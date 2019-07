Plano Director Municipal entregue ao Governo

A Ove Arup & Partners, de Hong Kong, já entregou ao Governo o projecto de Plano Director de Macau. A informação foi avançada à Rádio Macau pela Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT). No entanto, a DSSOPT não está em condições de confirmar quando é que o Plano Director de Macau pode ser aprovado: “Nesta fase, os Serviços estão a realizar os trabalhos de apreciação, por isso, não podem definir uma data relativa à sua publicação”. À luz da lei, após a elaboração do Plano Director de Macau, é necessário recolher os pareceres das entidades competentes. Ainda falta a consulta pública e só depois é que o Plano Director de Macau pode ser aprovado, através de regulamento administrativo, a publicar em Boletim Oficial. A empresa, com um vasto portfólio internacional, mas também com projectos em Macau, apresentou a proposta mais barata – 11 milhões de patacas. Também ofereceu uma solução intermédia em termos do prazo de execução: um ano. Raimundo do Rosário afirmou que espera concluir este processo até ao final de 2019.

