Academia Médica de Macau inaugurou e já tem 384 estudantes 

O Chefe do Executivo, Chui Sai On, presidiu a 13 de Julho à cerimónia de inauguração e Atribuição de Certificado aos Membros da Academia Médica de Macau. Até 30 de Junho de 2019, tinham sido recebidos 733 pedidos para inscrição de académicos, sendo 384 aprovados para admissão, dos quais 320 (83,3%) obtiveram a licenciatura de Medicina no interior da China, 30 em Portugal (7,8%), 16 em Hong Kong (4,2%), 11 em Taiwan (2,9%) e 7 em outros países (1,8%). Os restantes pedidos ainda estão em processo de decisão e as candidaturas relevantes continuam a ser analisadas até ao início de Junho do próximo ano.

A Academia possui 12 colégios de especialidade e 41 especialidades e, no futuro, cada colégio e especialidade devem formular programas de treino e padrões uniformes para as suas reais necessidades. Actualmente, os Serviços de Saúde possuem 133 internos de internato complementar, e o primeiro grupo formar-se-á em 2021. Além disso, após a entrada em vigor das leis e regulamentos relevantes sobre a formação de especialidades, os concursos de abertura para internato complementar serão realizados regularmente, sendo o período de formação de seis anos. No futuro, o número de académicos admitidos a cada ano depende do número de candidatos do concurso de abertura a cada ano e também do número de internos que terminam o internato complementar.

O Chefe do Executivo presidiu à cerimónia de iluminação, que simboliza a criação oficial da Academia Médica de Macau, tendo entregue os primeiros certificados ao director dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion, e ao presidente, Hung Chi Tim, ambos membros do Conselho de Especialidades da Academia Médica de Macau.

Antes da cerimónia inaugural, a Academia Médica de Macau e a Academia Médica de Hong Kong assinaram um acordo de troca e de cooperação.

Em declarações aos jornalistas, o director dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion afirmou que a Academia Médica já está em constituição desde Junho de 2018 e que ocupa o 19.º andar do Edifício Hotline. Os destinatários de formação da Academia Médica são aqueles médicos que obtiveram a licenciatura em Medicina Geral. A Academia Médica fornece uma duração de seis anos de internato complementar e também um programa de educação médica contínua para médicos especialistas em serviço. Lei Chin Ion referiu que a maior parte da formação será realizada no hospital e que algumas das simulações serão organizadas nos centros de simulação e treino de habilidades na Academia. J.C.M.