CAEAL reúne hoje com definição de orçamento na agenda 

Presidente e vogais da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) tomaram ontem posse na presença do Chefe do Executivo. As reuniões do grupo que vai coordenar a eleição que, a 24 de Novembro, elege o substituto de Ho Iat Seng, têm início hoje, com a definição da cronologia das operações. Debatido será ainda o orçamento para a realização do escrutínio.

Sílvia Gonçalves

silviagoncalves.pontofinal@gmail.com

Tomaram ontem posse, os membros da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL), constituída para coordenar a eleição suplementar de que sairá o deputado – eleito pela via indirecta dentro do sector industrial, comercial e financeiro – que vai tomar o lugar de Ho Iat Seng no hemiciclo. Tong Hio Fong, que preside à comissão, não deu garantias de que o novo deputado, que será eleito a 24 de Novembro, assuma funções antes de 20 de Dezembro, dia em que será empossado o novo Chefe do Executivo. O magistrado esclareceu ainda que, conforme estipulado na Lei Eleitoral, cada pessoa colectiva, inscrita no último caderno de recenseamento do sector em causa, tem direito a um máximo de 22 votos. Por definir está o orçamento para a realização da eleição.

Questionado sobre o limite de despesas para cada candidatura, fixado em 3,54 milhões de patacas, Tong Hio Fong referiu que este “é determinado de acordo com a lei” e que se trata do “limite de despesas de cada sector”. Já o orçamento global para a realização desta eleição suplementar, será ainda debatido pela CAEAL, assumiu o juiz do Tribunal de Segunda Instância.

O magistrado, que volta a presidir a uma comissão que já tinha liderado em 2017, disse não ser para já possível definir se o substituto de Ho Iat Seng poderá tomar assento na AL antes de 20 de Dezembro. “Iremos fazer a conta dos períodos durante as reuniões. Se amanhã [hoje] conseguirmos convocar uma reunião, podemos divulgar o mais breve possível em que dia poderá ser eleito um novo deputado”. Na reunião de hoje será também discutido o agendamento para o arranque das candidaturas, referiu ainda o magistrado.

Uma vez que alguns do membros da CAEAL integram também a Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo (CAECE) – como é o caso de Tong Hio Fong, Kou Peng Kuan, director dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP), e o director do Gabinete de Comunicação Social (GCS), Victor Chan – e questionado sobre se será dada prioridade à eleição do próximo líder do Governo, o magistrado garantiu que as duas comissões têm os seus procedimentos e cronologias estabelecidos. “Nós temos os nossos procedimentos determinados, iremos dedicar-nos aos trabalhos conforme o calendário e todos os processos estão regulados pela lei”.

Sobre o número de votantes que participam numa eleição suplementar circunscrita ao sector industrial, comercial e financeiro, Tong Hio Fong socorreu-se do consignado na lei para esclarecer que “os SAFP têm inscritas as pessoas singulares e colectivas que têm capacidade de voto. A pessoa colectiva [com capacidade eleitoral activa] pode escolher no máximo 22 pessoas como representantes para votar”. E deixou um exemplo: “Caso haja mil pessoas colectivas inscritas e que tenham capacidade para votar, cada pessoa colectiva pode mandar 22 pessoas no máximo, e portanto haveria 22 mil pessoas que podem votar”.

Em nota divulgada mais tarde pelo Gabinete de Comunicação Social, esclarece-se que “de acordo com os cadernos de recenseamento de 2019 exibidos pelos SAFP a 16 de Janeiro deste ano, há 774 eleitores colectivos efectivos, incluindo 107 do sector industrial, comercial e financeiro, 71 do sector de trabalho, 57 do sector profissional, 131 do sector dos serviços sociais, 127 do sector cultural, 23 do sector educacional e 258 do sector desportivo”.

Para além do presidente Tong Hio Fong, integram ainda a CAEAL os vogais Lai U Hou, José Tavares, Kou Peng Kuan, Iong Kong Leong e Victor Chan. Para hoje, está convocada a primeira reunião da comissão, em que será debatida a cronologia das operações da eleição suplementar. Tong Hio Fong prevê que seja realizada uma reunião semanal da CAEAL, ou a cada duas semanas.