Executivo garante que sistema de crédito social não será aplicado em Macau

O Governo deu a garantia de que a RAEM não vai implementar o sistema de avaliação de crédito social do interior da China. A possibilidade de ser implementado este sistema em Macau surgiu na semana passada, quando a província de Guangdong apresentou o plano de acção trienal 2018-2020, onde se prevê que o sistema esteja a funcionar até ao próximo ano.

Numa nota divulgada na passada sexta-feira pela Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional (DSEPDR), o Governo começa por dizer que “tem sido muito questionado acerca deste assunto”, pelo que tem, então, de esclarecer que “Macau não implementará o sistema de avaliação de crédito social do interior da China”. No comunicado lê-se que o princípio “Um País, Dois Sistemas” constitui “um dos princípios básicos para a construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”. Assim, o princípio “Um País, Dois Sistemas” “abrange várias vertentes e diversos níveis, nomeadamente a diferença de critérios e de métodos de definição de crédito social entre a RAEM e o interior da China”. “Macau possui o seu próprio sistema de governação, nomeadamente no âmbito das leis, dos regulamentos e dos regimes”, refere o comunicado da DSEPDR.

O Governo de Macau responde ainda que o “Plano Trienal de Acção da Promoção da Construção da Grande Baía da Província de Guangdong (2018-2020)” abrange apenas as nove cidades da província de Guangdong: Cantão, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen, Huizhou e Zhaoqing.

Recorde-se que o plano de acção no âmbito da Grande Baía para a província de Guangdong foi apresentado no passado dia 5 de Julho. No documento, a província chinesa propunha-se a explorar a implementação de incentivos ou sanções com base no crédito social. Além disso, no mesmo documento lia-se também que havia a intenção de promover cooperações para a partilha de informações de crédito social junto de Macau e Hong Kong. Com este sistema, os cidadãos são avaliados individualmente pelas autoridades, consoante informações recolhidas, podendo depois ser alvo de restrições na compra de viagens ou no acesso a escolas, por exemplo. A.V.