado, e a não estar quieto num sítio a pensar: “Vou ter agora a prova, vai-me custar imenso”. É bom estar um bocado nervoso, quando não estou as coisas não correm bem. Mas se é demasiado, não ajuda.

O nervosismo está sempre ligado à importância da prova?

Às vezes não é isso. Fico mais nervoso antes do Campeonato Nacional de Clubes, quando há outros a depender de mim, do que nas minhas provas. Quando sou só eu, se correr mal as consequências são só para mim. Numa prova de clubes, temos uma equipa toda por detrás e todos contam que faça determinado resultado. Se não o fizer, já estou a deixar a equipa mal. Isso é mais stressante.

Quando está numa competição internacional, olha para o lado e vê um nadador melhor, com marcas muito mais rápidas, o que pensa?

Já não vejo muito dessa forma, olhar e ver o Michael Phelps e Ryan Lochte. Já era normal vê-los, obviamente que ao início há sempre aquela coisa de estares habituado a ver uma pessoa na televisão e depois está ali ao teu lado. Mas quando nado com determinados atletas que são bem melhores do que eu, já vou preparado psicologicamente para não ficar desmotivado. Sei a que distância tenho de ir, e já antecipo. Faço essa preparação mental, e sei se ele começa rápido a mariposa, ou se começa mais lento e termina mais forte.

De todas as coisas que definem o resultado de uma prova de natação qual é a que conta mais? Sei que é um conjunto de factores, mas se tivesse de eleger um….

Eu acho que a nível mental, quando chegas a um determinado patamar, tens de ser forte psicologicamente e estar preparado para todos os cenários. Isso é algo que tenho, e que ninguém me ensinou….

Mas de onde é que vem aquela força extra para atingir a superação?

Isso nasce contigo ou não. Não é algo que ensinaram ao Phelps. Isso nasceu com ele, aquela vontade de ganhar e ser melhor, de querer sempre evoluir. Vês muitos atletas que durante o ano fazem grandes tempos — e são o número um do ranking mundial — e depois chegam ao Campeonato do Mundo e nem sequer vão à medalha. Isso define a mentalidade de cada um, chegar e conseguir render sob pressão.

Trabalha essa dimensão?

Se trabalho com um psicólogo? Não, trabalho comigo próprio.

Não acha que é importante trabalhar a mente como se trabalha o corpo?

Acho, mas nunca achei que me fizesse falta. Nunca foi isso que me falhou, mas se um dia achar, não tenho problema nenhum em fazê-lo.

Os seus primeiros Jogos Olímpicos foram os últimos de Michael Phelps. Teve oportunidade de falar com ele?

Nadei a meia-final com ele. Mas não falei. Ele era o atleta da aldeia olímpica mais concorrido, coitado. De dois em dois minutos, havia alguém que queria tirar uma selfie com ele.

Phelps representa o apogeu da natação enquanto ícone, mas é também uma personagem com um lado sombrio ligado a excessos, e com tendências depressivas. É possível ter uma vida saudável e um desenvolvimento equilibrado sendo um nadador de topo, ou aquilo de que os nadadores deste nível são privados cria feridas difíceis de sarar?

Acho que sempre lidei bem com isso, aos 16, 17, 18 anos nunca ia jantares de aniversário às 6ª feiras, porque ao sábado de manhã treinava às 6h30. Mas eu estava tão focado nos meus objetivos que não me custava. E tinha um grupo forte à minha volta, os meus amigos iam todos treinar, e todos se tinham de privar dessas coisas. Isso ajudou-me a conseguir. E há alturas e alturas. Ainda hoje em dia, tenho fases em que estou dois meses focado e quase não saio de casa, mas há outras em que estou de férias e não me privo dessas coisas. Consigo viver bem, consigo festejar, consigo descansar, há momentos para tudo.

Mas acha que quem está no patamar do Phelps o consegue?

Consegue. Pensar que o Phelps esteve 10 anos sem sair à noite, ou sem beber uma bebida alcoólica, isso é impossível. Isso não aconteceu. Eu vejo-os nas festas, e eles são piores do que eu. São humanos. Então em determinadas alturas, cometem loucuras e cometem excessos. Sobre o Phelps diz-se que, durante quatro ou cinco anos, treinou todos os dias. Até acredito, mas quando ele acabou os JO em 2008 — em fez as oito medalhas de ouro — foram só festas. E ele ainda fez os JO de 2012 e de 2016, e foi não sei quantas vezes campeão olímpico. Não foi por esses excessos quando era mais novo que a carreira dele acabou. Por exemplo, agora estou em Macau — a uma semana do campeonato do mundo — não vou cometer loucuras e excessos. Depois tenho o Verão, e se quiser fazer essas coisas, faço.

Um atleta pode experimentar na adolescência, aquilo que muitos jovens fazem nessa altura, beber e fumar?

Poder, podes. Mas tudo te vai afectar. Todos os grandes atletas, Phelps ou Lotche, passaram por isso. Se o fizeres todos os dias, ou todas as semanas, isso não vai ser muito compatível. Mas se foste sair uma vez com 16 anos e cometeste um excesso, e acabaste a noite a vomitar, ou fumaste um cigarro, isso não vai destruir a tua carreira. Agora se for uma coisa regular, e todos os sábados sais a noite, isso vai ter uma consequência. Se tens essa necessidade todas as semanas, não vais querer treinar todos os dias, e não vais querer ser melhor todos os dias. Isso não é compatível.

A natação, o ciclismo, e muitos desportos individuais, requerem infinitas horas de treino, milhares de quilómetros por ano, e uma disponibilidade física e mental quase a 100%. O nível de qualidade e de dedicação são cada vez maiores para quem quer fazer parte do top. O desporto de elite é feito para humanos?

Sempre disse que tens de ter uma pancada muito grande para estar na natação, e no desporto de rendimento no geral. Quem é que é o ser humano que todos os dias quer ir duas horas de manhã para a água: ir e vir, ir e vir, ir e vir, ir e vir, constantemente todos os dias, durante não sei quantos anos. Não é algo normal, se pensarmos nisto desta maneira. Tens de ter uma mentalidade diferente de todos os outros. Quando era mais novo e chegava às 8h00 à escola, dizia que já tinha estado a treinar, que às 6h30 estava na água, e os outros diziam: “Já estiveste a treinar antes de vir para aqui? Tu és maluco, só pode.” Na altura, não me custava, estava todo o dia nas aulas. Depois ao final do dia, ainda ia treinar mais duas ou três horas à tarde. É um bocado descabido para as pessoas normais.

A natação moldou a sua personalidade?

Sim, sem dúvida. A capacidade de trabalho e a mentalidade de pores um objectivo na cabeça e de trabalhares para o alcançares, eu tenho-o na natação, mas na vida em geral isso também acontece. Por isso, há tantos atletas tão bem-sucedidos fora do desporto.

Há também muita discussão à volta do doping também na natação, com mais um escândalo revelado recentemente envolvendo o super-campeão chinês Sun Yang. Há a ideia de que todos os atletas a este nível tomam coisas, e que o doping anda sempre à frente do controlo. Como vê esta questão?

Tenho consciência de que o doping existe no desporto, mas como é algo que não posso controlar, não vou estar a perder tempo a pensar nisso. Nos JO fiquei em 12º, nos 11 que ficaram à minha frente, a probabilidade de haver um ou mais que se doparam é muito grande, sei que existiram. O que é que posso fazer em relação a isso? Nada. Só posso é treinar, e melhorar as minhas marcas para ganhar.Mas o público em geral começa a olhar para o desporto e a pensar que todos tomam coisas, mas uns fazem-no melhor do que outros…

Todos não, que eu não tomo. Isso eu sei. Acho que isso tem a ver com as nacionalidades. Bem, não é que todos os chineses se dopem. Mas é uma coisa cultural. No Brasil, todos os anos há não sei quantos atletas apanhados. E depois há outros países em que é raro, como em Portugal. Nos Estados Unidos, há alguns casos que até são abafados, mas também não há quase registos.

Essa é uma conversa que os nadadores têm muito?

Nos portugueses, não muito. Não há casos em Portugal. No Brasil, acredito que seja mais recorrente, porque todos os meses há um atleta apanhado, e isso é que me irrita. Deixa-me revoltado. Sei que vou competir, e o Sun Yang vai competir, eu nem nado a prova dele, mas o Miguel Nascimento vai aos 200 livres, e vai perder com ele. Mas é justo? Não é. Toda a gente sabe que ele já tomou substâncias ilícitas, que agora destruiu uma amostra de sangue, e continua sem lhe acontecer nada? A [russa] Efimova, também já foi apanhada duas vezes, e continua a competir.

São ostracizados pelos outros atletas?

Sim, para mim são. Não tenho respeito pelos atletas que se dopam. O triste é que as regras não são iguais para todos, e há muito dinheiro envolvido. Acredito que um atleta português se se quisesse dopar da maneira que outros fazem, nem conseguia. Recorres a quem?

Há uma indústria de dopagem montada?

Em Portugal, que saiba, não há. Noutros países, de certeza que há esquemas montados.

Conseguiu ser o primeiro nadador português a ter um contrato profissional. O que é que foi determinante para conseguir esse passo?

Acho que a direcção do Sporting, com Bruno Carvalho, ajudou a que isso acontecesse. Apostaram bastante nas modalidades, e acreditaram nelas. A rivalidade com o Benfica só ajudou todos os atletas, e foi bom para as modalidades que ela existisse. O Sporting também sempre foi um clube muito ecléctico que sempre apostou nas modalidades. Estar no Sporting foi fundamental.

Recebe ao nível de um jogador de uma outra modalidade que não o futebol?

Não. Como o andebol? Não. Há as modalidades, e as modalidades profissionais. São coisas bastante diferentes.

O que recebe do Sporting e do Comité Olímpico dá para estar tranquilo financeiramente?

Agora dá. Estou bem. Foi uma ajuda, e os resultados que atingi foram devido a isso. Uma coisa era estar como antes, preocupado, a pensar como vai ser para o ano. Ter feito um contrato de quatro anos, ter estabilidade, foi uma ajuda tremenda. Antes, tinha a bolsa do Comité Olímpico, mas 900 euros para viver em Lisboa, mais gasolina e comida, não dá.

Mas acha que é para manter, ou apenas epifenómeno?

Espero que não, e ficarei muito triste se assim for. Para já, houve atletas a seguir a mim que o conseguiram. O que me deixa triste com a minha modalidade é que a natação é vista como o rendimento das outras modalidades. Mas um nadador não pode ser pago, e um treinador tem de ser mal pago ou nem ser pago. Enquanto assim for, é um bocado difícil. E há ainda a mentalidade dentro de o desporto, de que o nadador não tem de receber dinheiro, e tem de pagar para nadar. Há malta de outros clubes que diz: “Pagar mensalmente a um português? Nem pensar”. Mas depois quando chega a altura do Nacional de Clubes vão contratar nadadores estrangeiros e pagam-lhes dinheiro. Pagar a um nadador estrangeiro que tem o mesmo nível ou menos do que um português, pode-se, mas pagar a um português mensalmente já não faz sentido? Isso entristece-me. Enquanto tivermos pessoas na natação a pensar assim, não vamos evoluir.

“Com 24 anos, provavelmente, nos próximos quatro anos não vou estar só na natação. Tenho de começar a pensar no meu futuro, mas sei que ainda sou novo. Se calhar os quatro anos dedicado a 100% à natação não vai dar.” Disse isto ao Público há três anos, mas não foi isso que aconteceu?

Estes quatro anos foram maioritariamente focados no treino e na natação, mas também tenho outros projectos fora da natação que estão a fluir e estou a preparar-me para quando deixar de nadar. Mas ainda acho que sou muito novo.

Tem 27 anos, os próximos Jogos Olímpicos são, diria, o momento em que vai estar no apogeu da sua carreira. Qual será a aposta, os 200 metros estilos ou os 400 metros estilos. E mais do que uma final, já sonhou em subir ao pódio de umas olimpíadas?

Sonhar, sonho sempre, isso ninguém tira a ninguém. Agora como objectivo? Não é objectivo ir a Tóquio e ser medalhado. É irrealista, neste momento. A minha aposta é os 200 metros estilos, mas não ponho de fora os 400 metros estilos.

Porquê?

Neste momento, só tenho mínimo aos 200 metros estilos. Vamos ver como as coisas correm para o ano, não ponho de fora a possibilidade de ainda tentar o mínimo aos 400 metros estilos.

Estes vão ser os seus últimos Jogos?

Não tenho completamente definido, terá a ver com a forma como correr este ano, e o próximo ano, e quais vão ser as condições. Sei que sou capaz de fazer mais quatro anos, e de chegar aos 32 anos em boa forma.

A longevidade de um nadador é agora muito maior…

Sim, o Phelps teve muito melhores resultados com 32 anos, do que com 28 anos em Londres. Tem a ver com a predisposição para o treino e se estás com cabeça.

Depende das condições que lhe derem e dos resultados que faça em Tóquio…

Exactamente. Se tiver bons resultados, terei melhores condições do que se não tiver.

Como preparou estes mundiais na Coreia do Sul? Introduziu alguma mudança naquilo que costuma fazer antes dos grandes torneios?

Nada fora do normal, talvez tenha dado mais importância ao trabalho fora de água, a preparação física. Comecei a trabalhar com um preparador físico, e comecei a separar mais os treinos de água com os treinos de ginásio. Antes, fazia muita sobreposição, entre o treino de água e o de ginásio, e já não rendia o mesmo no ginásio. Essa foi a maior mudança, as coisas têm corrido muito bem, nomeadamente agora em Março, em que fiz o mínimo e tirei quase um segundo.

Vai nadar três provas, duas individuais e uma colectiva. Imagino que os 200 metros estilos são o seu foco. Tem a 19º marca do ano, qual é o objectivo?

Para mim, é fazer o meu melhor. Sei que se bater o recorde nacional, provavelmente entrarei na casa do 1’57 e, se o fizer, a probabilidade de entrar na final já é muito grande.

A passagem por Macau como está a correr. É um bom sítio para o estágio?

Já cá tínhamos estado em Dezembro, no campeonato mundial de piscina curta em Hangzhou, e a primeira coisa que na altura senti foi parecer que falava chinês. Estava na rua e parecia que lia tudo, porque estava tudo em português (risos). Estás no meio da China e vês português em todo o lado, vais ao supermercado e vês leite Mimosa. É bastante curioso. Gosto bastante de Macau, e é diferente, sem dúvida. Faz lembrar Las Vegas, com casinos em todo o lado.

Gosta de jogar?

Não, não sou grande fã, e não joguei aqui. Nem fui a nenhum casino.

O que viram da cidade?

Fomos aos centros comerciais, estivemos para ir à Torre de Macau, mas ainda não conseguimos, e comemos no Santos. No entanto, é mais treinar e descansar.

Como é que convenceria um jovem que está a querer ser um atleta de alta competição na natação?

Pela minha experiência, dizia que se ganha amigos para a vida. Na natação, por haver tanta exigência e se sofrer tanto, passa-se muitas horas com as mesmas pessoas, e acaba por criar uma ligação muito especial com elas. Dir-lhe-ia que se gosta, e se sente confortável a competir e a nadar, que não desista dos seus sonhos. Para mim, não era um objectivo ir aos Jogos Olímpicos desde cedo. Mas era um sonho. E depois de ter lutado tantos anos, chegar lá valeu todos os sacrifícios por que passei desde pequeno.