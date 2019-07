Sulu Sou quer deputados a discutir sufrágio universal para a eleição do Chefe do Executivo

O democrata entregou na Assembleia Legislativa uma proposta de debate para que a eleição do líder do Governo não seja um “privilégio privado para um pequeno círculo de pessoas”. Quer interromper um ciclo que perpetua uma lógica em que 400 pessoas decidem o que 310 mil ficam impedidas de fazer, ou seja, votar.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofina@gmail.com

A pouco mais de um mês da eleição para Chefe do Executivo, em que Ho Iat Seng é o candidato mais bem colocado para merecer a confiança dos 400 elementos da Comissão Eleitoral, o deputado democrata Sulu Sou quer pôr os deputados a discutir o sufrágio eleitoral para a eleição do líder do Governo. Para isso, apresentou uma moção de debate na Assembleia Legislativa.

Sulu critica que, segundo as regras actuais, o poder de voto esteja na mão de 400 pessoas, e que os 310 mil, que poderiam ter direito de voto, fiquem de fora da eleição. O deputado socorre-se da Lei Básica para dizer que nada do que está lá inscrito proíbe que cada cidadão tenha direito a um voto. Sulu escreve ainda que embora o conteúdo relevante da Lei da RAEM não vá tão longe como, por exemplo, o do artigo 45 da Lei Básica de Hong Kong — por não prever como objectivo final o sufrágio universal — também não o proíbe.

Em contrapartida, o artigo 47 da Lei Básica de Macau afirma claramente: “O Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau é nomeado pelo Governo Popular Central, com base nos resultados de eleições ou consultas realizadas localmente”. O que Sulu Sou lê neste artigo é que o sufrágio universal — através do método “uma pessoa, um voto”— é uma das formas possíveis de eleição.

Na mesma missiva que entregou na AL, Sulu recorre ainda ao artigo 26 da Lei Básica para dar força aos seus argumentos. Aí está expressamente escrito: “Os residentes permanentes da Região Administrativa Especial de Macau têm o direito de eleger e de ser eleitos, nos termos da lei”.

Os debates mais importantes dos últimos 20 anos

Para este deputado, a reforma do sistema político e a forma de eleição dos representantes dos cidadãos são os debates mais importante nos últimos 20 anos, desde a reunificação com a China. “A forma como o Chefe do Executivo é eleito, afecta directamente a aceitação da população e o tipo de responsabilização dos políticos. Isso também influencia a legitimidade do Executivo”, acrescenta o elemento da Novo Macau.

O deputado acredita que o estabelecimento gradual do sistema de “uma pessoa, um voto” é, no final, a esperança de que o sufrágio do Chefe do Executivo não continue a ser um “privilégio privado de um pequeno círculo de pessoas”. Isso permitirá que todos os cidadãos da RAEM tenham “direitos iguais e liberdade” e fará com que o “povo de Macau possa governar Macau”, bem como contribuirá para “um alto grau de autonomia” sob o lema de “Um País, Dois Sistemas”. Se isso alguma vez acontecer, na opinião deste deputado, trará “mais eficácia”, mais “legitimidade” ao Governo e contribuirá para a “transparência na governação”. “E isso, será igual a dizer que haverá mais estabilidade no longo prazo, o que é aquilo que qualquer sociedade deve desejar”, resume.

Nunca desistirá

Sulu sente ainda que este debate não está a ser levado a sério pelo Governo, uma vez que, por exemplo, a secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, disse várias vezes que a reforma do sistema político deve ser gradual, tendo em conta o ponto em que Macau está. Posteriormente, Chan até prometeu recolher opiniões da sociedade sobre este tema. Mas o deputado democrata diz que estas declarações não têm nenhuma concretização prática, e faz uma pergunta retórica: “Se a comunidade não dispõe de nenhuma plataforma para debates relevantes, como pode o Governo da RAEM ter em conta os interesses de todos os sectores e consolidar o consenso social?” Sulu responde de seguida, com uma alternativa: “É por isso, a AL é o local ideal para ter esta discussão”.

Sulu Sou acredita que este debate é “importante e oportuno”, e que tem implicações de longo prazo para a governação e o desenvolvimento social da RAEM.

No final da proposta de debate, promete que ninguém o demoverá de continuar a lutar por este objectivo. “Não me importa qual seja o resultado, porque como representante daqueles que querem promover a reforma política, eu nunca vou desistir!”, explica o deputado.