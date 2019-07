Miguel Senna Fernandes diz que Ho tem mais “dinamismo” do que Chui

Após a visita de Ho Iat Seng à Associação dos Macaenses, Senna Fernandes expressou esperança de que o ex-presidente da Assembleia Legislativa tenha uma maior proximidade com as comunidades macaense e portuguesa. A língua, através da tradução, e o financiamento das associações, foram os assuntos quentes de uma reunião que durou cerca de 45 minutos, e em que Ho Iat Seng continuou o seu périplo em busca de ideias. Mas também foi mais uma sessão em que não revelou as suas.

João Carlos Malta

Miguel Senna Fernandes, presidente da Associação dos Macaenses (ADM), não sabe como será o comportamento de Ho Iat Seng se este for eleito, mas quando o compara com o actual Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, vê bem as diferenças de atitude. O ex-presidente da Assembleia Legislativa bate aos pontos o actual líder. “Eu acho que o estilo é outro. Inspira mais dinamismo, tem uma maneira de estar mais interventiva do que o ‘laissez faire’ [de Chui Sai On]. O outro está distante”, defendeu Senna Fernandes, ontem à noite, durante a visita do pré-candidato à associação a que preside.

O presidente da ADM afirmou ainda que a única vez que Chui entrou na sede da Rua do Campo, “foi há dez anos, na primeira campanha [para a eleição de Chefe do Executivo]”. Mas foi assim com todas as associações? “Ele nunca falha a ATFPM (Associação de Trabalhadores da Função Pública de Macau)”, responde. “Não lamento, mas fica registado”, conclui. Se Ho vai ter uma relação mais próxima com a associação, “não sei”. “Eles são candidatos, não sabemos como vai ser depois”, perspectiva.

Sem tradução não se entende a plataforma entre a China e a lusofonia

Durante os 45 minutos de conversa com os associados da ADM, que decorreram sem tradução para português, houve dois temas fortes, segundo Miguel Senna Fernandes: a língua, na dimensão do seu uso e na tradução como meio, e o financiamento das associações. Em relação ao primeiro tema, Senna Fernandes diz que a falta de pessoal para a tradução, em Macau, é crónica. É um problema no qual “ando a bater há muitos anos”. Mas o momento actual é outro, e a estratégia da RAEM dentro da Grande Baía não se compadece com estas falhas. Naquilo que é essencial: a comunicação.

“Macau não pode dar-se ao luxo de falhar em termos de tradução. Não pode pretender ser a plataforma entre a China e os países lusófonos e depois falhar no meio fundamental que é a língua”, crítica. De seguida, recua, e reconhece que as coisas estão melhores do que no passado, e que nunca viu tanta gente a falar da necessidade de apostar e falar o português. “Vem de sítios e pessoas que nunca esperei. Há alguma pressão de Pequim para que seja assim, e isso faz-se sentir aqui”, defende o líder associativo.

Senna Fernandes diz que Ho Iat Seng reconheceu problemas ao nível do português na região, e já identificou deficiências de tradução nomeadamente na AL. “Referi-me a situações da própria Assembleia Legislativa em que há problemas. Ele reconhece, no entanto, refere que na AL as coisas melhoraram, mas reconhece que haverá espaço para melhorias”.

Houve ideias para as coisas mudarem? “Obviamente que ele não vai adiantar nenhumas promessas, porque ainda não é a campanha nova. Foi mais uma sessão de consulta do que outra coisa”, respondeu ao PONTO FINAL, Miguel Senna Fernandes.

Momentos antes, Ho Iat Seng rejeitou simpaticamente as perguntas do PONTO FINAL, dizendo mais uma vez, como tem feito em inúmeras situações, que não é altura de responder a perguntas.

Sem dinheiro da Fundação Macau não há cultura macaense

O financiamento associativo e os critérios da Fundação Macau (FM) é outro dos temas em que a Associação dos Macaenses é muito critica. E foi algo que fizeram saber ao candidato mais forte a assumir-se como terceiro Chefe do Executivo eleito desde 1999. Senna Fernandes diz que a ADM depende “muito do dinheiro que vem da Fundação, que está a seguir uma linha de contenção que vem das críticas que teve no passado”. “Há cortes por todo o lado. Mas se há cortes para uma, há para todos”, explica.

No entanto, os resultados dessa política é que “não temos dinheiro para fazer nada”. “Os orçamentos chegam a um certo ridículo”, afirma. Numa cidade em que o PIB cresce, Miguel Senna Fernandes não percebe como “se chega a estes valores”. “É melhor perguntar à Fundação Macau”, sugere. O mesmo líder associativo disse que não entende a atitude da FM porque “somos uma associação de cariz cultural e já demonstramos mais do que uma vez o que fazemos, no passado”.

“Há muitas coisas que não conseguimos fazer, porque o dinheiro não vem a tempo. E se chega, não é com o montante que nós precisamos. Quando o dinheiro entra já não dá para fazer nada”, resume. Por fim, em relação à possibilidade de receber na sede da ADM os outros oito candidatos que já manifestaram intenção de se candidatar ao cargo, Senna Fernandes diz que não fecha a porta a ninguém. “Não temos problemas de receber, a questão é quando e quem. Até agora não houve nenhum contacto. Não conhecemos os outros candidatos”, rematou.