“Não queremos fazer um molde para os jovens”

Há que começar a pensar num plano para as políticas de juventude para o pós-2020. Para já, sabe-se que a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) quer reforçar o “amor à pátria” dos jovens de Macau. Em entrevista ao PONTO FINAL, Cheong Man Fai, chefe do Departamento de Juventude, diz mesmo que este “é um valor nuclear”. À luz dos incidentes em Hong Kong, a directora diz que os jovens de Macau “devem ter pensamento crítico correcto” e sai em defesa da subdirectora da DSEJ que fez afirmações polémicas sobre a homossexualidade.

Cheong Man Fai foi nomeada como directora do Departamento de Juventude a 1 de Abril e tem em mãos a definição das políticas para a juventude para depois de 2020. Em entrevista ao PONTO FINAL, a chefe do departamento revela que a equipa de especialistas que vai rever a aplicação das políticas entre 2012 e 2020 já está escolhida. Para o futuro, a aposta deverá recair na inovação, no amor pela pátria e no ensino da história e cultura chinesas. “O amor à pátria e a Macau é um valor nuclear, devemos amar a China”, afirma Cheong Man Fai, que, durante a entrevista, foi ajudada nas respostas por Io Iok Fong, chefe funcional do mesmo departamento. Sobre a história da China a ser leccionada, defende que “a história deve ser ensinada na sua totalidade”. Em Hong Kong, a maior parte dos manifestantes contra o Executivo de Carrie Lam são jovens, mas Cheong Man Fai prefere não comentar, dizendo que é um problema exclusivamente da região vizinha e indica apenas que, em Macau, “os jovens devem ter um pensamento crítico correcto”. Os comentários polémicos da subdirectora da DSEJ, Leong Vai Kei, sobre a homossexualidade, que considerou como doença, também foram tema. Cheong Man Fai saiu em defesa da superior e considerou tudo “um mal-entendido”. A DSEJ também quer ensinar os “valores correctos” aos jovens, mas quais são esses valores? A chefe do Departamento de Juventude diz querer “uma atmosfera afectuosa, que preste atenção à sociedade”. Ainda assim, garante: “Não queremos fazer um molde para os jovens”.

Já foram escolhidos os especialistas que vão rever o plano de políticas para a juventude 2012-2020?

Temos de fazer um balanço para a política de juventude e, recentemente, já encontrámos uma equipa de profissionais para dar várias opiniões e elaborar um quadro. É uma equipa da MUST [Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau] e esta equipa já fez muitos estudos de Macau, do Governo, das instituições privadas. Agora já temos uma equipa.

Quantas pessoas tem essa equipa? E quem vai fazer parte da equipa?

É o Centro de Desenvolvimento Sustentável, da MUST. É um centro de estudos com um director e subordinados, que tem alunos de investigação, investigadores e funcionários. Os principais [membros da equipa] são seis. E, além desta equipa que vai monitorar o balanço e a política na elaboração e consulta, iremos convidar mais especialistas de várias regiões para realizar reuniões regularmente para discutir os nossos procedimentos, as nossas direcções, e vamos discutir com esses especialistas. Esta equipa de académicos ainda não está confirmada. Estimamos que sejam entre cinco a seis, oriundos de Macau, do interior da China, Hong Kong, especialistas que têm experiência na área de assuntos juvenis, com muita experiência e que conheçam a situação de Macau.

Já existe um plano para 2020? Que medidas concretas é que vão constar desse plano?

Depois de 2020, vamos ver o desenvolvimento social e vamos ver as políticas da pátria. Vamos ponderar na inovação e actividade e aumentar o sentimento de amor pela pátria, história e cultura chinesas. Essas são as principais direcções. Também a integração na Grande Baía, para que os jovens, no futuro, tenham uma visão internacional e de cooperação regional, e vamos aumentar a competência dos mesmos. Depois de 2020, vai haver uma consulta pública e esperamos que, no final deste ano, a equipa de profissionais discuta sobre a política de juventude.

Esse grupo, que vai estudar a aplicação das políticas de 2012-2020, vai depois elaborar um relatório e, depois desse relatório divulgado, é que se vai fazer a consulta pública para decidir as políticas pós-2020?

Sim.

E que planos gostaria de ver implementados depois de 2020? A DSEJ já tem alguma ideia?

Reforçar a cooperação entre departamentos na avaliação intercalar da política de juventude. Quanto à execução desta política, os assuntos juvenis têm a ver com várias áreas e vamos ponderar no amor pela pátria e por Macau, a inovação e a integração na Grande Baía e reforçar a cooperação entre departamentos públicos. Para o futuro, quanto à política de juventude, estamos a fazer muitos trabalhos e vamos ter mais objectivos e direcções. Temos quatro políticas fundamentais e os trabalhos têm a ver com essas quatro políticas fundamentais: promoção da participação social, estímulo ao crescimento físico e mental, criação de uma atmosfera afectuosa e promoção da mobilidade social. Essas são as quatro políticas fundamentais. Não vamos parar e o novo texto ainda não está elaborado, mas não paramos os trabalhos em relação a essas quatro políticas fundamentais. Há mais de 270 planos de acção, juntamente com outros serviços públicos, por exemplo, estimular o crescimento físico e mental dos jovens, cooperamos juntamente com outros serviços públicos para realizar mais actividades para os jovens. No futuro, nós vamos definir as orientações e discutir com outros serviços públicos para lançar mais actividades e mais planos.

Esse plano precisa da aprovação do Governo Central?

Não, não precisa [da aprovação] do Governo Central. Isto é, a nível de Macau.

Ainda relativamente ao plano de 2012-2020, disse, na última reunião do Conselho de Juventude, que ainda faltava cumprir cerca de 10% daquilo que foi planeado. O que é que falta fazer, então?

Muitas actividades já iniciámos, só que ainda não concluímos. Não é que não se tenha concluído a política de juventude, todos os planos já estão a começar, só que ainda não foram concluídas algumas actividades.

Então, que actividades é que estão por concluir?

Por exemplo, anualmente, nós fazemos divulgação jurídica para os jovens durante um mês. Até 2020 ainda falta um ano e meio, por isso ainda não concluímos esta divulgação, mas estamos a fazer. Até 2020 ainda há algum tempo.

Esses últimos 10% vão ser, sem dúvida, alcançados?

Sim, claro que vamos terminar. Claro que ainda não fizemos o relatório final, mas vamos continuar a trabalhar.

Disse que o amor à pátria será um dos focos da política para a juventude no futuro. Como é que se ensina o amor à pátria?

Este não é um tema novo, mas, no futuro, para além destas políticas fundamentais que já referimos, já está incluído o amor à pátria e a Macau. Nós vamos reforçar este tema. Por exemplo, vamos ensinar aos alunos como hastear a bandeira, vamos levar os alunos à China, fazer visitas. No futuro, nós vamos fazer mais actividades sistemáticas e vamos estudar se vamos continuar a realizar estas actividades ou não, de acordo com a faixa etária dos alunos.

Essas actividades que mencionou já são feitas actualmente. Que novas actividades é que vão ser promovidas?

Agora já temos muitas actividades e, no futuro, nós vamos reforçar estas actividades. Por exemplo, na área da tradição na área cultural. Pretendemos que os alunos conheçam mais sobre a tradição chinesa e, neste âmbito, nós podemos ensinar muito mais, por exemplo, educação cultural ou sobre assuntos nacionais, ou auxílio à pobreza na China. [Daí] podem derivar várias actividades para os nossos alunos. Quanto mais conhecerem sobre os assuntos da China, mais eles vão aumentar o seu espírito de amar a pátria. Concretamente quais são as actividades, depois nós iremos anunciar.

Mas porque é que é essencial que os jovens de Macau sejam educados para amar a pátria?

Macau é um elemento da China. O amor à pátria e a Macau é um valor nuclear, devemos amar a China.

Não será perigoso que os jovens tenham uma visão nacionalista?

Depois da transferência de soberania, nós somos chineses, Macau faz parte da China. Na realidade, cada um de nós sabe qual é a nossa pátria. Nós queremos ensinar o reconhecimento, a identidade, o sentido de pertença aos alunos. O nosso objectivo não é só ensinar o conhecimento de amar a pátria, nós queremos que os jovens saibam “quem sou eu”, “qual a minha nacionalidade” e “eu devo conhecer a minha pátria”, devem conhecer também a história da China, como apreciar a história ou ainda como apreciar a cultura e a arquitectura da China. Nós devemos divulgar e ensinar aos alunos esta história de milhares de anos. Devemos transmitir esta cultura para que os nossos alunos conheçam a história e a cultura da China. É através da política de juventude que se ensinam estes valores.

Mas não a preocupa que os jovens possam crescer com uma visão nacionalista?

Macau é uma cidade multicultural e nós devemos ter a nossa história e cultura. Quando formos ao estrangeiro nós podemos trocar ideias sobre Macau, por isso, nós queremos reforçar o sentimento de identidade deles. Nós verificamos que os jovens de Macau devem conhecer mais sobre a sua pátria, os conhecimentos nacionais básicos, história e cultura da China.

Quando os alunos aprendem a história da China, aprendem a história completa? Os dois lados da narrativa?

Sim, deve ser a história toda, não vão aprender só uma parte. Quanto ao currículo da escola, antigamente faltava uma parte da história, a China moderna, mas agora devemos ter uma reforma curricular e a história deve ser ensinada na sua totalidade.

Que comentário faz à situação em Hong Kong, uma vez que a maior parte dos manifestantes são jovens?

Não vou fazer comentários sobre a posição dos jovens ou a posição do Governo neste protesto. A maioria são jovens e, no futuro, haverá uma nova ronda da política de juventude e nós devemos auscultar os jovens, perguntar as suas ideias. Desde sempre, eu acho que nós temos ouvido as opiniões dos jovens e nós sabemos o que eles querem. A DSEJ tem feito muitos trabalhos de actividades com os jovens.

Uma situação semelhante à de Hong Kong poderia acontecer em Macau?

Não vou responder a perguntas de hipótese.

Existem diferenças entre os jovens de Macau e os de Hong Kong?

São semelhantes porque os locais são perto. Há semelhanças e há diferenças, pois não podemos fazer essa comparação directa. O contexto da sociedade e o contexto da história são diferentes. Esperamos que os jovens tenham lógica e pensamento racional, não só nos incidentes de Hong Kong, mas também na internet, nos valores da internet, que são temas ponderados na política de juventude. Quando virem [notícias] sobre a guerra comercial entre a China e a América, podem ver vários pontos, há vários conflitos e vêem o que é correcto e incorrecto. Os jovens devem ter um pensamento crítico correcto.

E os jovens de Macau têm tanto pensamento crítico quanto os de Hong Kong, por exemplo?

Todos os jovens devem ter esse tipo de pensamento.

Devem ter, mas têm, na realidade?

Devemos dar-lhes a saber que há críticas do interior da China e nós damos plataformas para conhecer melhor e eles próprios verem a situação e depois podem pensar. Muitos alunos ouvem e pensam de acordo com o que ouviram, isto não é pensamento crítico, por isso, nós devemos ensinar o pensamento crítico aos alunos. Devem ouvir e pensar.

Como é que se ensina a ter pensamento crítico?

No dia-a-dia nós ensinamos os valores aos alunos e depois eles vão ter pensamento crítico. Durante o crescimento dos alunos, quer na escola quer na sociedade, nós devemos analisar e falar com eles para poderem ouvir, absorver e pensar no assunto.

É para evitar situações semelhantes àquelas que estão a acontecer em Hong Kong que a DSEJ promove uma aproximação à China?

Nós devemos prestar atenção aos jovens e este incidente não tem a ver com a China, é um assunto interno de Hong Kong, é sobre a alteração a uma lei, é um assunto interno de Hong Kong.

Não tem a ver com a China?

Não conheço muito bem a lei, mas é sobre a extradição de detidos, não é só sobre a China, também tem a ver com outros países. As reivindicações dos alunos é retirar esta lei, acho que não tem a ver com a China.

Mas a maior parte da polémica tem, precisamente, a ver com a extradição para a China…

Não vou fazer mais comentários sobre este caso, é um assunto de Hong Kong e eu acho que o Governo de Hong Kong tem toda a capacidade para resolver esta polémica.

Pergunto novamente: uma situação semelhante poderia ocorrer em Macau?

É uma pergunta de hipótese, não sabemos. Se se apresentar uma solicitação para manifestação, os jovens podem manifestar-se. Em Macau também há manifestações.

Como é que está a decorrer a aplicação da lei do hino? Todas as escolas estão a cumprir?

Sim, têm de ensinar o hino nacional. Nós não vamos entrar na escola para eles cantarem para nós, é um currículo que regula esta exigência académica básica. Temos uma inspecção escolar para ver isso. Mantemos comunicação com as escolas e elas vão cumprir.

E a cerimónia semanal do hastear da bandeira?

Em relação ao hasteamento semanal, é só se as escolas tiverem condições, como está estipulado na lei. Se hoje está a chover, não é preciso. As escolas com condições podem hastear a bandeira semanalmente.

Mas o director da Escola Portuguesa de Macau disse ao PONTO FINAL, há umas semanas, que ainda não tem condições físicas para a cerimónia…

Isso não é estranho porque ainda não têm equipamento para hastear a bandeira. Algumas podem apenas exibir a bandeira. [A Escola Portuguesa] ainda não tem condições para [fazer a cerimónia do] hastear da bandeira.

As condições não eram concedidas pela DSEJ?

Sim. Mas se exibe a bandeira já está a cumprir a lei. Se a escola achar que tem espaço para fazer o hastear da bandeira, pode fazer.

Então, não é obrigatório que se faça a cerimónia semanalmente?

Não é obrigatório. Se houver condições é que se faz. A exibição da bandeira já é suficiente. Isto não é só para a Escola Portuguesa, se as outras escolas não tiverem condições, também não precisam de hastear a bandeira.

Como é que vê os comentários da subdirectora da DSEJ, Leong Vai Kei, sobre a homossexualidade?

Não vou fazer comentários porque o tema são as políticas de juventude.

Na altura, os comentários da subdirectora dirigiam-se aos jovens homossexuais…

No futuro, os jovens devem ser mais tolerantes. Se eles tiverem uma orientação sexual diferente, nós toleramos os alunos. O aluno deve ser mais tolerante, mesmo que o meu amigo tenha diferentes contextos históricos ou diferentes orientações sexuais, o aluno deve ser tolerante. Espero que os nossos alunos tenham esta tolerância.

Os alunos devem ser tolerantes, mas a DSEJ é tolerante perante os alunos homossexuais?

A DSEJ não é um serviço de produção legislativa. Por exemplo, um aluno vem aqui à DSEJ, diz que é homossexual, a DSEJ não vai recusar a participação em actividades ou ao acesso ao ensino, nós não vamos recusar este aluno. A DSEJ não vai dizer que a homossexualidade é uma doença, nós não dizemos isso.

Mas foi exactamente isso que a subdirectora da DSEJ sugeriu…

Acho que não foi isso que ela disse, ela tem vasta experiência nesta área e acho que não foi aquilo que ela quis dizer. Ela não disse que era uma doença.

Ela sugeriu que esses jovens fossem encaminhados para o psicólogo…

Eu falei com ela e acho que não foi isso que ela quis dizer. Ela quis dizer que, se o aluno for homossexual e se esse aluno estiver a sentir-se mal, então, esse aluno pode ir ao psicólogo, para ter um aconselhamento psicológico. Se calhar esse aluno também pode ter pressão familiar ou dos amigos. A nossa subdirectora disse que esse aluno pode ter consultas no psicólogo. Deve ter sido um mal-entendido. Eu também tenho dado muitas entrevistas e também sinto pressão. Com esta pressão eu posso ir ao psicólogo para aliviar a minha pressão. Não é só para os homossexuais, é para toda a gente.

Também no último Conselho de Juventude foi dito que a internet pode influenciar os valores dos jovens. Em que sentido?

No último Conselho de Juventude, os profissionais disseram que a internet teve um grande progresso e os profissionais pediram para a DSEJ ensinar os alunos a utilizar a internet, ensinar os valores. Na internet, [há sites que] ensinam a fazer coisas perigosas, então, a DSEJ diz aos jovens que não devem fazer coisas perigosas.

Além desse exemplo, a internet pode ser prejudicial em outros sentidos?

Na internet há sempre coisas boas e más, mas a internet é muito importante e boa para a sociedade. O grupo interdepartamental de acompanhamento das políticas de juventude integra também elementos da polícia. Nós vamos cooperar com a polícia para divulgar aos jovens e nós também vamos cooperar com os serviços da CTM para que a internet tenha uma influência positiva nos jovens. Nós devemos ensinar valores positivos. Também temos centros de actividades e temos realizado muitas actividades, em cooperação com as instituições privadas para ensinar o uso correcto da internet.

Quais são os valores correctos que a DSEJ pretende implementar nos jovens?

Na política de juventude, damos muita importância ao estímulo físico e mental dos jovens, o crescimento físico e mental. Os jovens têm de ter valores correctos, tal como a literacia humana, participação social… Estes valores têm de ser cultivados desde pequenos, para que as crianças aprendam. Não é corrigir os maus, mas sim, cultivar desde pequeno os valores correctos. Por exemplo, acerca da internet, recentemente, incentivam-se as pessoas a suicidar-se. Na internet não há responsabilidade, mas isso será um valor correcto? Deve-se incentivar as pessoas ao suicídio? Nós sabemos que é errado, portanto temos de ensinar as crianças desde pequenas que devem cuidar dos outros. Queremos uma atmosfera afectuosa, que prestem atenção à sociedade, que participem na sociedade, etc.

Qual é que é o ideal de juventude que a DSEJ pretende? Qual é o jovem ideal?

Cada pessoa é diferente. Esperamos que os jovens tenham um crescimento físico e mental saudável e promover que façam mais exercício físico, que não tenham dependência dos jogos online e, quanto à psicologia, que tenham conhecimentos ricos e autoconfiança, que tenham um emprego de que gostem. Nós ficamos contentes se eles tiverem um crescimento físico e mental saudável e vamos fazer muitos trabalho de apoio. Não queremos fazer um molde para os jovens. No futuro, [queremos que] tenham pensamento criativo, que sejam pessoas necessárias para o futuro e queremos cultivar nos jovens que tenham esse tipo de características.