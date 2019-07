“Não temos lei suficiente que suporte as nossas actividades”, diz comandante-geral dos SPU

Na sessão de apresentação dos trabalhos da protecção civil, Ma Io Kun, comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários (SPU), pediu que a Lei de Bases de Protecção Civil entre em vigor rapidamente, para fazer face à época de tufões. Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) indicaram que este ano Macau estará na rota de dois ou três tufões severos, ainda que só daqui a “dois ou três meses” é que possa haver uma previsão mais concreta.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A Lei de Bases da Protecção Civil ainda está a ser discutida na especialidade pelos deputados, mas o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, tinha dito que o desejável era que a proposta fosse aprovada antes da época de tufões, que começou em Maio. Agora é o comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários (SPU) a instar a que a proposta entre em vigor “rapidamente”, já que, actualmente, “não temos lei suficiente que suporte as nossas actividades”. Contudo, o responsável garantiu que há “vários planos de contingência”. Ontem, na conferência de imprensa para apresentar os trabalhos de protecção civil, Tang Iu Man, director substituto dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), indicou que espera “dois ou três tufões severos”, mas “ainda é muito cedo para fazer previsões”, disse o responsável, adiando a antevisão por “dois ou três meses”.

Ma Io Kun adiantou que, no fim do mês, os SPU vão reunir com a 1.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), que está a analisar na especialidade o diploma da protecção civil. Ainda que a proposta não seja aprovada antes da chegada de um tufão, “neste momento temos vários planos de contingência”, disse o responsável, afirmando: “Não temos lei suficiente que suporte as nossas actividades e a lei vigente já vigora há mais de 25 anos e, por isso, carece de ser alterada”. “Pretendemos que a lei entre rapidamente em vigor”, sublinhou.

O representante dos SMG, Tang Iu Man, indicou que, este ano, deverão passar a menos de 800 quilómetros de distância de Macau entre quatro a seis tempestades tropicais. “Quanto a tufões severos, não descartamos a possibilidade de haver. Isso depende das previsão de daqui dois a três meses e do clima do Oceano Pacífico”, referiu Tang Iu Man, apontando para a possível passagem de “dois ou três tufões severos”. Mas, para o responsável dos SMG, “ainda é muito cedo para fazer previsões, tudo depende do desenvolvimento daqui a dois ou três meses”, ou seja, entre Setembro e Outubro. A época de tufões termina em Outubro.

Sobre a depressão tropical baptizada como “Danas”, o director substituto dos SMG disse que a mesma se está a encaminhar para Oeste, em direcção a Taiwan e à província de Fujian. Em Macau, a Danas vai sentir-se na forma de “temperaturas altas” durante os próximos dez dias, podendo atingir os 35 graus.

Na conferência de ontem estiveram vários serviços do Governo, como o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), os SMG, a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) e a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), por exemplo, mas faltou a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ). Questionado sobre as medidas das operadoras de jogo para proteger os funcionários em situação de catástrofe, Ma Io Kun respondeu que tem havido “estreita comunicação com a DICJ”, mas que falta consenso sobre em que situação é que os casinos devem fechar: “Quando é que deve ser suspenso ainda não há consenso, por isso, pretendemos estabelecer isso na Lei de Bases de Protecção Civil, de forma a confiar ao Chefe do Executivo a competência de suspender as actividades de jogo, ou outras actividades, ou eventos, durante a ocorrência de incidentes súbitos de ameaça pública”. Recorde-se que, no ano passado, pela primeira vez, os casinos fecharam à passagem do tufão Mangkhut, por ordem de Chui Sai On.

Chui Sai On diz que autoridades têm de “ponderar o interesse geral” nos trabalhos de prevenção

O Chefe do Executivo reuniu-se ontem com a estrutura da Protecção Civil para que lhe fossem apresentados os trabalhos feitos para dar resposta à época de tufões. Segundo o comunicado divulgado pelo Gabinete do Chefe do Executivo, Chui Sai On pediu às autoridades que ponderassem o interesse geral aquando da preparação e organização dos trabalhos de prevenção e redução de calamidades. O Chefe do Executivo instou a que as diversas tutelas cooperassem nestas situações e acrescentou que “todos os serviços têm de se manter em alerta e elaborar estratégias perante o impacto do tufão durante as suas várias fases, preparar os recursos necessários, coordenar, da melhor forma, o pessoal da linha frente e do apoio logístico, com o objectivo de um empenho conjunto no combate às calamidades”. Chui Sai On disse também que agora existe uma maior consciencialização da sociedade sobre a prevenção e redução de calamidades. Por fim, elogiou os trabalhos feitos, mas referiu que “é necessário ainda tempo para construir as grandes infra-estruturas”. A.V.