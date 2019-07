“Ainda há muito o chef antigo que diz: ‘eu não quero mulheres na cozinha’”

Nuno Mendes, um dos chefs portugueses com maior projecção internacional, assume, a partir de 26 de Julho, a direcção dos cinco espaços de restauração do renovado Bairro Alto Hotel, em Lisboa. O cozinheiro passou esta semana por Macau para contactar chefs locais e aprofundar conhecimento sobre a cozinha macaense, que diz querer ajudar a difundir no mundo. Proteger o legado de uma cozinha sob ameaça de extinção é o propósito de um chef há muito contaminado pelos sabores que resultam da presença portuguesa na Ásia.

Texto: Sílvia Gonçalves

Fotografia: Eduardo Martins

Observava o modo como a avó e o pai se apropriavam da cozinha, acto de partilha que congregava afectos e que cedo o fez entender a culinária como gesto que é manifestação de amor. “Esse foi o começo”, conta Nuno Mendes, sobre uma narrativa emocional que conheceu primeiro desvio pela Biologia Marinha, em Miami, alavancado pela vontade de fuga para o mundo. Desmanchado o equívoco, ruma à California Culinary Academy, em São Francisco, onde encontra a formação que o empurra para um caminho há muito antecipado. Depois da experiência acumulada, durante anos, com cozinheiros como Wolfgang Puck, Jean-Georges Vongerichten ou Rocco DiSpirito, nos Estados Unidos, cumpre estágio no restaurante que é percursor de um novo modo de entender a cozinha, na aproximação ao cliente, na concepção de um conceito que traduz a experiência total, o “El Bulli”, na Catalunha, aos comandos do mítico Ferran Adrià. Momento definidor que embala em Nuno a certeza de que a cozinha pode ser coisa íntima e emocional. Atira-se depois o cozinheiro a viagem longa pela Ásia, para apurar devoção pelos sabores japoneses, para tomar o pulso a uma gastronomia contaminada de cruzamentos que resulta da presença portuguesa. Em Londres, onde se fixa em 2005, inicia percurso em nome próprio com projectos como “Bacchus”, “The Loft” ou “Viajante”, projecto que carrega, no East End, a identidade nómada do chef, que condensa uma influência global que é sobretudo asiática e ibérica, mas onde o produto português começa a conquistar evidência. Seguem-se o exclusivo “Chiltern Firehouse”, onde ainda é chef executivo, e o “Mãos”, que de algum modo mimetiza o conceito de ‘supper club’ do “Loft”, com menu de degustação em mesa de 16 lugares a potenciar a conexão entre clientes que, em torno da comida, assumem diálogo com o desconhecido. O primeiro projecto de Nuno Mendes em Portugal apresenta-se a 26 de Julho, no renovado Bairro Alto Hotel, em Lisboa, onde o chef assume a função de director criativo dos cinco espaços de restauração, com “uma cozinha inspirada pelo produto português”. Entretanto, Nuno Mendes encaixou, no movimento pendular entre Londres e Lisboa, uma visita a Macau, com o propósito de aprofundar o estudo sobre a cozinha macaense, que diz querer ajudar a preservar e a difundir no mundo.

Há duas figuras tutelares na sua aproximação à cozinha, o pai e a avó paterna. Como é que essa influência se torna evidente? Que imagens lhe traz?

Eu acho que essa influência continua muito presente em mim, porque talvez a paixão e a alegria que eu tenho na cozinha e a minha maneira de estar na cozinha tem muito a ver com eles. Eles ensinaram-me a acreditar no amor à cozinha, e quando eles cozinhavam, cozinhavam com amor e com dedicação, com paixão, com o diálogo que gostavam de mostrar, gostavam de partilhar o que estavam a fazer, ensinar. E foi essa a minha primeira inspiração, não só o que comi mas também como me foi apresentado o que estava a comer. Foi uma relação contínua que ficou comigo e que eu continuo a ter com todos os meus colaboradores, com todas as equipas com quem trabalho, com os amigos com quem cozinho. Quando vou cozinhar a restaurantes de amigos, quando recebo as pessoas em casa, essa aproximação continua muito em mim. Esse foi o começo.

A cozinha não se impõe logo como possibilidade de carreira. Há uma necessidade de abertura para o mundo, que o leva a estudar Biologia Marinha durante dois anos em Miami, e só depois assume um desvio no caminho, com o ingresso na California Culinary Academy, em São Francisco.

Foi um escape (risos). Na altura eu estava à procura de um pretexto para sair, e a Biologia Marinha era um curso que não havia na altura, que não era possível ter em Portugal, então eu arranjei esse pretexto para sair de Portugal. Eu queria ver o mundo, usei esse pretexto e um pouco aquele sonho do Jacques Cousteau, de viver a vida dele, era aliciante. Foi aí que começou.

E segue depois para a Academia de Cozinha.

Sim, na altura não sabia que era possível seguir isso como carreira, em Portugal não tinha tido esse contacto com a profissão, cozinhava já bastante e era apaixonado pela cozinha, não tinha esse contacto, não via isso como um rumo de carreira. Foi depois de dois anos em Miami, a estudar, e ver uma escola, a primeira escola que me foi apresentada foi em Miami, uma escola de gastronomia, de culinary arts, e foi aí que vi a possibilidade de dar o salto. E comecei a averiguar e encontrei a escola em São Francisco, para onde acabei por ir. Tive um ´detour´ muito giro, um atalho muito interessante, depois de três ou quatro anos em Miami Beach, fui passar nove meses no Alentejo.

Na quinta da sua família.

Na quinta da minha família, foi na altura com 23 anos, se calhar de todos os sítios do mundo, era o único sítio onde eu não queria ir, mas foi uma experiência muito enriquecedora e agora, com mais de vinte anos de distância desses dias, acho que foi talvez das experiências mais ricas da minha vida, e talvez das experiências que me ajudaram mais na minha carreira.

Essa aproximação ao produto, à terra.

Exactamente. Sim, conhecer a terra, conhecer o produto, a relação que muita gente na minha profissão não tinha, e que continua a não ter.

Atira-se depois a um intenso período formativo, nos restaurantes de Wolfgang Puck, em São Francisco, Jean-Georges Vongerichten e Rocco DiSpirito, em Nova Iorque, Mark Miller, em Santa Fé. Em 2003, aos 30 anos, o estágio no “El Bulli”, de Ferran Adrià, na Catalunha. Uma experiência que lhe apresenta uma nova abordagem da cozinha, na sua aproximação à sala, no contacto directo com o cliente, na construção de uma experiência gastronómica. Esse é um momento definidor, essa escola que se funda na criação de uma emoção, da experiência total?

Essa passagem foi um momento muito importante na minha carreira. Eu acho que já tinha muita curiosidade, já ia ao encontro desse conceito, já sentia, nos projectos em que trabalhei antes, que os conceitos eram muito do restaurante-serviço. O formato ainda era muito diferente. Então sempre procurei criar um conceito que seja muito mais em contacto com o cliente, e um conceito muito mais pessoal e emocional. E foi isso que encontrei no “El Bulli”. Aí também deu-me a força, talvez, para acreditar que conseguia, na realidade seria uma estrada longa, mas que era possível criar esse conceito. O Ferran criou e há espaços, não há muitos, mas há espaços à volta do mundo que conseguiram destacar-se e criar esse conceito, em que não é o restaurante do serviço, a pessoa chega, agarra no menu… Não, vão para uma experiência. O cliente entra para uma experiência. É um todo, e esse todo era algo em que eu sempre acreditei. Aliás, desde os meus primeiros dias na cozinha acreditei que era uma coisa que gostava de concretizar na minha carreira. E então essa foi a primeira oportunidade de ver esse conceito.

Ainda regressa a Nova Iorque, cumpre depois uma longa viagem pela Ásia, durante seis meses, onde é sobretudo contaminado pela cozinha japonesa. Uma linguagem que perdura, que atravessa o seu percurso.

Sim, eu já tinha contacto com ela, a primeira vez que comi comida japonesa tinha talvez 6 anos, no único restaurante japonês que havia na altura em Lisboa. Foi um restaurante de que o meu pai gostava, que me apresentou, e então fui várias vezes, comi coisas como lula crua. Ou seja, os sabores japoneses já estavam muito em mim. E é interessante relembrar que os meus tios maternos tiveram também um papel importante, do qual eu nunca falei até agora, talvez muito por esquecimento. Os meus tios, em 1980 e 81, viveram no Japão, traziam-me brinquedos do Japão, mas o mais importante é que, depois de eles voltarem do Japão, apresentaram-me também à cozinha japonesa. Faziam uma cozinha japonesa-portuguesa. Apaixonei-me por esses sabores aí.

E procurou isso também na passagem pela Ásia, nessa viagem?

Sim. É importante dizer que a minha paixão pela cozinha japonesa já existe há muitos anos, e começou talvez aos cinco, seis anos, quando fui apresentado a estes sabores. Acho que o ‘Umami’ da cozinha japonesa me fascinou, os sabores da cozinha japonesa são muito fortes em ‘Umami’, que me fascinaram. Da minha viagem à Ásia, o que mais me fascinou e o que eu procurei mais, na realidade, foi a descoberta da nossa presença portuguesa. Foi em 2004. Eu estive aqui em Macau, comi muita cozinha portuguesa, provei a cozinha macaense pela primeira vez. Estive na Malásia, inclusive em Malaca, onde há o ‘Portuguese Settlement’, estive em Georgetown, em Penang, e isso tocou-me bastante.

O regresso à Europa, a fixação em Londres acontece em 2005.

Lembro-me que foi no ano dos atentados. Eu entrei em Londres a 16 de Janeiro de 2005.

Começa com os projectos “Rama” e “Bacchus”.

O “Rama”, eu tive a sorte de me encontrar com os Jean-Georges, ele estava prestes a abrir um projecto em Londres. Eu não fui para Londres para abrir um projecto com ele, mas estava lá e estava à procura de fazer o meu primeiro projecto, e na altura era impossível. Tentei ter um projecto de chef de cozinha e toda a gente me dizia que não podes ser chef de cozinha se não trabalhares já como chef em Londres, e eu fiquei um bocado confuso com o que é que isso significa. Ok, já trabalhei em Nova Iorque, ‘anyways, fine, no problem’. E o Jean-Georges deu-me a oportunidade, o restaurante estava prestes a abrir e perguntou-me: “queres ficar à frente deste projecto?”. Eu abri o “Rama” com ele, e disse-lhe: “dou-te aqui uma ajuda, trabalho aqui, mas a minha ideia é fazer o meu projecto”. Então trabalhei com ele um ano e meio. Foi um projecto giro, era num clube privado, tinha a falta do público em geral. Tinha a ambição de abrir o meu projecto. É importante referir que a minha paixão por Londres só se manifestou quando eu visitei East London [Londres Oriental]. Porque eu já conhecia Londres há muitos anos, e na realidade nunca me despertou interesse.

Mas depois há uma ligação ao East End.

Sim, porque me fez lembrar muitos sítios onde vivi, adorei o espaço boémio, artístico que tinha, caótico, um pouco pobre. Eu vivi em Lower East Side, em Nova Iorque, Brooklin, East Village, Michigan Street, em São Francisco. Na altura lembrou-me um pouco o Bairro Alto dos anos 80, aquele aspecto boémio. Então quando cheguei a East London apaixonei-me. Foi numa visita a um amigo que já estava a viver em East London, no Natal de 2003. Apaixonei-me por essa parte da cidade, planeei e mudei-me então em Janeiro de 2005.

Atira-se a um projecto arrojado, a criação de um ‘supper club’, o “The Loft”, no East End, com uma mesa para 16 lugares, em que o cliente se entrega a uma experiência performativa, ao desconhecimento perante o que lhe será apresentado. Uma ousadia, numa área de Londres onde o ‘fine dining’ ainda não tinha expressão.

Não tinha. Voltando um bocadinho atrás, o “Bacchus” era mais que um gastro-pub, era muito arrojado.

Introduzia cozinha molecular, também.

Sim, era um menu de degustação mas era num pub. Era um projecto muito punk-rock, fazíamos uma cozinha muito divertida e muito experimental, com menu de degustação, mas num pub, já aberto ao público, e aberto ao público de East London. Foi aí na realidade que eu me consegui definir como chef em Londres. E foi aí que começou a minha carreira a sério como chef em Londres.

Com o “Loft” abre as portas de casa.

Sim, isso foi muito ousado.

As pessoas pagavam de antemão mas não sabiam o que iam comer.

Pagavam-me antes, o dinheiro chegava à minha conta, e elas apareciam. “Ok, it’s working” (risos). E era um convívio muito interessante, esse diálogo. E numa altura em que East London estava a começar, o “Bacchus” já tinha existido em East London, era talvez a 500 metros do “Loft”. Esse projecto teve um impulso, teve uma importância enorme, para mim, acho que em Londres foi um projecto muito falado, porque na altura era um conceito muito diferente.

Em 2010, cria o primeiro projecto em nome próprio, que o posiciona na cena londrina, o “Viajante”, também no East End. Um projecto que reflecte a identidade do seu autor, que condensa o mundo percorrido, com uma carta que denota essa influência global. É a sua afirmação como chef, numa altura em que a imprensa britânica está já muito atenta ao seu trabalho?

Sim, acho que esse projecto foi talvez o mais importante até à data, na altura, até esse momento. Foi um projecto muito importante para mim, e na realidade tive a oportunidade de apresentar o que aprendi, a minha visão gastronómica. Toda a experiência à volta do que criamos lá, uma experiência completa, na altura havia pouco em Londres. E também foi a minha primeira tentativa de começar a apresentar sabores portugueses, talvez esse condensar de todas as minhas experiências, já consegui trazer primeiro o nome português e depois um projecto com muitos sabores já portugueses, com muitas ideias portuguesas.

Entrevistei-o em Londres em Julho de 2010, três meses depois da abertura do “Viajante”. Nessa altura, definiu-me a sua cozinha como “uma combinação de mar e terra”, com forte influência asiática, essencialmente japonesa, e ibérica. Ainda é essa a matriz?

Eu acho que continua. Não sou um cão velho que não aprende truques novos, mas acho que isso é o que corre no meu sangue, ainda.

Ainda é o lugar de conforto e de experimentação.

Sim, são esses sabores. Esses são os sabores que me fascinam, acho que já explorei mais e continuo a evoluir como cozinheiro, mas acho que a matriz ainda é essa.

A primeira estrela Michelin surge no ano seguinte, pouco tempo depois da abertura, e repete-se em cada ano até ao encerramento do restaurante, em 2014. Continua a ser o selo que posiciona os chefs numa galeria de notáveis. É uma pressão acrescida? Ainda é um imperativo, alcançar a estrela, segurar um lugar no guia que parece atestar a vossa credibilidade?

Foi uns oito meses depois de abrirmos, em Janeiro de 2011. Eu acho que a estrela está a perder um pouco força em vários países, mas continua a ser uma referência importante. Eu tenho um orgulho enorme de termos conseguido uma estrela, por ter feito um conceito que não foi desenhado à procura da estrela. Foi um conceito que na altura era um pouco contra o critério da estrela, do guia, e acho que conseguimos ter esse… mas à nossa maneira. Acho que foi o guia que veio ao nosso encontro, em vez de nós. Desde o dia em que abrimos até ao dia em que fechamos sempre foi a nossa convicção que podíamos fazer o conceito à nossa maneira. Chegámos à lista dos 100 melhores restaurantes do mundo várias vezes, fomos ganhando muita força, e muitos amigos, muitos interessantes colaboradores. Foi uma experiência muito interessante, e estou alegre que o restaurante, até ao dia em que fechou, continuou a melhorar e acho que estava cada vez mais bem cotado, mais interessante, mais complexo, fez o seu caminho. Acabou o caminho cedo de mais, mas a vida é assim, às vezes. Não queria esquecer o “Corner Room”, esse projecto para mim tem muito amor. Desde que abri o “Viajante” sempre achei, com a minha paixão pelo East End, que o meu objectivo era também ter um espaço onde podia apresentar a minha identidade gastronómica, criar conceitos interessantes, mas também um espaço que fosse aberto à clientela local e aos amigos locais. E o “Viajante” muito rapidamente destacou-se como um restaurante em que a gente só apresentava menu de degustação, ou seja, o preço, o tipo de experiência não era acessível a toda a gente, semanalmente ou mensalmente, muitos dos nossos clientes locais vinham uma, duas vezes por ano. E eu não queria perder esse contacto com a cultura local e com o East End, então criámos o “Corner Room”, um projecto incrível, também no hotel, um restaurante que apresentava uma cozinha tão arrojada como o “Viajante” mas com um preço acessível.

Do “Viajante” transita para o muito exclusivo “Chiltern Firehouse”, que rapidamente se torna lugar de culto. Cria uma sucessão de outros projectos, como o “Mãos”, que abriu em Abril de 2018, novamente o conceito do menu de degustação numa mesa para 16. É um projecto que mimetiza o “The Loft”, ainda que já não implique abrir as portas de casa?

O “Mãos” é um pouco o amalgamar, a mistura. Eu apaixonei-me pelo conceito do “Loft”, por ser tão aberto e por criar aquele diálogo das pessoas na mesa. Eu queria voltar a fazer o “Viajante”, mas não lhe queria chamar “Viajante”, queria fechar a porta, achei que se vou fazer um conceito que é mais ‘fine dining’, menos degustação, tinha que ser um conceito em que houvesse um diálogo mais importante e houvesse uma experiência mais enriquecedora do que o convencional formalismo de um menu de degustação num restaurante grande com mesas separadas, em que acaba por ser muito isolado. Eu queria criar aquela tensão, aquele calor humano, o abrir as portas a uma casa. É quase como se fosse uma casa, as pessoas entram e entram directamente para a cozinha, passam tempo na nossa sala de vinhos, e passam muito tempo à mesa a discutir uns com os outros, pessoas que não se conhecem, a ter um diálogo muito interessante à volta daquela mesa.

São esses os que se mantêm em Londres? Porque entretanto também houve o “Taberna do Mercado”, só com produtos portugueses, agora suspenso, e um outro projecto com refeições para crianças, o “Fuel for Learning”.

Esse continua a andar. Eu fechei a “Taberna”, foi um projecto incrível, é um projecto que eu quero revisitar, acho que há espaço para a “Taberna” tanto em Lisboa como em Londres, e onde o António Galapito trabalhou como chef. É um projecto a que tenho um amor enorme, mas acho que a localização não foi a certa, errei, era em Spitalfields Market. Eu gostava de um dia reabrir esse projecto, não terá o mesmo nome, eu gosto de fechar portas e abrir outras, abrir janelas. Gostava de revisitar esse projecto, na altura certa.

Está fora de Portugal desde os 19 anos, tem agora 46, mas foi reafirmando sempre o vínculo ao lugar de pertença. Em 2017, lança o livro “Lisboeta”.

Eu tenho um orgulho enorme nesse livro. É um pouco uma carta de amor a Lisboa, eu nasci em Lisboa e vivi em Lisboa, e apaixonei-me pela cozinha lisboeta e a cidade. E então quis fazer uma homenagem à cidade. É um livro de receitas, um livro que apresenta uma cozinha lisboeta, uma cozinha acessível. São as minhas receitas, com fotografias de um fotógrafo incrível, Andrew Montgomery, um grande amigo meu, a retratar a cidade, a contar histórias da cidade, narrado por mim, e também com um receituário muito interessante português.

Em 2019, esse regresso torna-se mais efectivo, com uma revolução em curso no Bairro Alto Hotel, que reabre a 26 de Julho, totalmente renovado e ampliado, e onde o Nuno assume a função de director criativo de ‘food and beverage’, ficando responsável pelos cinco espaços de restauração do hotel. É o seu primeiro projecto em Portugal. Que cozinha vai levar ao Bairro Alto?

Eu gostava de apresentar, de ser mais um a apresentar a cozinha portuguesa ao mundo. Acho que já apresentei em Londres, nos jantares que fiz à volta do mundo, mas adorava fazê-lo também em Lisboa. Quero trazer uma cozinha inspirada pelo produto português, com sabores portugueses e técnica portuguesa. Em vários espaços vai ter várias caras, mas muita portugalidade no que vamos fazer e mostrar, em vários formatos, em formatos mais ‘high-end’, outros mais casuais, mas tudo sempre muito boémio e muito Bairro Alto, através do projecto todo.

Há quantos anos está a trabalhar nisto?

Eu acho que são quatro anos, já. Vamos entrar no hotel finalmente na segunda-feira [15 de Julho].

A grande vantagem da cozinha portuguesa continua a ser a qualidade do produto?

Eu acho que é a qualidade do produto e a riqueza da nossa história, e a diversidade.

Vai manter agora uma relação pendular entre Londres e Lisboa. Esta é uma forma de ensaiar o regresso, ou interessa-lhe manter a base em Londres?

Eu adoro Londres, mas estou a chegar a um ponto na minha vida em que… tenho pensado muito em trocar o formato da vida. Ou seja, eu neste momento estou baseado em Londres e passo muito tempo em Lisboa. Acho que daqui a um ano ou dois se calhar fazia a transição, virava as coisas do avesso, se calhar baseava-me em Lisboa e passava muito tempo em Londres.

Manter sempre os projectos de Londres?

É lógico, sim. Mas talvez um dia… acho que a qualidade de vida, eu tenho três filhos e gostava que eles crescessem num espaço – apesar de estarem a ganhar experiências muito interessantes de vida e muitas amizades muito importantes no East End -, gostava que eles pudessem crescer também num ambiente… eles adoram Portugal, adoram o Alentejo, gostava que eles aprendessem um pouco e ficassem mais enraizados em Portugal também. O livro que eu escrevi foi um pouco também para eles, foi um obrigado à minha avó e ao meu pai, para que eles não se esqueçam no futuro, quando estiverem mais velhos, do amor que eu tinha a Portugal. Talvez daqui a dois anos seja a altura certa, vamos ver.

Todo o enredo do Brexit não diluiu a vontade de permanecer em Inglaterra?

Precisamente, eu acho que até o Brexit aparecer no mapa, eu não tinha razão para… Pronto, é lógico que gostava de passar mais tempo em Portugal. Aliás, adoro Portugal e achei que, mais cedo ou mais tarde, gostava de passar mais tempo em Portugal, pela qualidade de vida. Londres acaba por ser uma cidade incrível mas não é uma cidade para uma pessoa envelhecer, não queria envelhecer em Londres.

Em quase 25 anos de carreira, que evolução encontra no mundo da cozinha? Os restaurantes, o conceito que apresentam, mudou, mas o perfil do cliente também.

Precisamente. Mudou tudo, acho que a mesa foi virada de pernas para o ar. O cliente, vá, tudo, o estilo da cozinha, a maneira como se cozinha, a maneira como se está na cozinha, a maneira como se trabalha em restaurantes, a maneira como se serve, como se interage com o cliente, a maneira como o cliente chega a nós, como nós nos fazemos mostrar ao cliente, como o produto mudou, como o acesso ao produto mudou, como o trabalho na cozinha mudou, o profissionalismo das equipas aumentou e mudou também.

A cozinha já não é um ‘panic room’, os cozinheiros já não temem a figura do chef?

Não, deixou de ser, está muito mais organizado. Porra, é da noite para o dia. Eu ainda vi essa cozinha muito diferente, muito agressiva, muito escura, muito violenta, muito fechada, muito dura.

Hoje estão num patamar de diálogo?

Sim, um patamar de diálogo, de demonstrar, de compartir, de tentar puxar para fazer melhor, e melhor, e melhor, enquanto colectivo. Há espaço para ser criativo.

Os críticos tradicionais perderam dimensão? Porque também o consumidor reivindica hoje esse papel.

Perderam muito. Acho que a função do crítico mudou de uma maneira enorme, ou seja, tinham uma posição de poder, por muitos anos, e não tinham talvez ninguém a questioná-los. E agora os críticos estão a ficar tipo ‘puppet’, ou ‘clowns’, então têm que jogar pela exuberância, ou seja, a única maneira de se fazerem sentir como críticos é escrever coisas quase absurdas, radicalizar e tomar posições, em que as pessoas lêem as críticas deles não pelo conteúdo informativo mas pela divertida leitura que é.

A profissão de chef adquiriu nos últimos anos um ‘hype’, uma dimensão de estrelato e visibilidade que não tinha, sobretudo associada a uma certa subversão e irreverência. Na vossa percepção, prevalece sobretudo o ofício árduo, de enorme exigência física e mental?

Sim, sim, bastante. Há um certo ‘glamour’ à volta da imagem, mas o trabalho no dia-a-dia continua a ser muito duro, é muito duro, requer muito, mentalmente, fisicamente, há muitos problemas que estão a começar a pouco e pouco a ser falados. Por exemplo, a saúde mental, a saúde mental na cozinha, o nível de agressividade que existe nas cozinhas, o nível de ‘bullying’, o nível de pressão. Muitos chefs sofrem devido aos horários de trabalho, à competição. Nós temos muitos problemas ainda na cozinha. O ‘equal pay’, é completamente desigual.

As chefs ainda estão num plano desigual em relação aos homens?

Sim, eu acho que ainda, infelizmente, acho que muito, muito. Eu acredito no ‘equal pay’ e acredito em cozinhas mistas, em cozinhas iguais, num plano igual. Agora, ainda há muita gente em Inglaterra, infelizmente, e em Portugal, vejo por amigos, ainda há muito o…

O preconceito de que o chef é uma figura masculina?

Exactamente. Os ambientes ainda são muito agressivos, ainda há muito o chef antigo que diz: “eu não quero mulheres na cozinha”. Em Inglaterra ainda se vê muito. Diz-se à porta fechada, não se diz à porta aberta, mas isso ainda está muito presente. É a velha guarda, essa velha guarda que, infelizmente, ainda está presente. Daqui a vinte anos, talvez acabem mas, infelizmente, ainda estão presentes. Muitos deuses da cozinha internacional, à porta fechada, ainda falam assim. Esse discurso ainda é muito… eu não o oiço, mas a equipa deles ouve. Isso é uma coisa que me preocupa, assim como a saúde mental, o ‘work-life balance’.

A Ásia foi sempre determinante na sua assinatura enquanto cozinheiro. O que motiva a sua vinda a Macau? Já tinha cá estado em 2004.

Eu comecei uma viagem em 2004, a descobrir-me a mim próprio, a aprender acerca da cozinha mundial, acerca da cultura, mais da Ásia, e também a aprender um pouco acerca da cultura da nossa presença portuguesa nesta parte do mundo. Quando cá vim pela primeira vez, comecei a aprender um bocadinho e, a pouco e pouco, fui-me relembrando. E então vim aqui precisamente à descoberta, outra vez, da cozinha macaense e do que é a cozinha macaense, e da nossa presença aqui, da portugalidade aqui em Macau, dos sabores, do que é a cozinha macaense, da cozinha de fusão macaense, que tem muito a ver com a cozinha portuguesa, a sua identidade. Explorar um pouco isso e tentar assimilar informações.

O que lhe voltou a atenção para a cozinha macaense?

Primeiro, é uma cozinha que eu já conheço há uns tempos e que quando conheci me fascinou. Conheci cá em Macau, muito mal, e comecei a estudá-la mais, assim como a cozinha goesa. Achei uma cozinha fascinante porque tem uma influência portuguesa, uma influência malaia, chinesa, um pouco indiana. E são sabores muito interessantes, é uma fusão muito interessante e é das fusões mais antigas na cozinha mundial. Isso despertou-me o interesse, já fiz eventos baseados na cozinha macaense e queria estudar mais, aprender mais.

Fê-lo em Londres?

Em Londres, na “Taberna”. E queria voltar a visitar, para perceber melhor. Estou a documentar-me muito, tive o privilégio de falar com pessoas muito interessantes aqui no meio, que têm muito a ver com o movimento da cozinha macaense, para preservar a cozinha macaense. Foi uma viagem à descoberta desta cozinha, que é uma cozinha que, se não temos cuidado a dar-lhe uma voz, dar-lhe visibilidade, não só aqui mas à volta do mundo, é uma cozinha que se vai perder.

Esse processo de documentação visa a produção de um livro?

Eu não sei ainda, mas gostava que isto se transformasse em qualquer coisa. Eu consegui, nestes quatro ou cinco dias, ter tanta informação, que em vinte anos as pessoas vão olhar para esse discurso – e se calhar estas pessoas já não estão cá -, mas esse discurso vai ter uma mais-valia enorme. É um registo que tem que ser feito, e então eu agora sou portador desse registo e tenho que o usar, tenho que respeitar esse legado. As pessoas que se prestaram a estar comigo, a falar comigo e a compartir comigo as suas ideias, eu tenho que lhes fazer justiça, dar-lhes visibilidade e as ajudar a que consigam promover as suas ideias.

Fez entrevistas cá?

Bastantes entrevistas, estive desse lado (risos).

Com chefs de cozinha macaense?

Sim, falámos acerca da cozinha. Com chefs e com muitas pessoas muito ligadas à comunidade macaense e à cozinha macaense. Para perceber a técnica, para perceber as ideias, os valores, o que representa para eles. Para perceber a visão deles, como vêem a cozinha macaense no presente, como viam no passado, como vêem Macau a mudar.

Também fez levantamento de receitas? Leva de cá algum receituário?

Um pouco, a minha intenção aqui não foi trazer o receituário mas trazer as ideias e a emoção. Perceber o ‘ethos’ das pessoas, e então isso levará talvez um dia a agregar o receituário, se as pessoas o quiserem compartir, para fazer uma divulgação, não sei. Agora eu tenho que chegar a casa e pensar, começar a pensar o que fazer com esta informação, para lhe dar justiça, para que não se perca.

Equaciona introduzir pratos macaenses nos menus dos seus projectos?

Sim, bastante. Isso será o mais fácil.

Tanto em Lisboa como em Londres?

Precisamente. Isso será um dos próximos passos.

Mas reinterpretado ou muito próximo do que aprendeu aqui?

Não sei, eu acho que será mais tradicional. O que aprendi aqui foi muito interessante. Eu também tenho que ser um pouco porta-voz dessa… Vou tentar ajudar um pouco à divulgação disso.

Interessa-lhe contribuir para a divulgação da cozinha macaense?

Claro. Sim, gostava.

Ser, de alguma forma, um embaixador na Europa?

Tentar, tentar. Eu neste momento tenho esta informação toda e tenho que a gerir e divulgar, e tenho que pensar como vai ser divulgado. Contactei com muitos chefs que acho que tiveram um impacto enorme na cozinha macaense, pessoas por quem tenho um respeito enorme, que me inspiraram muito, e pessoas com quem gostava de manter contacto e tentar ajudá-las.

Cozinhou algo da cozinha macaense esta semana cá?

Não, não. Vi bastante.

Algum prato o fascinou especialmente?

A carne de porco balichão tamarindo. Provei o minchi, provei hoje o diabo, incrível. O camarão com quiabos, com caril, hoje provei uma versão incrível. O arroz mouro, a galinha africana. Adoro o porco com tamarindo, por ser um prato que evoluiu de Portugal, que atravessou o mundo. Muita coisa que provei esta semana me fascinou. Isto não tem nada a ver com ‘fine dining’. O que aprendi aqui nestes dias e a curiosidade que eu tenho por esta cozinha, se eu levasse para ‘fine dining’ acho que se perdia um pouco, descaracterizava muito a cozinha. Tem que ter uma identidade, o formato tem que ser muito parecido com o formato que eu encontrei. Porque acho que esse formato é fantástico, é um formato que encaixa tão bem com Portugal e com como se come agora em Londres ou como se come em Lisboa ou no Porto, que acho que há espaço para apresentar e para divulgar esses sabores, nesse formato, nessas cidades.

Que entendimento tem da cozinha macaense?

Ainda não posso dizer, eu perguntei isso hoje a muita gente, e nos últimos três dias, aos que estão aqui já há muito tempo. Cada um tem a sua definição muito própria, mas uma definição que foi muito pensada. Eu tenho que digerir tudo o que aprendi, tentar chegar lá, e pode ser que consiga acertar ou não. Terei a minha ideia, mas para anunciar que esta é para mim a cozinha macaense, acho que ainda é muito cedo, tenho que digerir tudo. A gente pode ir para estrelas Michelin e pode estar a passar ao lado da cultura gastronómica que está a morrer e que é muito mais interessante, porque uma estrela Michelin num casino, eu posso fechar os olhos e estar em Paris, em Tóquio, em Londres, posso estar onde quiser, mas comer a comida macaense nas ruas de Macau, na parte velha de Macau, isso não existe, isso é só cá, isso é uma experiência única.

Ficou com vontade de voltar?

Sim, gostava de cá voltar, digo desde já que, neste momento, não tenho ambição nenhuma de fazer um projecto aqui. É muito longe e acho que não era justo, porque abrir um projecto aqui implica um acompanhamento, e eu sei que, à partida, quando abre a porta, sei que não vou cá estar, porque esta não é a minha casa e estou muito longe de casa.

Está só focado no projecto do Bairro Alto Hotel e nos projectos de Londres, ou há outros?

Agora, o meu focus é no Bairro Alto Hotel. E os projectos de Londres, e os três filhos e a família.

O que falta alcançar?

‘Shit!’ Tenho que ser melhor pai, melhor parceiro, melhor amigo, melhor ‘business partner’, melhor ‘manager’, melhor cozinheiro. Tenho muito para aprender. Tenho que ser multifacetado, tenho que ter mais ‘hobbies’ fora da cozinha, tenho que ler mais, informar-me melhor, fazer música.

Está a trilhar o caminho que definiu?

Sim, isso sim. Mas gostava de ser mais complexo como pessoa, gostava de ser mais multifacetado. Sinto que estou muito unifacetado, tenho passado muito da minha energia e dos meus dias focado na restauração. Há muitas áreas que me interessam fora da cozinha, gostava de explorar mais. Há tanta coisa para fazer, não é?