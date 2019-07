Salário mínimo: economistas garantem que deputados não têm nada a temer

Durante a discussão da proposta de lei que visa a fixação de um salário mínimo, alguns deputados levantaram dúvidas sobre se a medida poderia prejudicar as pequenas e médias empresas e aumentar a inflação em Macau. José Isaac Duarte diz não esperar “grande efeito” no que toca às PME, e Albano Martins afirma mesmo que a questão da inflação é uma “canção da treta”.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Na Assembleia Legislativa (AL), durante o debate que haveria de aprovar na generalidade a proposta de lei de salário mínimo para quase todos, houve deputados que questionaram a utilidade da medida. Os prejuízos para as pequenas e médias empresas (PME) e a inflação foram os dois pontos que mais celeuma causaram aos parlamentares. Ao PONTO FINAL, o economista Albano Martins disse que estas preocupações não têm razão de ser, já que o aumento de preços, em Macau, acontece devido à “ganância do lucro majorado” e não a um futuro salário mínimo. O também activista pelos direitos dos animais compreende a exclusão dos trabalhadores domésticos da proposta de lei do ponto de vista estratégico. José Isaac Duarte concordou que nada há a temer relativamente ao aumento do custo de vida, mas pediu para ver os estudos feitos pelo Governo. Já quanto à exclusão dos trabalhadores domésticos, acredita que é “pura discriminação”.

“Não faz sentido nenhum”, comentou Albano Martins face à preocupação dos deputados de que um salário mínimo poderia prejudicar as PME. “As empresas que sobrevivem à custa disso [baixos salários], é melhor que fechem”, afirmou, acrescentando: “Não há sentido nenhum que se possa permitir a existência de empresas que se façam à custa da exploração desalmada destas pessoas”. Sobre as inquietações no que toca ao aumento da inflação devido ao salário mínimo, Albano Martins considera que é “a chamada canção da treta”. “O aumento de preços não se faz por causa do salário mínimo, o aumento de preços faz-se, normalmente em Macau, pela ganância do lucro majorado. Isso é tudo histórias. O salário mínimo cria poder de compra, provavelmente criará mais oferta e, criando mais oferta, não há aumentos de preços por causa disso. Isso não tem sentido nenhum”, sublinhou.

E será um salário mínimo mensal de 6.656 patacas suficiente? “A verdade é que não é suficiente, toda a gente sabe disso”, responde Albano Martins, que diz ainda que “provavelmente podia ter-se ido um pouco mais longe, mas, quando se está perante uma assembleia que põe em causa até que o salário mínimo deva existir, não é possível que a assembleia aprove salários mínimos maiores do que o mínimo dos mínimos”.

E AS EXCLUSÕES?

Sobre a não inclusão dos trabalhadores com deficiência e dos trabalhadores domésticos no âmbito da aplicação do salário mínimo, Albano Martins afirma que o papel do Governo é subsidiar as empresas para que o salário as pessoas com deficiência seja igual: “É certo que muitos deficientes, dependendo do grau de deficiência, não poderão produzir muito mais do que aquilo que seria esperado em situação de igualdade com outro trabalhador, mas para isso existe o Governo”.

Já no que toca aos trabalhadores domésticos, Albano Martins concorda com a posição do Governo, justificando com a dificuldade que seria aprovar um salário mínimo que abrangesse também esta classe profissional. “Nesta sociedade, a passagem de um salário mínimo foi extraordinariamente difícil e foi difícil chegar a um nível salarial que é quase inadmissível em Macau, porque o custo de vida é realmente muito elevado. Misturando as trabalhadoras domésticas, que tinham todo o direito em ter um salário mínimo igual, a questão seria uma espécie de barril de pólvora. Seria muito mais complicado”, indica o financeiro, prevendo que “as trabalhadoras nunca vão ser incluídas na história do salário mínimo”.

“Se não for assim, o salário mínimo nunca seria aprovado. Nós temos de ser realistas, estamos numa sociedade meio selvagem em termos de valores éticos, o lucro primeiro, as pessoas estão-se nas tintas se têm capacidade para comer uma refeição por dez mil patacas e ter um trabalhador a ganhar quatro ou cinco mil patacas porque, para eles, as coisas não se comparam, as pessoas são diferentes”, afirma Albano Martins, em referência às declarações do deputado Chan Chak Mo, na quinta-feira passada. “A maior parte desses senhores que estão no parlamento são empresários e o que querem é, de facto, uma sociedade onde os seus bolsos se encham mais”, afirmou.

Albano Martins referiu ainda que “numa sociedade como a de Macau é extraordinariamente difícil misturar na mesma panela os trabalhadores domésticos”, já que “a reacção contra isso virá de muito mais gente”. “Nós temos muitas pessoas que defendem o salário mínimo, mas, se falássemos num salário mínimo de sete mil patacas para um trabalhador doméstico, as pessoas não queriam”. O economista informou ainda que paga à sua trabalhadora doméstica 7.200 patacas mensais, em 14 salários anuais, dando-lhe um mês de férias. “Eu pratico o que acho que devo praticar”, refere.

“NÃO ESPERO GRANDE EFEITO”

“Em abstracto, diria que não espero grande efeito”, observou José Isaac Duarte sobre as preocupações dos deputados, completando: “A economia de Macau vive de outras coisas e de outro tipo de fluxos financeiros, não creio que vá ser a fixação de um salário mínimo que vá ter consequências significativas para o funcionamento global da economia. Não quer dizer que não possa afectar esta ou aquela empresa, que só quer dizer que são empresas que pagam salários extremamente baixos”.

No plenário da passada segunda-feira, onde foi aprovada na generalidade a proposta para o salário mínimo, Lionel Leong, secretário para a Economia e Finanças, garantiu que o Governo tinha feito os devidos estudos para a aplicação da medida. Isaac Duarte instou agora o Executivo a mostrar os resultados dos estudos: “o que seria interessante era saber quais foram os estudos que foram feitos efectivamente, a que percentagem da população é que o salário mínimo vai ser efectivamente aplicado e que condições há para verificar que as empresas cumprem as suas obrigações em relação ao salário mínimo”. “Era importante era que os deputados solicitassem ao Governo a publicação desses estudos e da informação necessária para se poder fazer um julgamento”, frisa.

Acerca da exclusão dos trabalhadores com deficiência, o economista diz que “no plano puramente laboral, o facto de não haver um salário mínimo que é aplicável aos deficientes pode ter alguma defesa, desde que ele seja complementado por medidas de natureza social que favorecem a participação dessas pessoas no mercado de trabalho e a ter uma actividade”, e desde que isso “não represente uma forma de chutar o problema para o lado e ignorá-lo”. Já relativamente aos trabalhadores domésticos, Isaac Duarte considera que “não há justificação nenhuma”. “É um acto de pura discriminação em relação a um dos sectores mais frágeis da nossa força laboral, e digamos que é indefensável do plano ético”, sublinhou.

Recorde-se que o diploma do salário mínimo prevê que, para remunerações calculadas ao mês, o salário mínimo seja de 6.656 patacas mensais. No caso de as remunerações serem calculadas à semana, o trabalhador recebe 1.536 patacas. Por dia são 256 patacas e por hora são 32. Trabalhadores domésticos e trabalhadores com deficiência estão excluídos.