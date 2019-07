A história de três professores americanos que se conheceram na Coreia e fizeram uma banda que chama “casa” à Ásia

Os Colin Phils vão estar no LMA no final deste mês, dia 28, no início de uma ‘tour’ pela China em que estão previstos 24 concertos. Este mês, naquele espaço de espectáculos, há ainda mais dois concertos, um em que o jazz vai reinar e outro, já este sábado, em que haverá nova dose de punk japonês em forma de trio feminino.

João Carlos Malta

Eram três. Todos professores a dar aulas no mesmo programa de inglês na Coreia da Sul. Cada um deles tinha jeito para a música. Começaram a tocar juntos. Na ementa, tinham para servir ao público — através das guitarras, do baixo e da voz — o pós-rock norte-americano que os unia. Foi assim que, há seis anos, apareceram os Colin Phils, que vêm tocar a Macau a 28 de Julho, a Macau, no Live Music Association (LMA).

Será o primeiro de 24 concertos num mês, com espectáculos quase todos os dias, da ‘tour’ na China, país em que esta banda tem um grande séquito de fãs e onde vai passar por Pequim e por Xangai. O nome soa a algo conhecido e é mesmo uma referência a um monstro da música contemporâneo: Phil Collins. A banda já explicou que a inspiração foi directa. “Queríamos um nome que soasse àquele senhor velho que vocês devem conhecer”, disse o guitarrista Ben Tiner.

Camadas de harmonia alegremente melódicas

Segundo a crítica, este trio, que passou depois a quarteto — que além de Tiner é composto por Ben Mauch e Karyn Mauch (marido e mulher), Jon Howland— cria algumas canções complexas com todas as características típicas de rock progressivo, mas que deixam “espaço para camadas de harmonias vocais alegremente melódicas que suavizam as estruturas desafiantes da música”.

Depois de gravarem o primeiro álbum na Coreia do Sul e de percorrem durante um ano o país em concertos, deslocaram-se à China, em 2015, onde gravaram um segundo trabalho, e mais recentemente voltaram à base em Austin, nos Estados Unidos da América. Apesar de terem nascido em Seul, quando a banda fala dos públicos que melhor conhece, o chinês e o coreano, percebe-se a inclinação para os primeiros. “Tocámos muitas vezes em que nos divertimos na Coreia, mas na China, a cena ‘underground’ é tão refrescante. Juntámo-nos a uma comunidade de músicos que estavam activamente a tentar cultivar a música ao vivo na China e isso foi incrivelmente emocionante”, disse numa entrevista no final do ano passado, à “Newsadvance”, a vocalista Karyn Mauch, que acrescenta que é na Ásia que a banda se sente em casa, porque o mercado do indie está menos saturado, e por isso há mais abertura dos fãs para gostarem dos Colin Phils.

As miúdas “giras” do Japão

As Mutant Monster são três “miúdas giras e muito punk”, e vão estar de volta ao LMA já este sábado. Em Maio, Vincent Cheang, proprietário do LMA, definiu assim o trio durante a segunda aparição no território em poucos meses. “Se as víssemos na rua, nunca diríamos que elas tocavam numa banda punk”, acrescentou Vincent Cheang, corrigindo, de seguida, o género para “punk pop”.

Em declarações ao PONTO FINAL, o gestor do LMA diz que a terceira aparição da banda se justifica “por elas serem modelos da colecção de Verão da minha marca de roupa”. “Por isso, convidei-as para virem ao LMA mais uma vez”, acrescenta. No final, deixa uma frase enigmática: “Elas são muito boas a tocar durante o Verão”.

No primeiro espectáculo em Outubro do ano passado, Cheang lembra que o concerto foi muito bom, “elas são muito enérgicas em palco e as pessoas gostaram muito, o público adorou”. Pelo meio destes dois eventos, a 26 de Julho, os High and Low Speeding DAB, banda de Taiwan, vão trazer a este espaço de concertos da RAEM a sonoridade do jazz.