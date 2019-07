Banho de champanhe celebra título histórico do Chao Pak Kei

O Chao Pak Kei tornou-se ontem, oficialmente, no novo campeão da Liga de Elite, vencendo no derradeiro jogo o Sporting de Macau, por 3-0. O próximo passo é agora conquistar a Taça de Macau, havendo já planos de tornar a equipa ainda mais forte na próxima temporada.

Pedro André Santos

Pedrosantos.pontofinal@gmail.com

Apesar de já ter garantido matematicamente o primeiro lugar do campeonato há um par de jornadas, o Chao Pak Kei guardou as garrafas de champanhe para o final do derradeiro desafio, frente ao Sporting de Macau, que terminou com uma vitória do novo campeão da Liga de Elite por 3-0. O resultado não iria mudar o rumo dos acontecimentos, é certo, mas a formação comandada por Inacio Hui queria mais três pontos frente aos ‘leões’, que se bateram bem ao longo dos 90 minutos e só vergaram nos últimos 25 minutos, parte dos quais com menos um elemento após expulsão de Dmitrii Polevshchikov (72 minutos). Pang Chi Hang, aos 64, Leong Tak Wai, aos 70, e Bruno Figueiredo, aos 86, foram os marcadores de serviço.

“Sinto-me muito feliz, é o primeiro título, é uma sensação incrível. O título era o objectivo desde o início da época, temos uma equipa forte, alguns deles surpreenderam-me e deram mais do que inicialmente esperava deles, foi muito bom”, disse Inacio Hui ao PONTO FINAL na final da partida. O treinador do Chao Pak Kei referiu que o título era o objectivo desde o arranque do campeonato, uma tarefa que se revelou mais difícil devido também ao campo. “Foi muito difícil jogar no Canídromo, aqui no Estádio da Taipa o jogo é mais rápido, podemos fazer o que queremos, e isso tornou o campeonato mais difícil”, apontou.

Inacio Hui, que comanda o Chao Pak Kei há 11 temporadas, acrescentou ainda que já identificou “um ou dois jogadores” para eventualmente reforçarem a equipa, tendo o objectivo de tornar o grupo ainda mais forte.

Um dos grandes responsáveis pelo primeiro título da história do Chao Pak Kei foi Diego Patriota, que representa o clube há seis anos. “É uma sensação de dever cumprido, são seis anos a tentar semear coisas boas no clube e esse ano conseguimos colher algo bom. Ainda temos dois jogos pela frente, espero que a gente consiga chegar à final da taça. É gratificante quando conseguimos alcançar aquilo que se sonha e todo o mundo está a sentir-se recompensado”, disse o capitão de equipa ao PONTO FINAL. Em relação à próxima temporada, o jogador brasileiro referiu que “em princípio é para manter”, mas que ainda terá que conversar com a direcção. “Vamos saber o planeamento do clube ,se querem esse velhinho aí, para a próxima época já terei 33 anos (risos)”, concluiu.

Ching Fung e Benfica de Macau completaram o pódio, em segundo e terceiro lugar, respectivamente, enquanto que Tim Iec e Sub23 descem à segunda divisão.