O dedo no ecrã, como forma de espreitar o mundo dentro do caos

O gesto é comum: um dedo que passa num ecrã de telemóvel. Weng Io Wong transformou-o em peças de arte, que têm por base a fotografia. Com o óleo produzido naturalmente pelas suas mãos, a artista desenhou no ecrã do telemóvel, por exemplo, a figura de “Salvator Mundi”, de Da Vinci. Várias fotografias dos ecrãs de telemóvel formam uma imagem. As imagens soltas são o caos, juntas criam a ordem.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Weng Io Wong usa o dedo como pincel e o telemóvel como tela. No ecrã, com a gordura das próprias mãos, faz um traço. Tira uma fotografia ao ecrã. O processo repete-se outras 47 vezes e, no fim, nas fotografias tiradas dos ecrãs com as dedadas que a luz projectada de diferentes ângulos mostra, vê-se “Salvator Mundi”, a obra de Leonardo Da Vinci, Mestre da Renascença. “Salvator Mundi on 48 Screens”, é o nome de uma das obras incluídas na exposição “Confusion of Confusions II: Chaos”, que estará na galeria 1844 Macau Photography Art Space a partir desta quinta-feira e até 23 de Agosto.

Sobre obra de Da Vinci, a artista local diz: “a maneira como ele pintou a orbe sem refracção como uma bolha vazia em vez de um reflexo realista é-me intrigante e sinto que é muito próximo ao tópico com o qual eu trabalho”. Esta é uma série de peças em que Weng Io Wong tem vindo a trabalhar desde o ano passado. “São peças em que eu fotografo a superfície do ecrã do meu telemóvel com dedadas e gordura”, descreve. Nos ecrãs a negro que servem de tela, Weng projecta luz de determinados ângulos para que sejam visíveis as dedadas.

“Comecei a olhar para a história do vidro e de como a tecnologia do vidro mudou a forma de como as pessoas vêem a época da Renascença. Do vidro dos copos, ao vidro das janelas, dos telescópios aos microscópios, e hoje continuamos a ver o mundo através do vidro, nos ecrãs dos telemóveis”, diz a artista de Macau ao PONTO FINAL, sobre a exposição que contará com dez peças que têm por base a fotografia e ainda uma instalação. Esta exposição de Weng Io Wong é a segunda fase de “Confusion of Confusions I”, que esteve no Armazém do Boi em 2017.

O toque no ecrã é o caos: “Muitas das vezes estamos num estado entre o consciente e o inconsciente quando tocamos nos telemóveis. Isso representa o caos”. Depois, há a ordem: “A maneira como coloco as imagens, de forma ordenada, é a ordem”. O caos em cada ecrã, a ordem no conjunto. O foco foi o gesto, especialmente o gesto usado para usar estes aparelhos electrónicos.

Para a artista, que estudou Belas-Artes no Royal Melbourne Institute of Technology, na Austrália, “o toque é o meio que os humanos usam para se ligarem ao mundo exterior e virtual, o que pode ligar e transmitir diferentes mensagens através da experiência interactiva entre o homem e a máquina”. No comunicado enviado, Weng Io Wong diz que “o mundo virtual é o reflexo do mundo real e o ecrã electrónico é o espaço que funciona como espelho, reflectindo o estado dos dois mundos”, e deixa a pergunta: “Quando as impressões digitais e a gordura que deixamos nos ecrãs é limpa com gestos simples, similares a um estado de anonimidade e das ‘pegadas invisíveis’ na internet, será que isso cria um estado de auto-eliminação? Ou reforçará os traços da sua própria existência?”