Carros, motas e rock and roll: eis a primeira exposição de Vincent Cheang

Pela primeira vez, Vincent Cheang mostra a Macau os seus trabalhos na área da ilustração. O objecto é, claro, a música e, especificamente, o rock and roll. Na Creative Macau, o homem que está à frente do Live Music Association (LMA) vai mostrar os seus desenhos que retratam Kurt Cobain, Stone Temple Pilots e até os Daft Punk. Pelo meio, ainda há espaço para os casacos de cabedal e para um vídeo que mostra o seu processo criativo.

Rock and roll e motas. Estes são os dois principais tópicos da exposição que Vincent Cheang inaugurou ontem na Creative Macau. “Highway Star” é o nome da mostra e é também o nome de uma música dos Deep Purple. A música, explicou Vincent Cheang ao PONTO FINAL, é a que explica melhor todo o conceito da exposição: junta o rock às motas. Além da música, estão expostos também os casacos de cabedal com design da autoria do administrador do espaço para concertos Live Music Association (LMA). A exposição fica na Creative Macau até 24 de Agosto.

“Nobody gonna take my car / I’m gonna race it to the ground”, são os dois primeiros versos da canção dos Deep Purple, uma canção rock and roll sobre carros e motas. O nome perfeito para baptizar a exposição: “É uma canção rock, que representa a ideia de rock and roll, carros e motas. Highway Star define a ideia desta exposição, o meu trabalho nisso”. “É um dos clássicos da música rock que precipita as nossas emoções, que nos faz lembrar de homens de casacos de cabedal a acelerar em motas e, claro, o cheiro da gasolina”, cita o comunicado sobre a exposição enviado às redacções. “Como músico, é a música que eu ligo ao contexto da minha criação, é a chave da minha inspiração”, refere.

“É uma exposição do meu trabalho, essencialmente pintura e ilustração. Também estarão lá algumas peças de design de moda, os meus casacos de cabedal”, indicou o também músico. “Os casacos de cabedal estão relacionados com o estilo motard e com o estilo americano”, notou. No total, em exposição estão 17 obras de ilustração e cinco casacos de cabedal. No final, os casacos e as ilustrações podem ser comprados pelos visitantes.

Sobre as 17 ilustrações, Cheang sublinha que têm dois temas: “estrelas rock lendárias e motas”. As estrelas rock foram seleccionadas pelo gosto pessoal do músico: “São artistas e bandas de que eu gosto”. Entre elas, estão, por exemplo Kurt Cobain, antigo vocalista dos Nirvana, Alice in Chains, Stone Temple Pilots, Prodigy e até os Daft Punk. Na exposição também vai estar uma tela onde será projectado um vídeo que mostra Vincent Cheang a fazer as ilustrações que estão expostas.

Vincent Cheang nasceu em Macau em 1970, trabalhou como DJ, teve várias bandas e, em 1995, licenciou-se, pela Universidade de Macau, em Design Gráfico. Desde então, mesmo ligado à música, continuou a desenhar: “Eu nunca parei de desenhar, na verdade”.