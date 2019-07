Autoridades da China vieram estudar modelo de reabilitação da ARTM

De visita ao Centro de Reabilitação e Tratamento de Ká Hó, da Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau (ARTM), Andy Tsang Wai-hung, director-adjunto da Comissão Nacional de Controlo de Narcóticos da China, disse considerar que o modelo “personalizado” da associação de Macau é um modelo de reabilitação “muito bom”. Ainda assim, é impossível adoptá-lo em todos os centros do continente.

Andy Tsang Wai-hung é director-adjunto da Comissão Nacional de Controlo de Narcóticos da China e também é o candidato oficial proposto pelo Governo Central para os cargos de director executivo do Gabinete das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime. Esteve ontem em Macau, numa visita às instalações do Centro de Reabilitação de Tratamento de Ká Hó, da Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau (ARTM), e falou sobre a “tolerância zero” ao consumo de drogas na China e também sobre o “modelo muito bom” da ARTM no tratamento e reabilitação. Contudo, o modelo não é, para já, aplicável em toda a China continental: “o desenvolvimento não é o mesmo em todo o lado”.

Depois da visita às instalações de Ká Hó, Andy Tsang Wai-hung mostrou-se impressionado. “Ficámos a saber que o centro funciona em moldes de tratamento de pequena comunidade, conjugando factores de tratamento a nível psicológico e social. Os resultados obtidos pelo Governo da RAEM são visíveis e devemos reconhecê-lo”, disse. A ala feminina deste centro tem, actualmente nove mulheres e capacidade para receber 20, enquanto a masculina tem capacidade para 50 e conta agora com 20 homens em tratamento. Há ainda uma zona de “special care”, que serve para casos em que o estado de saúde das pessoas exija mais atenção, onde estão actualmente duas pessoas, mas onde há espaço para dez. O centro de Ká Hó tem, por exemplo, duas salas de música, uma sala de pintura, uma sala para cozinha, sala de olaria, outra de carpintaria e também um ginásio.

UM MODELO “MUITO BOM”

“Quando comecei a carreira, há quatro décadas, o tratamento de drogas era estandardizado, era o mesmo tratamento para toda a gente, sem diferenças. O que vi aqui é que eles não fazem a estandardização, eles fazem um programa de reabilitação baseado em necessidades humanitárias”, elogiou Andy Tsang Wai-hung, acrescentando: “A ARTM começou a pensar nas necessidades dos indivíduos, na humanidade. Fiquei particularmente satisfeito em saber que eles ainda foram mais longe, eles personalizaram o tratamento de acordo com as necessidades individuais, eles tratam cada um dos utentes como indivíduos, isso é um grande avanço”.

Para o responsável, que já foi comissário da polícia de Hong Kong, reforçou que “este é um modelo muito bom”. Tão bom que poderia ser usado no interior da China? “No interior da China, o desenvolvimento não é o mesmo em todo o lado, há lugares que são ricos e, então, estão mais preparados para adoptar o modelo da ARTM”. Quanto à falta de recursos de algumas das regiões, que impedem a adopção dos programas da ARTM, indicou que a aposta na China terá de passar pelas parcerias público-privadas.

Aos jornalistas, Andy Tsang fez um balanço sobre a situação dos narcóticos na China: há 4,5 milhões de consumidores e, tal como em Macau, as drogas mais consumidas são o ice e heroína. Em 2018, a quantidade de drogas confiscadas na China foi de 69 toneladas e 140 mil pessoas foram detidas por crimes associados aos estupefacientes.

COOPERAÇÃO ENTRE REGIÕES

Sobre os recentes casos de jovens oriundos de Hong Kong que faziam tráfico de droga para Macau, o responsável pelo controlo de narcóticos da China pediu cooperação entre as regiões. “Os correios de droga não são uma coisa nova, mas o facto de adolescentes serem apanhados a servir de correios de droga, isso merece uma atenção muito séria. A não ser que nós sejamos bem-sucedidos na redução da procura, criminosos vão estar à espera para tirar vantagem disso”, comentou. “Devemos ir atrás dos mandantes? Claro que sim. Não tenho dúvida que as autoridades de Macau já estão em contacto com as autoridades de Hong Kong para procurar quem está por trás”, disse, frisando que “é necessária a cooperação entre as polícias das regiões de Guangdong, Hong Kong e Macau”.

Acerca da descriminalização do consumo de drogas, Andy Tsang mostrou-se contra, explicando: “Depois da descriminalização do uso de canábis em certos países, a apreensão de canábis decresceu dramaticamente. Onde é que essa canábis foi? Uma possibilidade é que tenha ido para o mercado ilícito. Há evidências de que, apesar da descriminalização, o mercado negro continuou a existir”.

O possível futuro director executivo do Gabinete das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime falou também sobre o tratamento obrigatório, ou seja, o tratamento dado a toxicodependentes que estejam sob detenção. “Em Macau há esta alternativa de centros de reabilitação em vez de prisão, na China estamos a encorajar cada vez mais casos a serem levados para centros de reabilitação, mas há sempre necessidade para o tratamento obrigatório”, disse, justificando com o número elevado de casos com que o interior tem de lidar.

“Em Macau, dá-se muitas vezes prioridade à prisão em vez do tratamento”

Após a visita de Andy Tsang Wai-hung à Associação de Reabilitação e Tratamento de Macau (ARTM), Augusto Nogueira, o presidente da associação, começou por dizer que Macau tem “muito a aprender com aquilo que há na China” e que espera que as autoridades do continente “possam retirar algo positivo desta visita e que possam colocar em prática na China, perante as dificuldades, que são bastante diferentes aqui de Macau”.

Sobre as diferenças no tratamento entre Macau e a China nos tratamentos e reabilitação de casos de toxicodependência, o presidente da ARTM disse: “Nós compreendemos perfeitamente que, num país como a China, que tem imensos toxicodependentes, se torne bastante difícil que tenham tratamento numa base voluntária. O que nós apoiamos é que haja tratamentos alternativos, que é o que existe em Macau, que seja dada oportunidade às pessoas, que seja dado tratamento em vez de irem para a prisão. Aqui em Macau há essa alternativa”. Porém, não é suficiente: “Nós também achamos que aqui em Macau dá-se muitas vezes prioridade à prisão em vez do tratamento”.

Augusto Nogueira deixou os números relativos a este centro, que abriu em 2016: no total, a ARTM já apoiou cerca de 70 toxicodependentes neste centro, dos quais 20 saíram tendo completado todo o programa de 12 meses e com trabalho. A taxa de sucesso não é, contudo, a desejada: “Infelizmente não são aquelas [taxas] que nós desejaríamos, mas a recaída faz parte do processo de tratamento”.

O responsável pela ARTM referiu ainda que está há cerca de dois anos à espera da resposta do Governo para que possa dar início a um projecto de empresas sociais. A ideia é utilizar as instalações da antiga leprosaria que existe na zona de Ká Hó para abrir um café e uma galeria para expor os trabalhos criativos dos utentes.

Augusto Nogueira adiantou ainda que, caso Andy Tsang Wai-hung seja nomeado director executivo do Gabinete das Nações Unidas sobre Drogas e Crime no mês de Dezembro, se vai candidatar ao cargo de presidente da Vienna NGO Comittee On Drugs, que, segundo explicou, “é um conjunto de associações de várias partes do mundo que discute, em Viena, as convenções e tenta que os Estados-membro sigam as indicações das ONG e que tenham uma voz mais activa nas Nações Unidas”. A.V.