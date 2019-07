Quatro mil patacas chega para viver em Macau? “Muitas vezes, para uma refeição, eu pago dez mil”

Pela primeira vez na história da RAEM, a Assembleia Legislativa começou a discutir na especialidade uma proposta de lei do salário mínimo que só não é universal porque exclui trabalhadores com deficiência e trabalhadores domésticos, que auferem uma mediana de cerca de quatro mil patacas. Será suficiente? O deputado Chan Chak Mo sugeriu que, para ele, não seria suficiente, já que chega a pagar dez mil patacas por uma refeição. Mas, se não chega, “porque é que esses trabalhadores vieram para cá?”, pergunta.

André Vinagre

Está aberta a discussão na especialidade da proposta de lei intitulada “salário mínimo para os trabalhadores”. Cabe à 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), liderada por Chan Chak Mo, a análise do diploma que exclui trabalhadores com deficiência e trabalhadores domésticos de uma lei que tem como objectivo “proporcionar a todos os trabalhadores uma protecção salarial básica”, como tinha explicado o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong. Na passada segunda-feira, quando a proposta foi aprovada na generalidade na AL, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) fez saber que a mediana dos salários dos trabalhadores domésticos em Macau é de 4.100 patacas. Ontem, questionado sobre se conseguiria sobreviver em Macau com esse valor, Chan Chak Mo assumiu que não, porque chega a pagar dez mil patacas por uma refeição. Talvez “uma pessoa vulgar” consiga.

“Muitas vezes, para uma refeição, eu pago dez mil patacas. Para uma pessoa vulgar, não sei se quatro mil patacas chega ou não”, afirmou o empresário do ramo da restauração, questionando: “O trabalhador doméstico, o que pretende é ganhar a sua vida e, se entender que esse montante não é suficiente para conseguir sustentar a vida da sua família que está nas Filipinas ou na Indonésia, porque é que esses trabalhadores vieram para cá?”. Chan Chak Mo passou, então, a explicar a razão pela qual acredita que os trabalhadores domésticos ficaram excluídos da proposta de lei: “Quem é que paga pelas suas refeições? É o empregador. E muitas vezes também pernoitam na mesma casa”.

O deputado à AL desde 2001 acabou por afirmar que “para um residente de Macau, claro que não [é suficiente], é por isso que nós vamos ter uma lei que fixa o salário mínimo”. O empresário até dá uma sugestão, para o caso de os trabalhadores domésticos acharem que viver em Macau com 4.100 patacas não é suficiente: “Se calhar podem ir para a Arábia Saudita, porque eles dominam inglês, podem ir para esses países”.

DISCRIMINAÇÃO? QUAL DISCRIMINAÇÃO?

Após a reunião, Chan Chak Mo disse aos jornalistas que os deputados da comissão que lidera entendem ser justo que os trabalhadores domésticos sejam excluídos. Ainda assim, foram alertados pela assessoria para a possibilidade de discriminação: “A redacção diz ‘excluir’, mas, se calhar, podemos pensar numa solução mais feliz, porque, de acordo com a assessoria, pode haver dúvidas de discriminação”. Até porque, quem não conhecer a realidade, pode achar que se trata mesmo de discriminação: “Algum estrangeiro, depois de ler a lei, pode entender que existe alguma discriminação contra essas pessoas, mas eu não concordo, de acordo com a situação económica e com a natureza desses trabalhadores, eu creio que não incluir é adequado”.

Sobre a não inclusão dos trabalhadores com deficiência no diploma, Chan Chak Mo explicou que o Governo exclui para proteger, e que “até os assistentes sociais entendem que incluir esses trabalhadores pode, se calhar, dificultar essas pessoas na procura de emprego e também reduzir a vontade dos patrões para contratar essas pessoas”.

Uma possível inclusão das pessoas com deficiência numa futura alteração à lei está dependente da criação de um regime de avaliação de produtividade destinado às pessoas deficientes, indicou Chan Chak Mo. “O Governo disse porque é que os trabalhadores com deficiência não são incluídos na lei, porque não temos ainda aquele regime”, referiu, sublinhando: “Se se pretender incluir os trabalhadores com deficiência, nós temos que ter, em primeiro lugar, um regime de avaliação de produtividade. E o Governo pode também subsidiar os empregadores”.

A ideia de um regime de produtividade para deficientes gerou consenso dentro dos deputados da comissão? “Há membros que concordam, mas o essencial é o Governo [concordar]”. Além disso, Chan Chak Mo disse não se recordar da posição dos deputados: “Também não consigo ter na minha memória quem é que falou o quê, ou qual a opinião que foi apoiada pela maioria, às vezes fico um pouco confuso porque também sou um pouco velhinho”.

REVISÃO DO VALOR DE DOIS EM DOIS ANOS “É UM POUCO CHATO”

Uma das questões que levantou dúvidas por parte dos deputados ainda na discussão da proposta na generalidade foi a frequência com que o valor do salário mínimo seria revisto. Também na discussão em sede de comissão esta questão levantou dúvidas. “Aquilo diz que a primeira revisão do valor do salário mínimo ocorre dois anos após a entrada em vigor da presente lei, posteriormente, uma vez de dois em dois anos. Parece que é um pouco chato”, considerou o presidente da comissão. “Será que a proposta de lei pode dizer que essa revisão seja ajustada ou revista através de regulamento administrativo, ou criar uma entidade própria, por exemplo, uma comissão, para fazer a revisão e para acelerar e tornar as coisas mais simples?”, sugeriu.

Recorde-se que o diploma do salário mínimo prevê que, para remunerações calculadas ao mês, o salário mínimo seja de 6.656 patacas mensais. No caso de as remunerações serem calculadas à semana, o trabalhador recebe 1.536 patacas. Por dia são 256 patacas e por hora são 32.