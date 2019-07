Louvor a Paulo Taipa entregue fora do prazo, Pereira Coutinho não sabe quando volta a apresentar

José Pereira Coutinho apresentou a proposta para um voto de louvor a Paulo Taipa na Assembleia Legislativa (AL) no passado dia 5 de Junho, que pretendia que fosse votado na sessão plenária que aconteceu no dia seguinte. O Regimento da AL indica que os votos têm de ser apresentados, pelo menos, 48 horas antes da sessão onde vão ser votados, portanto a iniciativa de Pereira Coutinho ficou sem efeito. A 12 de Junho, o deputado retirou a proposta, como tinha confirmado a TDM – Rádio Macau junto da AL, para a apresentar mais tarde, explicou o parlamentar ao PONTO FINAL, e agora não sabe quando o volta a fazer.

No Regimento, lê-se que “a Assembleia Legislativa pode aprovar votos de congratulação, pesar, protesto, saudação, louvor ou censura, os quais devem ser apresentados ao Presidente com a antecedência mínima de 48 horas em relação à reunião em que se pretenda que sejam admitidos”. José Pereira Coutinho apresentou a proposta fora do prazo e, portanto, ficou sem efeito.

O deputado, que está em São Tomé e Príncipe até sábado, confirmou agora que retirou a proposta de voto de louvor para a apresentar mais tarde, mas disse não saber quando: “Tinha metido fora do prazo e tinha de retirar e meter outra vez”. Questionado sobre se vai apresentar a proposta na próxima semana, depois de chegar de São Tomé e Príncipe, respondeu apenas: “Vou pensar nisso”. O deputado adiantou também a este jornal que vai ponderar se, na próxima proposta para voto de louvor a apresentar, vai juntar o outro antigo assessor da AL, que também foi afastado o ano passado, Paulo Cardinal.

Na altura da apresentação do voto de louvor, o deputado disse à Rádio Macau que esta seria “uma forma de reconhecer os 17 anos de árduo trabalho de Paulo Taipa” na AL, onde “muito se dedicou, com empenho e sacrifício na feitura de complexos e importantes diplomas”. A.V.