Manifestação em Hong Kong terminou com novos confrontos 

A polícia de Hong Kong envolveu-se ontem em confrontos com manifestantes durante um protesto de milhares de pessoas que exigiam a renúncia de Carrie Lam e uma investigação sobre as queixas de violência policial. O protesto em Sha Tin, no norte de Hong Kong, foi pacífico durante a maior parte do dia, mas registaram-se confrontos ao anoitecer, quando agentes da polícia com capacetes e escudos começaram a limpar as ruas, noticiou a Associated Press. Centenas de manifestantes, muitos com capacetes e máscaras cirúrgicas, como protecção contra o possível uso de ‘spray’ de gás pimenta ou gás lacrimogéneo pela polícia, retiraram-se para um centro comercial, onde alguns atiraram guarda-chuvas e garrafas de água sobre a polícia que os seguiu. Segundo a Associated Press, houve repórteres que assistiram aos confrontos em corredores de vários andares do complexo comercial, nos quais manifestantes e polícias se agrediam com guarda-chuvas e agarravam nos capacetes uns dos outros. Durante o dia, e antes dos confrontos, vários manifestantes surgiram em Sha Tin carregando cartazes que diziam: “A polícia é mentirosa” ou “Defenda Hong Kong”, enquanto outros tinham bandeiras norte-americanas ou coloniais de Hong Kong. Muitos entre os mais de 10 mil manifestantes pediam eleições genuinamente democráticas, enquanto uma punhado deles também pedia uma Hong Kong independente.

