Encontro de mestres de wushu vai estrear campeonato de kickboxing

A edição deste ano do encontro de mestres de wushu vai ter uma novidade em relação aos anos anteriores, promovendo uma competição dedicada ao kickboxing. O evento irá decorrer entre 1 e 4 de Agosto e terá um orçamento de 18 milhões de patacas, valor idêntico comparativamente ao ano passado.

Pedro André Santos

Pedrosantos.pontofinal@gmail.com

Macau voltará a receber, entre 1 e 4 de Agosto, mais uma edição do encontro de mestres de wushu. A inclusão de uma competição de kickboxing é a grande novidade para este ano numa prova denominada por ‘Campeonato de Kickboxing da Grande Baía’. De acordo com o programa anunciado ontem, haverá combates com jovens a partir dos oito anos de idade, com atletas locais, da China continental e de Hong Kong, sendo o prato forte um duelo entre João Ramos, em representação de Macau, e Wang Tingkai, de Hong Kong, para o título de campeão asiático da ICKF.

Para além do campeonato de kickboxing, a edição deste ano terá uma prova de combate, um campeonato de danças de dragão e leão, campeonato de desafiadores de sanda, festival e uma parada de wushu e o habitual espectáculo de encerramento. “Cada ano procuramos integrar novos elementos no evento, este ano temos a Grande Baía [kickboxing], para além de outros eventos que vamos organizar pela primeira vez, e podemos dizer que irá aumentar anualmente em termos da sua dimensão com a participação de mestres dos quatro cantos do mundo”, disse Pun Weng Kun, presidente do Instituto do Desporto (ID), no final da conferência de imprensa onde foi anunciado o programa.

O orçamento do evento é de 18 milhões de patacas, valor idêntico ao ano passado, acrescentou o presidente do ID. Relativamente à inclusão do campeonato de kickboxing, uma estreia este ano, Pun Weng Kun referiu que será uma aposta para reforçar no futuro.

O responsável destacou ainda o gosto de residentes e turistas no wushu, modalidade que acredita ter cerca de 10 mil participantes no território. Questionado pelo PONTO FINAL sobre o crescimento deste tipo de desporto nos últimos anos, o presidente do ID disse que o interesse dos mais jovens tem vindo a aumentar, fruto também da promoção que tem havido em torno do wushu.

Para além das diversas modalidades, a edição deste ano do encontro de mestres de wushu contará com a presença de atletas de vários pontos da Ásia, incluindo, para além de Macau, interior da China e Hong Kong, Filipinas, Singapura, Indonésia, Malásia, Tailândia, Myanmar e Vietname.

Os diversos eventos agendados para 1 a 4 de Agosto irão ter lugar na praça do Tap Seac, Jardim do Mercado do Iao Hon e Pavilhão Polidesportivo do Tap Seac, enquanto que a parada do dia 4 de Agosto irá partir do Largo do Senado, percorrendo as Ruínas de São Paulo até ao Tap Seac.