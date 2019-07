Wong Sio Chak reescreve lei e diz que rumor tem de ter consequências práticas para ser crime

O polémico artigo da proposta de Lei de Bases de Protecção Civil foi novamente redigido pelo Governo para delimitar a sua aplicação, e definir com maior exactidão o que é um rumor. O Executivo quis clarificar o que entende por “intenção criminosa” e “dolo”, e alterou o termo “notícia falta” para “informação falsa”. E ainda acrescenta que, para haver crime, terá de haver em seguida “pânico público”.

João Carlos Malta

Depois de muita polémica e da promessa de audição da sociedade, o secretário Wong Sio Chak — que já antes tinha garantido que ia rever “palavra por palavra” o artigo 25 da Lei de Protecção Civil sobre o “crime contra a segurança, ordem e paz públicas em incidentes súbitos de natureza pública” — apresentou alterações à redação do articulado. Nessa revisão, caiu o termo “notícia falsa”, que passa a ser “informação falsa”. É ainda definido que a criminalização do acto só acontece se a intenção dessas falsidades for “objectivamente suficiente para causar o pânico do público”.

Portanto, no âmbito das motivações, deixou de poder ser usado como critério o “benefício próprio ou de terceiros”, tendo de haver consequências do acto de divulgar informações falsas. A anterior redacção usava os termos “elaborar, difundir ou transmitir”, sendo que a nova formulação deixa cair a última acção e usa os termos “produzir e disseminar”. O Governo diz que, com as alterações, quer garantir “de forma mais eficaz a vida e património pessoal, a segurança, a ordem e a paz pública”, sem que para isso vá “prejudicar a garantia jurídica para com a liberdade de expressão e de imprensa”.

Foi ainda introduzido o critério da consciência do crime, ou seja, agora é necessário que quem difunda informações falsas esteja consciente desse facto. “Só depois de serem confirmadas oficialmente como falsas, aqueles que as tiverem originariamente difundido ou prossigam uma conduta de as criar, ou de lhes dar continuidade, serão considerados autores e penalizados pela prática do crime de produção e divulgação dolosa de notícias falsas”, lê-se no comunicado do gabinete do secretário da Segurança.

Relativamente à penalização destes dois tipos de pessoas ou comportamentos, as autoridades de segurança sugerem que: o acto de disseminação de rumores seja punido com pena máxima de 16 meses; por outro lado, quem causar efectivamente o resultado do pânico social é punido com a pena máxima de dois anos.

Ainda em relação a penas, no mesmo documento propõe-se que se os autores forem elementos da Protecção Civil, tendo estado em actividade nas operações de combate à intempérie, e acabem por cometer este crime, isso terá uma consequência na pena que lhes for aplicada. Este grupo terá penas agravadas em um terço ao seu limite máximo, “a fim de reflectir a gravidade em função do seu conhecimento específico da lei”.

Têm de perceber o que estão a fazer

Só irá ser criminalizado quem tiver “a intenção de causar confusão, produzir e disseminar dolosamente informações falsas”, ou quem, “com a consciência da falsidade das informações e que, uma vez disseminadas, podem causar pânico, continua a disseminar as informações, soltando-as e causando pânico social”. Está previsto ainda um “artigo de exculpação”, ou seja, de atenuantes para quem infringir a lei. As autoridades de segurança remetem, nesta matéria, para o que está disposto no artigo 16º do Código Penal.

Esse artigo determina que está abrangido pelo “erro sobre a ilicitude” quem “age sem culpa e quem actuar sem consciência da ilicitude do facto, se o erro lhe não for censurável” ou se “o erro lhe for censurável, o agente é punido com a pena aplicável ao crime doloso respectivo, a qual pode ser especialmente atenuada”. O objetivo, diz-se, é de aligeirar e até isentar a responsabilidade penal, “assegurando que cada caso será tratado de forma justa e razoável”.

Lei não é para os rumores quotidianos

O Governo começa o comunicado, sobre estas alterações no artigo 25, por explicar o porquê de alterar a redação daquela parte da lei. O Executivo reconhece que “subsistem entendimentos e preocupações diversas de cidadãos e associações relativamente ao vocábulo “rumores”, especialmente ao que significa e em que circunstância os “rumores” podem constituir crime, e que, por isso, as autoridades de segurança “efectuaram uma optimização profunda da redacção do respectivo artigo”. O gabinete de Wong Sio Chak diz que, entretanto, já sugeriu à Comissão da Assembleia Legislativa a substituição da redacção anterior pela mais recente “a fim de ser discutida na especialidade”.

No mesmo documento, explica-se que independentemente do termo rumor, este crime em concreto só se aplica “quando a estrutura da protecção activar a sua actividade, pelo que a norma não se propõe criminalizar os rumores quotidianos”. O comunicado afirma também que este enquadramento faz com que em Macau se vá além do que é a prática internacional de penalização de rumores, onde um elemento do tipo “contexto temporal” não figura.

No texto é dado um caso prático que exemplifica aquilo que o Executivo pretende fazer passar com esta lei. Durante a ocorrência de um tufão — que é mais frequentemente experienciado pelos cidadãos — ao ser içado o alerta de sinal de tufão número oito, “se houver pessoas que difundam rumores que causam suficientemente o pânico da população”, elas serão constituídas autores de “crimes contra a segurança, ordem e paz públicas em incidentes súbitos de natureza pública”. No entanto, se o sinal de tufão passar para número três, e a estrutura da protecção civil deixar de estar activa, mesmo que haja alguém que produza rumores, “já não se pode criminalizar”.

Mas então o que é mesmo um rumor?

Definido o espaço temporal, o gabinete de Wong partiu para a clarificação do conceito “rumor”. O secretário, neste caso, defende que é necessário melhorar o conhecimento da população sobre este crime, para que se evitem “compreensões diferentes sobre a descrição jurídica de rumores, particularmente os termos jurídicos, ou técnicos de conceitos como “vulnerabilidade”, “infundado” ou “tendencioso”, que foram importados do Código Penal.

No entender do Governo, um rumor são as informações “que se associam a situações de perigo, de calamidade, de doenças contagiosas, e policiais, que constituam ‘incidentes súbitos de natureza pública’ ou relacionadas com ‘operações da protecção civil’, e que, conforme o entendimento comum, podem objectivamente ser julgadas como informações falsas suficientes para causar o pânico social”.

Mais uma vez, e caso não tenha ficado claro na definição, o Executivo joga pelo seguro e ilustra com um caso prático. Se, por exemplo, a Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos emitir um aviso meteorológico de chuva intensa, isso “não causa pânico ao público”. No entanto, se houver pessoas que dizem que “vai haver uma descarga das barragens nas zonas vizinhas durante o período de ‘storm surge’ de Macau”, “esta notícia falsa pode causar pânico pelo menos aos residentes das zonas baixas”.

No final, o gabinete do secretário da Segurança garante que “as autoridades de segurança continuarão com uma atitude sincera e aberta, a auscultar as opiniões e sugestões dos sectores da sociedade”.

Secretário diz que está tudo preto no branco

Wong Sio Chak afirmou, na tarde de sexta-feira, sobre estas alterações, que os novos artigos “tornam as respectivas definições mais precisas”, não havendo “zonas cinzentas”. E prometeu ainda que doravante o Governo irá fazer “acções de sensibilização abrangentes”, permitindo à sociedade “perceber melhor o articulado e eliminar as dúvidas e preocupações do público”.

O secretário para a Segurança respondeu ainda aos que acusam esta lei de se sobrepor ao que já existe no Código Penal. Para este responsável, o “crime contra a segurança, ordem e paz públicas durante incidentes súbitos de natureza pública” e o “crime relacionado com rumores” são totalmente diferentes, sendo o primeiro aplicável apenas em caso de incidentes súbitos de natureza pública, isto é, em estado de emergência e prevenção, como por exemplo em situações de tufão de nível oito ou superior; enquanto o segundo é aplicável em qualquer circunstância, e em qualquer altura do ano.

O secretário anunciou também que, no final do corrente mês, deslocar-se-á à Comissão Permanente da Assembleia Legislativa para debater na especialidade, e que, na altura, a discussão será feita “letra por letra” e olhando para cada artigo. “Qualquer opinião constitui boa referência, por isso considero que as opiniões de individualidades da sociedade e das associações sobre a proposta de lei continuam a ser bem-vindas”, remata Wong Sio Chak.

Novo Macau lança petição contra a criminalização do rumor

A Associação Novo Macau (ANM) lançou na passada sexta-feira uma petição na Internet que pede a retirada do artigo 25 da Lei de Protecção Civil, mostrando-se contra a ideia do Governo de criminalizar o rumor. “Diz não ao silenciamento”, “Retirada do crime de rumor”, lê-se no cartaz que ilustra a página online pública do documento.

Segundo Sulu Sou, até ontem, houve 800 pessoas que assinaram esta petição. Em declarações ao PONTO FINAL, o deputado e vice-presidente da ANM disse que terá ainda de analisar com maior detalhe o documento para perceber se as mudanças anunciadas introduzem alguma alteração de substância. No entanto, acrescentou que em princípio a petição não “irá cair”. “Pelo que já sabemos até agora, vamos continuar”. A razão de fundo é que a ANM é contra a existência deste artigo, e não será a sua redacção que vai mudar a opinião os democratas.

Em comunicado às redações, a Novo Macau declara que é necessário chamar a atenção do público para as controvérsias trazidas pelo crime do “rumor”. Segundo aquela organização política, o Governo será o único a controlar a definição do que são ou não “rumores”, e teme que mesmo aqueles que se consideram “inocentes” possam vir a tornar-se culpados do crime de rumor, e vir a enfrentar no futuro penas de prisão ou multas.

A ANM acredita que este crime só serve os interesses do Executivo por dar estabilidade ao Governo, e considera que a possibilidade de se ser preso é suficiente para produzir “um efeito assustador” na população de Macau. “Em tempo de desastres, a sociedade civil deve entreajudar-se, e os meios de comunicação social devem revelar a verdade, mas o mais provável é que não falem por terem medo de serem acusados deste crime”, escreve a ANM em comunicado.

Os democratas chamam a atenção que, em breve, o actual Governo cessará funções, pelo que argumentam que não é favorável que tomem “medidas indesejadas para criar instabilidade na sociedade”. Por isso, concluem que o Executivo liderado por Chui Sai On deve retirar o artigo 25, reservando-se a ANM o direito de tomar outras acções, que terão em conta os desenvolvimentos da discussão do “crime contra a segurança, ordem e paz públicas em incidentes súbitos de natureza pública”. J.C.M.

AIPIM mantém reservas

A Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM) tem sido crítica em relação ao que foi a redação inicial do artigo 25 da lei de Protecção Civil. O presidente José Carlos Matias, em declarações escritas aos PONTO FINAL, diz manter “reservas face à necessidade de criação deste novo tipo legal de crime”. No entanto, ressalva que a AIPIM considera que “as alterações anunciadas são positivas e um passo em frente”, sendo que as mesmas, segundo José Carlos Matias, vão ao “encontro de algumas das principais preocupações que levantámos”. Por fim, defende ser ainda necessário “fazer uma análise detalhada e perceber se é necessário fazer outras alterações para salvaguardar a liberdade de expressão e liberdade de imprensa”.

Quando o articulado começou a ser discutido, os jornalistas pediram “uma clarificação dos conceitos em causa” e queriam que as “alterações ao artigo com vista a uma delimitação mais estrita e clara do escopo da aplicação da lei”.

A AIPIM manifestou, no final de Maio, “perplexidade e grande preocupação” face ao artigo 25 da proposta de lei. “A grande preocupação advém da natureza vaga e subjectiva de expressões e conceitos utilizados”, como “notícias falsas, infundadas e tendenciosas”, escreveu na altura a associação.

Na mesma altura, a AIPIM apontou “grandes reservas” relativamente à adjectivação “infundadas e tendenciosas”, que considerou “desadequada e altamente subjectiva”, alertando tratar-se de “um risco ao nível da liberdade de imprensa, independência editorial dos órgãos de comunicação social e jornalistas e do direito dos cidadãos à informação, podendo criar um clima de inibição do papel dos jornalistas após declaração do estado de prevenção imediata”. J.C.M.