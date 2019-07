Há nove interessados em suceder a Chui Sai On

Até à passada sexta-feira, nove pessoas mostraram interesse em ser o próximo Chefe do Executivo e já levantaram os respectivos boletins de propositura, indicou a Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo (CAECE). Song Man Lei, presidente da comissão, explicou que os interessados podem requerer junto da CAECE os dados de contacto dos membros da Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo, para recolherem as suas assinaturas necessárias. Os interessados em suceder a Chui Sai On terão até ao dia 23 de Julho para levantar e apresentar os boletins de propositura. Depois, a CAECE passa a verificar a admissibilidade dos candidatos propostos. Sobre a possibilidade de a campanha estar a decorrer fora do prazo previsto, Song Man Lei disse que a comissão não recebeu nenhuma queixa sobre o assunto. A CAECE explica que “por motivos de recolha de assinaturas para propositura, os interessados na candidatura podem manifestar as suas ideias de candidatura, contactar os membros do colégio eleitoral ou ouvir as sua opiniões, sem promover o seu programa político, nestas circunstâncias não é considerada irregularidade”.

