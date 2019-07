Macau no 71.º lugar mundial no mercado internacional de convenções

De acordo com o relatório anual da Associação Internacional de Congressos e Convenções (ICCA, na sigla em inglês) sobre a situação do mercado internacional de convenções de 2018, Macau ficou em 71.º lugar no ranking das cidades mundiais e em 17.º da lista das cidades da região Ásia-Pacífico. Segundo o comunicado divulgado ontem pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), estes resultados significam que “Macau continua a ser competitivo no mercado de reuniões internacionais”.

Segundo o relatório, no ano passado, a ICCA reconheceu um total de 39 reuniões internacionais realizadas em Macau, semelhante ao ano anterior. O número de reuniões nos últimos três anos tem vindo a manter-se estável, embora o número de reuniões reconhecidas pela ICCA tenha diminuído em 2018 no contexto mundial, indica o IPIM.

Os dados do relatório revelam que, “nos últimos anos, as reuniões internacionais com temática sobre tecnologia, medicina e ciência representam a maior proporção dos projectos, ocupando 43% do total das reuniões reconhecidas”. Isto mostra, segundo o IPIM, que “os organizadores de conferências consideraram Macau um local adequado para a realização de reuniões internacionais com temática sobre tecnologia.

A Grande Baía não ficou esquecida. O IPIM conclui que estes resultados vão ajudar a que Macau participe na construção do “Centro Internacional de Inovação de Ciência e de Tecnologia, no âmbito da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”, através das vantagens do sector de convenções e exposições, promovendo uma “cooperação e o intercâmbio na inovação científica e tecnológica”. O instituto termina explicando que a ICCA faz anualmente uma análise estatística ao número de convenções internacionais que cada país e região ou cidade realiza, e que “os requisitos de avaliação do ICCA são rigorosos”. A.V.